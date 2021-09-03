"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...

Mine Arslan
03 Eylül 2021, Cuma
Hayat şartları, şu anda bulunduğumuz durum ne olursa olsun lehine çevirmeyi Üstadımızdan öğrendik; gül bahçesine girip diken ve çamurları görmektense gülleri seyretmeyi seçtik.

İşte biz de gençler olarak gül bahçesine girerek biraz mola dedik, okuma programı ile hayatımızı güzelleştirdik. 

Kovid-19’un hayatımızda olmasıyla beraber birçok şey değişti. Olumsuz ve kötü etkilerinin dışında bir takım güzel dokunuşları da oldu covid döneminin hayatımıza, yaşantımıza... Meselâ, Kdz. Ereğli’de çok uzun zamandan beri planlayıp yapmak istediğimiz okuma programımıza normalde ailesiyle birlikte Ereğli’de oturan, ama farklı şehirlerde okuyan kardeşlerimizin de katılmasına ve Ereğli’deki liseli, üniversiteli genç kızlarımızın bir araya gelmesine vesile oldu. İki günlük kısa, ama verimli olan okuma programımızda Gençlik Rehberi’ni bitirmek ilk hedefimizdi. Okuduk, üzerinde tefekkür ettik, kendi hayatımıza uyarlamaya çalıştık gençliğin rehberini... 

Dershanemizin bahçesinde olan Cenab-ı Hakk’ın Sâni esmasını gözler önüne seren beyaz dut ağacımızın altında toplandık, kahve içtik, ders yaptık, Gençlik Rehberi’mizi ve kâinatı okuduk. Şu koşturmacalı dünya hayatımıza iki günlük bir paydos gibiydi programımız, ara verdi herkes meşgalelerine... Lâzımdı zira Zübeyir Gündüzalp Abinin dediği gibi ‘Gençlik gidiyor... Ömür geçiyor... Zamanlar geri gelmiyor.’ 

Okuma programımız vasıtasıyla bir kere daha gençliğimizin geçici olduğunu hatırladık; uhuvvetimizi, kardeşlerimizle olan muhabbetimizi arttırdık... İlk defa böyle bir programa katılan kardeşlerimiz de vardı, o kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu olarak programdan ayrılması da bizi ayrı olarak mutlu etti. Çevremizdekilerle aramızda maddî, manevî sınırların olduğu bu sıkıntılı dönemde böyle samimî, uhuvvetli bir ortamın olması hepimize iyi geldi, tabiki beyaz duta da;)... Cenab-ı Hak dut ağacının altında toplanıp kamp yapabileceğimiz nice hayırlı günler nasip etsin İnşallah...

Kdz. Ereğli / Mine Arslan

Neslinur Durmuş: 2 günlük Gençlik Rehberi okuma programımızı tek kelimeyle tanımlamam gerekirse bereket diyebilirim. Her anımız çok verimli, bereketli geçti. Güzel dostluklar edindik, her açıdan birbirimize destek olup bu iki günü çok güzel değerlendirdik. Günlük hayatta hepimizin bir meşgalesi olduğu için programımızı 2 güne sığdırmak zorunda kaldık, fakat bu program bana kattıklarıyla 2 günden çok daha fazlaydı. Gençlik Rehberi’ni daha önce okuyup bitirmiştim, fakat bu programda birlikte öyle güzel pencerelerden bakarak okuduk ki ilk defa okuyormuş gibi daha önce hiç göremediğim şeyler keşfettim, buldum bu eserde, bunları hayatımıza katmayı da nasip etsin Rabbim. Bu programa vesile olan, katılan herkesten Allah razı olsun. Daha nice güzel kamplarımız olsun inşallah…

Rabia Kervan: Son zamanlarda bu kadar güzel zaman geçirmediğimi fark ettiğim bir kamptı. Yeni kişiler tanımak ve güzel konularda istişare etmek çok hoşuma gitti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım ve her saniyesinin kıymetli olduğunu anladığım ve her saniyesinden güzel bir tat aldığım bir kamptı. Ve programda şunu anladım: Bir gün içinde Allah’ın isimlerini hep zikrediyormuşuz bu çok güzel bir şey.

Bir kardeşimiz: Benim için çok keyifli bir kamptı, aynı yolda aynı paydada bir şeyler paylaşıyor olabilmek ve hayata daha farklı pencerelerden bakmaya başlamak çok kıymetli...

Mervenur Kartal: Beyaz dut ağacının meyvesi olan Gençlik Rehberi okuma programımızda hepimizin kalplerinin bir olduğu yeni arkadaşlarla tanışmak ve birlikte birbirimize yeni şeyler katmak Gençlik Rehberi’mizden hayatımıza katmamız gereken birçok şeyi öğrenmek gerçekten çok güzeldi kısa, ama öz geçen bu günlerimizin tekrarlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçlanarak büyüdük

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    Müsilaj tehlikesi geçti mi?

    'Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

    Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

    Ağaçlandırma kampanyalarına dikkat

    Yargıdaki iktidar vesayeti kalkmalı

    AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

    Yeni tedbirler gündemde

    Afetler beş katına çıktı

    ‘Elverişli konut’ artık lüks

    Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

    Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

    'Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz'

    Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

    Biden, Bennett’e istediğini vermedi

    Eryazğan: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

    Lâfla peynir gemisi yürümez

    Adalet binalarda değil, vicdanlarda tecellî eder

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyaset ve Kemalizm
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    Mine Arslan

    Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.