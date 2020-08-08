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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Lübnan’da patlama

Muhammet ÖRTLEK
08 Ağustos 2020, Cumartesi
Beyrut limanında, 4 Ağustos Salı günü büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre en az 137 kişi vefat ederken, 5 bin kişi yaralandı. Birçok insan halen kayıp ve 2 haftalık olağanüstü hal ilân edildi.

Patlamanın etkisi, Beyrut şehir merkezinin 1 km’den daha fazla içlerinde hissedildiği bildiriliyor. Beyrut Valisi’nin patlama için yaptığı “Hiroşima ile karşılaştırılabilir ulusal felâket” açıklaması, facianın boyutu hakkında fikir veriyor.

Patlamanın kesin sebebi henüz belirsizliğini koruyor. Ancak konu hakkında farklı fikirler ileri sürülüyor. Bunlardan en önemlisi Lübnan Başbakanı Hassan Diab’a ait. Diab, facianın gerçekleştiği günün akşamında “limanda bir depoda tahminen 2 bin 750 ton amonyum nitratın depolandığı ve bunun yeterli güvenlik tedbirleri alınmadan 6 yıl süre ile bekletilmesini, kabul edilemez” olarak niteledi. Bununla birlikte Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun da “sorumlu kişi veya kişileri bulunana ve en sert cezanın verilene kadar dinlenmeyeceğim” diyerek kararlılığını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, liman patlamasını “saldırı” şeklinde yorumladı. İsrail ile yaşanan sınır çatışmaları ve İsrail savaş uçaklarının aynı gün Suriye’deki İran unsurlarını vurması ise, dikkatleri İsrail üzerine çekti. Fakat İsrail medyasında çıkan haberler, patlamada ülkelerinin müdahalesinin olmadığını kaydediyor.

Beyrut limanının, ülkede, yolsuzluk merkezi şeklinde kötü bir şöhreti de var. Kaynaklar, limanın karşısında ülkenin en eski siyasî partilerinden Hıristiyan Kataeb Partisi’nin Genel Merkezi’nin mukim olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı’nın da limana yakın bir adreste bulunması, bölgenin önemini arttırıyor.

Diğer taraftan BM’ye bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin, 15 yıl önce öldürülen Başbakan Refik Hariri suikastinde yer aldıklarından şüphelenilen 4 Hizbullah üyesi ile ilgili kararını, 7 Ağustos’ta verecek olması da, muhtemel karar ve patlama arasındaki bağlantının olup olmadığı yorumlar arasında. Çünkü bu yorumları, merhum Hariri’nin oğlu eski Başbakan Saad Hariri’nin liderliğindeki Gelecek Partisi Genel Merkezi yakınlarındaki ikinci bir patlama ihbarı / ihtimali güçlendiriyor. Mahkeme’nin karar açıklamasının 18 Ağustos’a ertelendiği gelen haberler arasında.

Lübnan uzun süredir derin ekonomik ve siyasî kriz içerisinde. Ekonomik ve finansal kriz Lübnan’ı iflâsın eşiğine getirdi. Yüksek enflasyon ve işsizlik oranları, orta sınıfı da yoksullaştırmaya başladı. Hükümetin, IMF ile yaptığı görüşmelerde reformlar üzerinde anlaşma sağlanamayınca, âcil ihtiyaç duyulan kredilerde Lübnan’a verilmedi.

Görevine 21 Ocak 2020’de başlayan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti’nin de geçtğimiz 3 Ağustos Pazartesi günü istifa etmesi, siyasî krizin önemini ortaya koyuyor. Bununla birlikte ülke haftalardır devam eden enerji / elektrik hatlarındaki kesintilerden dolayı, göstericilerin Enerji Bakanlığı’na saldırmalarına sahne oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Lübnan’ı destekleme ve yardım sözü karışıklıkların önünü kesmede yeterli olmuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos Perşembe günü, eski Fransız sömürgesi Lübnan’ı ziyaret ederek “Lübnan’da derin değişim” ifadelerini kullandı. Macron ayrıca “yakında Lübnan için Uluslararası Kaynak Geliştirme Konferansı” düzenleneceğini de bildirdi.

Patlamanın Lübnan’da siyasî istikrarsızlığı daha da arttırması bekleniyor. Carnigiendownment Ortadoğu Merkezi Direktörü Maha Yahya “başka bir ülkede böyle bir patlamada hükümetin istifa etmesi kaçınılmazdır” diyerek siyasî sorumluluğu vurguluyor. Buna ek olarak Yahya, “Hizbullah’ın da yönetimin bir parçası olduğu için sorumlu tutulacağını, yine Hizbullah’ın limanın işletilmesindeki etkisinin halk tarafından bilindiği ve bunun olumsuz yansımalarının olacağına” işaret ediyor.

Aslında patlamanın Lübnan’a, toplumuna ve ülkenin içerisinde bulunduğu kriz ortamından çıkmasına yardımcı olmayacağı bütün kesimlerce biliniyor.

-Devam Edecek-

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