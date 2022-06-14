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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

NATO ve AB’nin, Avrupa stratejisi

Muhammet ÖRTLEK
14 Haziran 2022, Salı
Finlandiya ve İsveç uzun yıllar tarafsız kaldıktan sonra, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle NATO’ya katılma kararı aldılar.

Böylece genişleyecek NATO’nun İskandinav bölgesinin güvenliğine katkı sağlayacağı en başta Genel Sekreter Jens Stoltenberg tarafından değerlendiriliyor. Ancak iki ülkenin NATO üyeliği için Türkiye’nin hassasiyetlerine öncelik vermesi gerekiyor.

Danimarka’nın 1993’teki referandumunda, AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nda (OGSP) kendisine muafiyetler getirmişti. Ancak Danimarka 01 Haziran 2022’de gerçekleştirdiği referandumda 1993’tekinin aksine, OGSP’ye katılımı %66.9 evet oranıyla kabul etti. Danimarka’nın karar değişikliğinde Ukrayna’nın işgali önemli rol oynuyor. Yine alınan kararla Polonya ve Baltık bölgesinin güvenlikleştirileceği bekleniyor. Böylece OGSP’nin güçlendirilerek, Danimarka’nın “yumuşak güçten sert güce geçiş yaptığı” yorumlanıyor.

NATO ve AB’nin OGSP’sindeki gelişmelerle Avrupa’nın daha birleşik bir güvenlik anlayışıyla hareket edeceği tahminler arasında. Birde Ukrayna’daki savaşta Rusya tehdidinden dolayı, Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” düşüncesinden vaz geçildiği anlaşılıyor. Ayrıca NATO’nun Afganistan ve Libya’daki misyonlarından kaynaklı “alan dışılık” tartışmaları şimdilik unutulmuş gibi. 

Fakat NATO ve AB’nin, Doğu Avrupa ve Rusya hususlarında görüş ayrılıkları mevcut. Bunlardan en önemlilerinden biri silahların kontrolü meselesi. Soğuk Savaş’ın sonlarındaki gibi ABD ve Sovyet Rusya arasında konvansiyonel ve nükleer silahların kontrolünün, bugün için gündemde olmaması Avrupa ve özellikle Doğu Avrupa’nın güvenliğinde boşluk oluşturuyor. Avrupa’da nükleer güç sahibi İngiltere ve Fransa da bu konuda henüz bir siyaset ortaya koymuş değil. Avrupa ve Doğu Avrupa’nın güvenliğinin geleceği hakkında, NATO ve AB’nin silah kontrolü planlamalarının ne olacağının açıklanması bekleniyor.

NATO ve AB’nin ikinci görüş ayrılığı da, her iki kurumun genişlemesidir. AB üyeliğine Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’nın başvuruları, pek de uygun görülmüyor. Daha doğrusu şu anda AB üyeleri genişlemeye sıcak bakmıyor. Diğer taraftan AB’nin, Balkan ülkelerinin üyeliklerini sürüncemede bırakmasıyla bu ülkelere Çin’in büyük bütçeli yatırımlar yapmasına yol açtı. AB’nin bu davranışıyla kendi itibarını ve güvenilirliğini zedelediği iddia ediliyor.

AB’den farklı olarak NATO’nun Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya’yı üyeliğe kabul etmesi ile Avrupa’da ABD etkisini arttırmıştır. Başka bir ifadeyle Batı Balkanlar’da NATO’nun AB’den ileri ve aktif olduğu görülürken, her iki kuruluşun Doğu Avrupa’yı kendilerine nasıl entegrasyon sağlayacağına dair net bir stratejilerinin olmadığı söylenebilir. 

AB’nin 23 Haziran 2014’te Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile “Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması” imzalaması önemli gelişmedir. Ancak Ukrayna’nın işgali, bu ülkeleri güvenlik endişelerine sevk ediyor. Ukrayna’daki savaşla birlikte, bu ülkeler ekonomik (ticaret anlaşmaları), siyasî (AB üyeliği) ve askerî (NATO üyeliği) vb. şemsiye arayışındalar. Çünkü Ukrayna’daki savaşın nasıl sona ereceği bilinmiyor. NATO, Avrupa’ya çekilirken; AB’nin OGSP’sinin olgunlaşması 1990’lardan beri devam ediyor.

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