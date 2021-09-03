Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...

Hayat şartları, şu anda bulunduğumuz durum ne olursa olsun lehine çevirmeyi Üstadımızdan öğrendik; gül bahçesine girip diken ve çamurları görmektense gülleri seyretmeyi seçtik.

İşte biz de gençler olarak gül bahçesine girerek biraz mola dedik, okuma programı ile hayatımızı güzelleştirdik.

Kovid-19’un hayatımızda olmasıyla beraber birçok şey değişti. Olumsuz ve kötü etkilerinin dışında bir takım güzel dokunuşları da oldu covid döneminin hayatımıza, yaşantımıza... Meselâ, Kdz. Ereğli’de çok uzun zamandan beri planlayıp yapmak istediğimiz okuma programımıza normalde ailesiyle birlikte Ereğli’de oturan, ama farklı şehirlerde okuyan kardeşlerimizin de katılmasına ve Ereğli’deki liseli, üniversiteli genç kızlarımızın bir araya gelmesine vesile oldu. İki günlük kısa, ama verimli olan okuma programımızda Gençlik Rehberi’ni bitirmek ilk hedefimizdi. Okuduk, üzerinde tefekkür ettik, kendi hayatımıza uyarlamaya çalıştık gençliğin rehberini...

Dershanemizin bahçesinde olan Cenab-ı Hakk’ın Sâni esmasını gözler önüne seren beyaz dut ağacımızın altında toplandık, kahve içtik, ders yaptık, Gençlik Rehberi’mizi ve kâinatı okuduk. Şu koşturmacalı dünya hayatımıza iki günlük bir paydos gibiydi programımız, ara verdi herkes meşgalelerine... Lâzımdı zira Zübeyir Gündüzalp Abinin dediği gibi ‘Gençlik gidiyor... Ömür geçiyor... Zamanlar geri gelmiyor.’

Okuma programımız vasıtasıyla bir kere daha gençliğimizin geçici olduğunu hatırladık; uhuvvetimizi, kardeşlerimizle olan muhabbetimizi arttırdık... İlk defa böyle bir programa katılan kardeşlerimiz de vardı, o kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu olarak programdan ayrılması da bizi ayrı olarak mutlu etti. Çevremizdekilerle aramızda maddî, manevî sınırların olduğu bu sıkıntılı dönemde böyle samimî, uhuvvetli bir ortamın olması hepimize iyi geldi, tabiki beyaz duta da;)... Cenab-ı Hak dut ağacının altında toplanıp kamp yapabileceğimiz nice hayırlı günler nasip etsin İnşallah...

Kdz. Ereğli / Mine Arslan

Neslinur Durmuş: 2 günlük Gençlik Rehberi okuma programımızı tek kelimeyle tanımlamam gerekirse bereket diyebilirim. Her anımız çok verimli, bereketli geçti. Güzel dostluklar edindik, her açıdan birbirimize destek olup bu iki günü çok güzel değerlendirdik. Günlük hayatta hepimizin bir meşgalesi olduğu için programımızı 2 güne sığdırmak zorunda kaldık, fakat bu program bana kattıklarıyla 2 günden çok daha fazlaydı. Gençlik Rehberi’ni daha önce okuyup bitirmiştim, fakat bu programda birlikte öyle güzel pencerelerden bakarak okuduk ki ilk defa okuyormuş gibi daha önce hiç göremediğim şeyler keşfettim, buldum bu eserde, bunları hayatımıza katmayı da nasip etsin Rabbim. Bu programa vesile olan, katılan herkesten Allah razı olsun. Daha nice güzel kamplarımız olsun inşallah…

Rabia Kervan: Son zamanlarda bu kadar güzel zaman geçirmediğimi fark ettiğim bir kamptı. Yeni kişiler tanımak ve güzel konularda istişare etmek çok hoşuma gitti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım ve her saniyesinin kıymetli olduğunu anladığım ve her saniyesinden güzel bir tat aldığım bir kamptı. Ve programda şunu anladım: Bir gün içinde Allah’ın isimlerini hep zikrediyormuşuz bu çok güzel bir şey.

Bir kardeşimiz: Benim için çok keyifli bir kamptı, aynı yolda aynı paydada bir şeyler paylaşıyor olabilmek ve hayata daha farklı pencerelerden bakmaya başlamak çok kıymetli...

Mervenur Kartal: Beyaz dut ağacının meyvesi olan Gençlik Rehberi okuma programımızda hepimizin kalplerinin bir olduğu yeni arkadaşlarla tanışmak ve birlikte birbirimize yeni şeyler katmak Gençlik Rehberi’mizden hayatımıza katmamız gereken birçok şeyi öğrenmek gerçekten çok güzeldi kısa, ama öz geçen bu günlerimizin tekrarlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.