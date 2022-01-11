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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Nevşehir hizmetleri

11 Ocak 2022, Salı
ANADOLU YOLLARINDA NURLU HAKİKATLER NURLU YÜZLER (4)

Tarihi, turizmi, büyük âlim hocaları, çömlekleri ve kabak çekirdeğin merkezi olan şirin şehir Nevşehir’de iki gün kaldık. Bu süre zarfında, bu ilimizdeki abi ve kardeşlerimizle, aşk, şevk, heyecan, samimiyet, hasbi hizmet faaliyetleriyle, sadâkat ve samimiyet hallerini görüp yaşadık. Böyle güzel ve mübarek beldelere uğrayıp geçmeden bu sıcaklığın lezzetini nasıl yaşayacaksınız?

Etrafınızda halka olup dönen genç kuşakların heyecanını Nevşehir’e uğramadan hissetmek ne mümkün? Nevşehir’i, potansiyel kabiliyet ve mizaçlarla yaşamak kudsî dâvâ için bir kazanım olduğunu ancak yüz yüze dershane odalarında ve evlerdeki hasbi hallerde yaşanabilirdi.

Erkeğiyle, hanımıyla, çocuklarıyla, gençleriyle emeklisiyle, yaşlısıyla, esnafıyla, memuruyla böyle bir zamanda bu kudsî hizmete sarılan Nevşehir kahramanlarıyla aynı çizgide, aynı dâvâda, aynı istikamet ve tesanüdde olmanın lezzetini tatmak, elbette gezip görmek ve o can dostlarla birlikte hasbihal etmekle yaşanır ve anlaşılır.

Nüfusuna göre Yeni Asya meslek ve meşrebinin bütün alanlarını içine alan bir hizmetin işleyişini yakinen görmek ayrı bir saadet. Hepsini tebrik ediyoruz. Duâ ederek duâlarını bekliyoruz.

Geçmişten beri, potansiyel, köklü ve sistemli Nur hizmetlerindeki bu güzel insanlarla münasebet ve irtibatımız 1970’lere kadar dayanıyor. Çünkü, vefat eden ağabeyim burada polis olarak çalışmıştı. O yıllarda günlerce orada kalıp, Nur Derslerine katılmıştım. Bu unutulmayan hatıralarımız hafızalarımızda bütün tazeliğiyle duruyor. Vefat eden değerli ağabey ve kardeşlerimize rahmet kalanlara da ihlâslı hizmetler diliyoruz. Hem Nur hizmetleri hem de Demokratlığı ile tarihe geçen bu ilimizde hanımların da çok cevval ve samimî hizmetlerinin aşk ve şevkle devam ettirdiklerini öğrendik.

Gruplar halinde; gençler, talebeler, yaşlılar olarak farklı derslerin yapıldığına şahit olduk onlarla tanıştık. Özel manada gece geç saatlere kadar gençlerle muhabbet edip, kafalardaki bazı bazı soruları cevaplandırmaya çalıştık.

İki günümüzü ayırdığımız burada samimî ve sıcak bir havada derslerimizi okuduk, dinledik, geçmiş hizmetlerimizin değerlendirmesini, gelecek hizmetlerimizin de plan ve projelerini birlikte müzakere edip, dillendirdik. Bazılarını da kayıtlarımıza geçirdik.

SON ŞAHİTLERDEN HASAN OKUR’U ZİYARET ETTİK

Son şahitlerden 88 yaşına rağmen, dersleri kaçırmamaya dikkat eden, hâlâ hafızasının dinçliğini muhafaza eden, değerli Hasan Okur Abimizin evinde ziyaret edip çok faydalı hatıra ve tecrübelerini dinledik. Veda ederken; “Birisi size Risale-i Nur‘dan bir soru sorduğu zaman hemen salâvat getirin, inşallah biiznillâh onun cevabını bulursunuz!” önemli tavsiyesini de not aldık.

Nevşehirli Yeni Asya Nur hadimlerinin, virüs konusundaki şartlara rağmen maske ve mesafe tedbirleriyle ev ve dershane derslerini devam ettirmeleri sevindirici.

Burada hem erkekler hem de hanımlar dershanesi çok mükemmel elhamdülillah. Allah hizmette istihdam eylesin. Genç kuşakla yaşlılar, arasında çok daha iyi organize ve irtibatlarla istikbalde Risale-i Nurlar adına güzel neticeler alacak bir hareketliliği ümit ediyor ve bekliyoruz. Her yerde hizmetlerimizle ilgili notlarımızı alıyoruz. Bütün bunların ilgili heyetlerimizde ele alınıp gerekli plan ve projelerin yapılması lâzım.  

(DEVAM EDECEK)

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