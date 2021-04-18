ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Çin’in başşehri Pekin’de bulunan bir camidir. Cami, Xicheng’de Niujie mahallesinde yer almakta olup şehrin en eski camisidir. MS 996 yılında Liao Hanedanı döneminde inşa edilmiş olup Qing Hanedanı döneminde İmparator Kangxi yönetiminde restore edilmiştir.

Niujie Camii, Pekin’in Xuanwu bölgesinde yer alıyor. Bu bölge, Pekin Müslümanlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer. Burada 10 binden fazla Müslüman yaşamaktadır. Niujie, Müslümanlar için sadece namazlarını kıldıkları, bir araya gelip sohbet ettikleri bir yer değil; aynı zamanda manevî bir merkez. Müslümanlar temel dinî eğitimlerini de bu camilerde almışlar ve alıyorlar.

Niujie Camii’ne bakıldığında, burası bir Budist tapınağı olarak görülmektedir. Geleneksel Çin mimarisinin temel karakteri ilk bakışta kendisini gösteriyor. Çin ve İslâm mimarisinin muazzam bir ahenkle iç içe geçtiği camide, dışarıdan bakıldığında Çin mimarisi çok baskın olarak görülürken, caminin ve diğer yapıların içinde tamamen İslâmî süsleme sanatı göze çarpıyor. Niujie Camii, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana 4 farklı tadilat geçirmiş. 1988 yılında, Çin Devlet Konseyi tarafından Kültür Mirasları kapsamına alınmış bir camidir.