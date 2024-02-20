"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem-2

Muhammet ÖRTLEK
20 Şubat 2024, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl sonra 14 Şubat 2024’te Mısır’a resmî ziyarette bulunması, Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağına işaret ediyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı sonu itibariyle 6,6 milyar Dolar’dan önümüzdeki birkaç yıl için 15 milyar Dolar’a çıkarılması planlanıyor. İmzalanan Deklarasyon’la birçok alanda ekonomik işbirliğine gidilecek.

Ziyarette Erdoğan, İsrail’in işgali altındaki Gazze hususunda “Gazze’nin yeniden inşası için Mısır’la çalışmaya hazır olduklarını” belirtirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi de “Gazze’de barış sürecinin en kısa sürede yeniden başlaması için” çalıştıklarını söyleyerek her lider “İsrail ile Hamas’a ateşkes çağrısında” bulundular. Birde iki liderin Gazze’deki Filistinlilere daha çok insanî yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılması hakkında da anlaştığı bildiriliyor. Böylece iki ülkenin de Gazze konusunda hemfikir oldukları anlaşılıyor. 

Ayrıca Libya da iki liderin gündemindeydi. “Libya’da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin yapılmasını kolaylaştırmak, ülkenin farklı gruplara dağılmış askerî kurumlarını birleştirmek amacıyla Türkiye-Mısır arasında istişarelerin güçlendirilmesi” de kararlaştırıldı.

Diğer taraftan Sisi’nin 2013-2014’te Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı bir dizi anlaşma Doğu Akdeniz’de, Türkiye karşıtı bloğu güçlendirmişti. Bunun sahaya yansımalarını Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında görmüştük.

Ancak devam görüşmelerle Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama sürecine İtalya, Ürdün ve İsrail dahil edilmiştir. Adı zikredilen ülkeler, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu (Eastern Mediterranean Gas Forum) meydana getirdiler. Forum’un tüzüğü Mısır Parlamentosu’nda 22 Eylül 2020’de kabul edilerek, yine aynı gün Sisi tarafından onaylanmıştı. Hatta Forum’a üye devletlerin Enerji Bakanları 9 Mart 2021 tarihinde ilk toplantılarını Covid-19 salgını yüzünden internet üzerinden Kahire merkezli olarak yaptılar (Yeni Asya, 27.03.2021). 

Buna karşılık Türkiye, Mısır öncülüğündeki Forum’a cevap olarak doğalgaz ve petrol arama gemisi Fatih’i bölgeye göndermişti. Bununla birlikte Türkiye, Forum’un dışında tutulan Libya ile 27 Kasım 2019’da Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nı imzalayarak, iki ülke Doğu Akdeniz’deki haklarını koruduklarını gösterdiler. Birde bu Anlaşma’nın devamı ve tamamlayıcı olarak Türkiye 3 Ekim 2022’de yine Libya ile Hidrokarbon Alanında Mutabakat Muhtırası’nı imzalamasıyla, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na diplomatik karşılık vermeye çalışmıştı.

Erdoğan’ın Mısır’ı ziyaretinde Sisi “Doğu Akdeniz bölgesindeki mevcut sakinliği memnuniyetle karşıladıklarını, herkesin mevcut doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için işbirliği yapabilmesi amacıyla bölgedeki kıyıdaş ülkeler arasındaki farklılıkları çözmek ve bunu çözümün üzerine inşa etmek umudunu taşıdığı”nı beyan etti. Böylece Sisi’nin ifadelerinden, iki ülkenin ileride petrol ve doğalgaz konularında da işbirliğine gidilebileceği değerlendiriliyor.

Sisi’nin 2024 Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Sisi’nin ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki prematüre bebekler de ölümle karşı karşıya - UNFPA: Çocuklar hedef değildir

    İşten çıkarmalar hızlandı

    Dış borçta artış devam ediyor

    Ekmeğe yeni zam yolda

    AYM Başkanı değişiyor

    Toprağın tekrar kayma riski var

    Depremzede değil, TOKİ’zedeyiz

    ‘Asgari ücret kadar bile para kazanamıyoruz’

    BMGK, Gazze için "tek ses'' olsun!

    Yönetmen Loach’tan “Gazze: Katliamı Durdurun” mesajı

    Gazzeli çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

    Siyanür gıda krizine yol açar

    Genç işsizliği yüzde 15,9

    Gazze'deki Nasır Hastanesi de hizmet dışı kaldı

    Arama çalışmaları sürüyor

    Avrupa'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda: Gazze’de katliam bitsin

    AİHM: Yeni Asya’ya yasak, hak ihlalidir

    Artık yeter, harekete geçin

    Yargıyla uğraşmasın, hukukun gereğine uysun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Soykırım davası taşları oynattı
    Genel

    AYM Başkanı değişiyor
    Cevher İLHAN

    Yine milleti yanıltmak için…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dindar şahsiyetin kindar siyaseti -2
    İbrahim Aktaşcı

    Hâkimin kalemini kırmak!
    Süleyman KÖSMENE

    İntihar edenin affı ve ahireti
    Genel

    Ekmeğe yeni zam yolda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce def-i şer ve def-i istibdat
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu Bizim “Ahrâr”larımız...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.