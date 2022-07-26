"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Almanya lider mi?

Muhammet ÖRTLEK
26 Temmuz 2022, Salı
Ukrayna’daki savaşla, AB de Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımını durdurmuştu. Hatta AB’nin kararı 2030’a kadar Rusya’dan enerji ithalatını kademeli şekilde azaltarak, karbon yakıtlarda Moskova’dan bağımsızlaşmayı hedefliyor.

Ancak başta Ukrayna’daki savaş vd. gelişmeler yüzünden küresel enerji fiyatlarındaki artış her ülkede hissediliyor. AB’nin lider konumundaki ülkesi Almanya’da, enerji fiyatlarının daha da yükseleceğinden bahsediliyor. 

Rusya’dan direkt Almanya’ya doğal gaz ulaştıracak Nord Stream-2 boru hattının durdurulma kararı da, elbette Almanya ve Avrupa ülkelerine enerji fiyatlarındaki yükselişe neden oluyor. Rus enerji ürünlerinin acilen alternatifi bulunmazsa, AB’de ve Almanya’da Ukrayna’ya verilen desteğin gözden geçirilebileceği iddia ediliyor.

Almanya Yeşiller Partisi’nden Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, ülkesinin önümüzdeki kış mevsimini rahat geçirebilmesi için mevcutta yüzde 65 oranla dolu olan depolama tesislerinin kapasitesini, Aralık 2022’ye kadar yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca koalisyon ortaklarından Hür Demokrat Parti’nin, enerji sarfiyatını önlemek için arabalara hız sınırı getirilmesi düşüncesine karşı çıkıyor. Çünkü ülkede halen güçlü araba lobisi mevcut.

Bununla birlikte Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, yüksek enerji fiyatlarından dolayı başta sanayiciler olmak üzere tüketicilerden hükümete gelebilecek bir tepkiden çekiniyor. Aynı zamanda Scholz’un, enerji konusunda Rusya ile ilişkilerde kesin bir kopmayı da göze alamadığı değerlendiriliyor. Rusya’ya ilgili yaptırım politikalarının, Almanya ve Avrupa’nın Ukrayna’yı desteği etkileyeceğinden şüphe ediliyor. Diğer taraftan Scholz, Nord Stream-1 boru hattındaki bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar faaliyete geçmesi için girişimlerde bulundu. Ancak bunda ne kadar başarılı olabileceğini söylemek şimdiden güç. Zaten Rusya da, botu hattındaki bakım çalışması bahanesiyle Nord Stream-1’deki teslimatları askıya almıştı.

Rusya’nın Ukrayna ve AB’ye karşı enerji kartını şantaj amaçlı olmasa da jeostratejik bir unsur olarak kullanması, Rusya’nın en büyük enerji müşterisi Almanya’nın önümüzdeki kışı üşüyerek geçirmesine neden olabilir. Ama Rusya’nın Nord Stream-1’i faaliyete geçirmesiyle Scholz ve Almanya rahatlayacaktır. Fakat bu durumda Almanya, Rusya’ya satın aldığı enerjinin parasını ödeyecektir. Böylece Rusya’nın enerjiden kazandığı gelirle, Ukrayna’daki işgalini sübvanse etme ihtimalinden çekiniliyor. Almanya da AB’de alınan yaptırım kararıyla ters düşecektir. İşte Scholz hükümeti böyle bir ikilem içerisinde.

Yine de Almanya, AB’nin en büyük ekonomisine sahip. Dolayısıyla AB’ye liderliği söz konusu. Ancak Almanya’nın, Ukrayna’daki savaş gibi hem Avrupa’yı hem de Transatlantiği ilgilendiren gelişmelerde AB’ye liderlikten uzak durduğu belirtiliyor. Bunda da Almanya’nın II. Dünya Savaşı sonrasındaki anlaşmalara, ABD, NATO ve sonra AB garantilerine güvendiği ileri sürülüyor. Zikredilen garantilere güvenen Almanya’nın liderlikten kaçınarak oluşabilecek risklerden ve eleştirilerden de uzak kaldığı kuvvetle muhtemeldir.

AB’nin yeni alternatif enerji kaynağı bulması hayatî önemde. Ukrayna’daki savaş bunu daha acil hâle getiriyor. Almanya’nın da AB’de stratejik liderliğini göstermesi önem arz ediyor. 

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kiralar göç ettiriyor

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Rusya: Odessa'yı biz vurduk

    Maymun çiçeği aşısına onay

    Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

    Herkes değişim istiyor

    Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

    Afganistan'daki seller sebebiyle ölü sayısı 23'e yükseldi

    ABD - California'daki acil durum devam ediyor

    Fransa'da klimalı dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak

    MEB, liselerin boş kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı

    Çin'de "turuncu alarm" sürüyor

    Toplum değişim ümidiyle ayakta

    Fakirlik endişesi rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Genel

    Kiralar göç ettiriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    Genel

    İşte Bediüzzaman işte Tecdid Hareketi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Tarif ediciler
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetimiz âlem-i İslâm’ın hürriyetinin mukaddimesi
    Nejat EREN

    Hakperest olmak ve sınırda kalmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.