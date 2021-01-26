Umman’ın reform girişimleri

Umman Sultanı Kabus, 10 Ocak 2020 günü 79 yaşında vefat etmişti. Kabus’un Yerine, kuzeni ve eski Kültür Bakanı 1954 doğumlu yeni Sultan Hişam bin Tarık El-Said yemin ederek göreve başlaşmıştı. (Yeni Asya, Sultan Kabus’un Vefatı ve Umman, 14 Ocak 2020)

Umman’ın yeni Sultanı El-Said, 11 Ocak 2021’de ülkesi için yeni bir Yasama Konseyi kurmak ve iktidarının devrini garanti altına almak üzere Veliaht Prens atamak için 2 adet Kraliyet Kararnamesi yayınladı. Veliaht’ın belirlenmesi ve yetkilerinin tanımlanması önem arz ediyor. Çünkü halefi Sultan Kabus, hayattayken yerine herhangi bir Veliaht tayin etmemişti. Sultan Kabus, kendisinden sonra yerine geçecek kişinin kuzeni El-Said olduğunu belirten bir mektup bırakmıştı. El-Said’in tahta çıkmasını sağlayan unsur da bu mektup olmuştu.

El-Said, belirtilen 2 Kararname’nin dışında ülkesinde siyasî ve ekonomik reformlar yapmayı da planlıyor. Reform kapsamında ülke yönetiminin temelinde hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına vurgu yapılıyor.

Kararname ile vatandaşların hakları, hürriyetleri, kadın-erkek eşitliği, çocuk, engelli ve gençlerin refahına atıf yapılıyor. Aynı zamanda zorunlu temel eğitim, yeni üniversitelerin kurulması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yerel yönetim sisteminin muhtemel ana hatlarından detayları verilmeden bahsediliyor. Umman Kraliyet Konseyi’nin ülkeye yapılması planlanan yatırımların önünün açılmasıyla, kalkınmayı hedeflediği aktarılıyor.

Kararname’yle Devlet Malî Denetim ve İdare Kurumu’nun kurularak, hükümetin performansı takip edilerek El-Said’e raporlar düzenlenecek. El-Said’in yeni bir vizyonla göreve başladığı ve yayınlanan Kararnameler’in yenilenme ve kalkınma adına bir başlangıç olduğuna işaret ediliyor. İç politikada bu tarz gelişmeler yaşanırken, dış politikada merhum Sultan Kabus’un çizgisinde devam edileceği kuvvetle muhtemeldir.

Umman’ın uzun yıllardır bölgesel ve uluslar arası sorunlarda tarafsız siyaset izlediği bilinmektedir. Hatta tarafsız dış politika anlayışından dolayı Umman’a, Ortadoğu’nun İsviçre’si denilmektedir.

Katar’a Haziran 2017’de Suudi Arabistan liderliğinde uygulanan ekonomik abluka ile Körfez İşbirliği Konseyi’nde (KİK) derin bir bölünmüşlük meydana gelmişti. Umman, KİK üyesi olmasına rağmen bu konuda tarafsızlığını korudu. Tarafsızlığını devam ettirmek için de KİK’in bazı toplantılarına katılmadı veya hükümet temsilcisi düzeyinde katılım sağladı. 2019 Yılı Aralık ayının ilk haftası Suudi Arabistan’da Körfez ülkelerinin Katar ablukasını sona erdiren KİK zirvesine Umman heyeti, Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

KİK zirvesinde ablukanın kaldırılması kararı Kuveyt’te kutlamalarla karşılanırken, Umman ise karardan diplomatik memnuniyetini bildirmişti. Hatta Umman’ın krizin başlangıcındaki arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Ancak Katar krizinin sona ermesinde ABD baskısından da bahsediliyor.

Umman’ın memnun olmadığı KİK kararlarından dolayı bazen Suudi Arabistan’la mesafeli olsa da, bu durumu hiçbir zaman krize dönüştürmedi. KİK’in başarısızlıkla sonuçlanan “Körfez Para Birliği” düşüncesine karşı çıkmasına rağmen, üye ülkelerle ilişkilerini sürdürdü.

Umman, diğer KİK üyelerine göre İran’la iyi diplomatik ilişkilerini sürdürdü. Bununla birlikte İran ile Batı arasındaki Nükleer Anlaşma krizinin gizli müzakerelerinin bir bölümü Muskat üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor. KİK üyelerinden Kuveyt ve Katar’ın da İran’la normale yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Birde Katar’ın, Türkiye ile de iyi ilişkileri dikkat çekiyor.

ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan İran, BAE’nin yaptırımlar doğrultusunda hareket etmesinden dolayı, Umman’ı BAE’nin yerine ikame ediyor. Umman üzerinden ticarî bağlantılarını kuruyor.

Yemen’deki çatışmalar, Umman’ın ulusal güvenliğiyle yakından ilgili. Umman ve Suudi Arabistan sınırındaki El-Mahra bölgesi stratejik açıdan önemli. Birkaç yıl önce Suudi Arabistan ve BAE, Umman’ı, Yemen’deki Husiler’e İran’ın yardımına bir rota şeklinde davrandığına dair üstü kapalı suçlamışlardı. ABD’deki yeni Joe Biden yönetiminin, Yemen’de Umman’ın güvenliğini de sağlayacak kapsamlı bir çözüm üretmesi beklentiler arasında.

Sultan Kabus’un vefat yıl dönümünde, El-Said’in reform çabaları izleniyor. Reformlarla birlikte Umman’ın, bölgede kendine özgü konumunu koruması muhtemeldir.