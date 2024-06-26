"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yağmurlu bir yaz günü

Muzaffer KARAHİSAR
26 Haziran 2024, Çarşamba
Bahar mevsiminin içimiz içimize sığmadığı, sevinç dolu şirin güzellikleri, görünüp kaybolan gençlik çağı gibi yavaşça gözden kaybolurken zaman, sıradaki bereketli mevsimde Rabbimin envai çeşit nimetlerini, ağaçlar dolusu renkli, lezzetli yaz meyvelerini gösteriyordu…

Kurak geçen günlerde sık sık yağmur duaları, mahlûkatın ızdırar, istidat, ihtiyaç lisanıyla fıtri yakarışları, ilticaları arşa yükseldi, niyazlar edildi. Haziran başlarında Kadir Gecesi kıymetinde Leyali-i Aşere tabir edilen hikmet dolu faziletli Zilhicce’nin on gecesini vesile ederek, Kurban Bayramının sürur ve sevincine yağmur sularıyla ulaşmayı mahlûkat tevekkül, sabır ve sükûnetle umuyordu.

Rabbimin hikmetiyle o gün gökyüzünü kaplayan bulutlar, rahmet taneciklerini çilentiler, damlalar halinde kurumuş topraklara, sararmış yapraklara, ağaçlara, kuşlara, müjdeliyordu. Ara sıra duyulan gök gürültüsü, çakan şimşeklerle rahmet hazinesinden serpiştirmelerle “yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor…”

Namaz kıldığımız mekân ilim, iman, ihlâs ve tefekkürle ibadetin ruhunu manevi iklimlerde hissettiriyordu. Panel saç çatıya inen muttarit damlaların sesi çok manaları, sırları, hakikatleri anlatıyordu. “yağmurun şıpırtıları manasız bir ses olmadığını” İçimizi serinleten arza hayat veren rahmet ve bereket damlacıklarıydı. Her damla nizam ve intizamla “Her canlıyı sudan yarattık” hakikatini anlatıyordu.

Yağmurun şırıltıları, artan damlaların sesi coşkulu bir musikinin terennümleri gibi yeryüzünü sevinçle ihtizaza getiriyordu. Huzur içinde çarpan kalpler, dökülen damlaların ritmiyle hafi zikirler yapıyor, şükrünü ifade ediyordu. Gökten bardaktan boşalırcasına dökülen katrelere mukabil, yerden namazın ahirinde müezzinin davudi sesi tesbihatı aynı ahenk, aynı tempo, aynı sürurla “Ya Cemili Ya Allah” nidaları dalga dalga ufuklar ötesine yükseldi. Namazımız hitam bulmuştu. Kur’an tilavetiyle kalbimiz tatmin oldu, inşirah buldu…

Yaz yağmuru sularıyla yeryüzü sayfası kirlerden arındı, tozlardan temizlendi. Mevla’mın yağdırdığı suya kanan yeryüzü sofrasında mis gibi toprak kokusu yayıldı her tarafa... Dağlarda, kırlarda, bağlarda bahçelerde görünen canlılar, hayat buldu. Dalların üstünde uçuşan kuşlar, tatlı nağmeler, sevinç çığlıklarıyla şükrünü izhar eden şirin sesleri duyulmaya başladı.

O gün her taraf temiz hava, iç huzuru, göz aydınlığıyla şenlendi. Tecessüm eden rahmet sularının bereketiyle mahlûkatın bayram sevinci başlamıştı…

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    Asgari ücretin artması şart

    Üretim olmadan fiyatlar düşmez

    Üniversite eğitimine yaş sınırı geldi

    Aile hekimliği krizi

    Demokratlardan Netanyahu’ya boykot

    'Teklifimiz çatışmaları durdurabilir'

    Lapid: Netanyahu İsrail için tehlikedir

    Mazlum ve masum Gazze halkı kirli deniz suyuna muhtaç bırakıldı!

    Bedelli askerlik ücreti ile ilgili MSB'den açıklama

    Aşırı sıcaklara karşı Sağlık Bakanlığı uyarılarda bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oğlu da süreç kurbanı olan mağdur annenin beraati
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma alışkanlığı
    İbrahim Aktaşcı

    Altta kalanın canı çıksın
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle söyleyen “insafsız, vicdansız” değil mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hacıları da dinler misiniz?
    Genel

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar
    Cevher İLHAN

    “Yeni vergi paketi”
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette ehven-i şer
    Genel

    Böyle kriz görmedim
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Türkçemiz ve Risale-i Nur’un dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.