BERAT GECESİ

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Rahmet gecesi adı Rahman Rahimdir ALLAH İlâhî ihsanın tadı böyle alınır billah. Bir adı da MÜBAREK manen verimli kutlu. Bu bereket çok kutlu ihya edenler mutlu. Bir adı da BERAET hep günahlar silinir. Rabbim bizi de affet Tevbe böyle bilinir. Bir diğer adı ise SAAK gecesi muhakkak. Belge ve senedini veriyor CENAB-I HAK. Bütün hikmetli işler planlanır bu gece. Bundan gaflete düşme ibadet et güzelce. Bir senelik takdirat programa bağlanır. Bu geceki taksimat hayrat ile sağlanır Akşamdan fecre kadar İlâhî rahmet coşar. BERAT’I alan kişi Hakk’a kulluğa koşar. Toptan inzal edildi, levh-i mahfuzdan KUR’ÂN. Dünya semasındadır, dertlere derman Kur’ân Bu gecede verildi Hazret-i Peygambere. Tam şefaat yetkisi ümmet-i Muhammed’e Mescid-i Aksa idi kıblegâhımız oydu Berat Gecesi, Kâbe kıblegâhımız oldu Berat Gecesi ALLAH kat kat sevap veriyor. Bunu idrak edenler ‘gaflete düşme ’diyor. Kur’ân’la istiğfarla salâvatla meşgul ol. Dünya ve ahirette bu şekilde mesut ol. Berat Gecesi olsun yeniden milât sana. Yeniden doğmuş gibi hayata başlasana. Tevbe ve istiğfarla günahlardan et berat Her türlü kötülükten iyiliğe et hicret. Kalu belânın sözü hatırlansın bu gece. Kâinat kitap gibi okunur hece hece. Bu gece veriliyor kurtuluşun beratı. İhlâsla yaşayanın Cennet olur hayatı. MEHMET KOVANCI

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