20 yıldır iktidarda olan AKP, “yapılan zamları kendilerinin yapmadığı”nı söylese de millet artık inanmıyor.

Hep “yaparsa AKP yapar” sloganı ile milletin karşısına çıkan AKP, başarısız olduğu adalet, ekonomi, eğitim, sağlık konularında bu sloganı kullanamazken, şimdi ise muhalefet, bu sloganı tane ile alınan domates, salatalık, patates, soğan için kullanıyor. Temel ihtiyaçlar artık lüks hâline geldi. Dolar düşerken de, yükselirken de akaryakıta gelen zamlar millete zam olarak dönüyor.

Dünyada petrol fiyatları düşüyor, bizde artıyor. Ekonomiyi “canlandırmak” için -son konut fiyatlarında olduğu gibi- ekonomik paket açıklıyor, tam tersi konuta anormal zam geliyor.

Erdoğan “Enflasyonun köpüğünü alacağız” demişti. Nisan ayında enflasyon yüzde 69,97 düzeyinde gerçekleşti. Bu da resmî rakam… Köpük almak buysa alınmasa ne olacağını düşünmesi bile korkunç. Ancak maaşlar yerinde sayıyor. “Müjde açıklayacağız” deniyor, açıklanmıyor. Sonra çıkıp Temmuz’da enflasyon oranında zam yapılacağı söyleniyor. “Bu zaten yapılmak zorunda olan bir şey, müjde bunun neresinde” sorusu akıllara geliyor. Bu sadece milletin aklıyla alay etmek ya da oyalamak olarak değerlendirilebilir.

Öyle görünüyor ki AKP bu sloganı artık kullanmayacak. Bu durumda yapacağımız şey AKP’nin sloganın tekrar etmek: “Yaparsa AKP yapar…”

Demek ki dibin dibi değilmiş

Türk lirası değer kaybetmeye devam ederken, gözlerindeki ışıltının artık feri kalmayan Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin daha bir ay önce söylediği bir söz akla geldi. “TL şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun” dediğinde (22.3.2022) dolar 14.80 lira idi. Hafta içinde 15.50’yi geçti. O zaman bu sözler sosyal medyada “TL dibin dibinde” olarak değerlendirilmişti. Demek ki dibin dibi değilmiş, dibin de dibi varmış. Gelişmelerde anlaşılıyor ki, daha dibin dibi de var.

Bu arada paranın değer kaybının daha iyi anlaşılması için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bir gazetenin 1970 yılındaki “1 dolar 15 lira oldu” manşetini hatırlatmasını görmek yetiyor.

Az gittik uz gittik, gele gele 52 sene önceki noktaya geldik. Paradan 6 sıfır atıldığını da hesaba katarsak “nereden nereye” geldiğimiz daha iyi anlaşılır.

“Umarım yanılmam” dedi, yanıldı

Maliye Bakanı Nebati’nin bir iki ay önce yaptığı tahminlerde tutmuyor. Hakkını yemeyelim. Göreve geldiği günden bu yana hem yurt içinde hem de yurtdışında yaptığı toplantılarda para bulmaya çalışıyor. Gecesini gündüzüne katarken uykusuz da kaldığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ı dinlerken kameralara yansıyan ağzı yırtılırcasına esnemesi de bunu gösteriyor.

Şubat ayının başında “Enflasyon Nisan ayında yüzde 50’nin altında tepe yapacak” demişti. Ancak bu tepe öyle aşıldı ki tâ yüzde 70’lı buldu. Uzunca süredir de Aralık ayında enflasyonun makul seviyeye ineceğini söylüyor. Öncelikle bu makul seviye tek hane mi, çift hane mi, üç hanemi onu sormak lazım. Nisan’da yüzde 50’in altında olacağını söylerken yüzde 70’e çıktığına göre varın gerisini siz hesap edin.

Bir de Şubat’ta bu tahmini yaparken “umarım yanılmam” diyordu. Umduğu gibi olmadı. Muhtemeldir ki yılsonu tahmininde yanılacak, umduğu olmayacak.