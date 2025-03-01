Âlemleri nurlandıran Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun!

“Allah, Allah! Daha dün gibi gitmişti, ne de çabuk geldi?” dediğimiz Ramazan-ı Şerif ayımız, tekrar âlemimize gelip, şenlendirdi elhamdülillah. Bizi bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize hamdolsun!

Şöyle bir düşünelim, geçen sene aramızda olup da, bu sene aramızda olamayan müteveffa akrabalarımızı, dostlarımızı hatırlayalım. Allah, onlara rahmet eylesin! Gelecek seneki Ramazana da, hangimizin sağ kalacağını Allah bilir.

Âlemimizde meydana gelen çeşitli; buhran, huzursuzluk, haksızlık, adaletsizlik gibi, ruhumuzun daraldığı hâllerden, bu mübarek Ramazan sayesinde, bir nebze de olsa, rahat nefes alacağız inşallah!

Biliyoruz, bu sene de ehl-i siyâma, oruç tutan insanlara muhalefet eden, açıktan oruçsuzluğunu ilân edenler çıkacak. Üzüleceksiniz, ama sabırla, dua ile hareket edin!

Son senelerde zuhur eden “iftar menüsü” lokantacıları, bu seneki pahalılığı da bahane edip, fâhiş fiyatla karşımıza çıkacaklar. Ama mümkün oldukça, o gibi yerlere uğramazsak, o fiyat çarpmalarına da maruz kalmayız.

Oruç tutup da, namaz kılmayanlarımız, bu mübarek ayı vesile ederek, inşâallah beş vakit namaz kılmaya başlarlar. Oruç ile tek kanatlı kuş gibi hafifleyenlerimiz, namaz ile nasıl da, çift kanatlı kuş gibi uçup, hafiflediklerini, ferahladıklarını müşâhede edeceklerdir.

Altmış senedir devamlı orucumuzu tutuyoruz şükür. Şimdiye kadar, iki yaz, iki kış mevsiminde oruç tutabilmişiz. Bir kış orucuna daha gidiyoruz inşâallah! Bunu da, tamamen bitirip, yeniden yaz oruçlarına kavuşur muyuz bilmem, ama bir dahaki yaz mevsimi orucuna ömrümüz yetmeyebilir. Allah, hakkımızda hayırlar nasip etsin inşallah!

Bu mübarek ay hürmetine, Rabbimiz, inşallah, cemaatimizin, memleketimizin, âlem-i İslam’ın üzerinde dolaşan fitnelerin sonunu getirir.

Ne olursa olsun, Ramazan; rahmet ayıdır, bereket ayıdır, ihsan, ikram ayıdır. Merhamet, şefkat ayıdır. Fakirlerin hatırlandığı sehavet ayıdır. Günahlardan uzak, bütün azalarımıza oruç tutturacağımız bu mübarek hâsılat ayımızın, hepimize, saadetler, selâmetler, sıhhatlerle geçmesini niyaz eder, Ramazan-ı şerifinizi tebrik ederim!