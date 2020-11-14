Ali Kanıbir Ağabeyim

Onu tanıdığımdan beri; efendiliği, mütevazılığı, ihlâsı bende yer etmiştir.

Gazetemizin yönetim kurulu üyesi olduğu zaman ve sonrasında da cemaatî herhangi bir problem, sıkıntı veya hâlledilmesi îcab eden bir mes’ele olduğunda, telefonla konuşur, fikir teatisinde bulunurduk.

Herkese, her derdinde yardımcı olmaya çalışırdı. Bundan on üç sene kadar evvel, Hatay Dörtyol’da bir işim vardı. Kendisini aradım, orada arkadaşlarımızdan kimse olup olmadığını sordum. Sessiz kahraman ve fedâi Hüseyin Şeker kardeşimizin orada olduğunu söyledi. Uçakla Adana’ya gelecektim. “Sen saatini söyle, biz seni karşılarız” dedi. Hakikatten de yine kendisi gibi fedakâr, Sami Narin Ağabeyle havaalanına gelip, beni aldılar ve Dörtyol vasıtalarının kalktığı garaja kadar götürdüler.

Ondan sonra, bir başka samimiyetimiz olmuştu. Devamlı görüşürdük. Her hafta Cum’a mesajı yazardı. Bizden 8-9 yaş daha yaşlı olmasına rağmen, tevazuundan “abi” derdi. Oğlu Ahmed kardeşimiz, bir ara Bursa hizmetleri için gelmiş ve bir müddet kalmıştı o zaman da yine haberleşirdik.

Birkaç sene evvel, memleketim Ankara’ya gelip yerleşti. Birçok defa gittiğimde haberleşir, sohbet mekânlarımızda buluşur, konuşurduk. Gelemediği zamanlarda, kibar bir üslûpla özür beyan ederdi.

Geçen aylarda vefat eden kayınpederi Ahmed Denktaş Ağabeyin taziyesi için aramış, biraz da ondan malûmat almıştım. Ne bilsindi, kendisi de birkaç ay sonra rahmet-i Rahmana kavuşacak.

Oğlunun düğün dâvetiyesini yollamış, dâvet etmişti. Bu sıkıntılı zamanda, toplu yerlere gitmediğimden dolayı özür dilemiştim. Ama işte zannedersem, düğün esnasındaki temaslardan dolayı koronaya yakalanmıştı. Geçmiş olsun babında açıp konuşmuştuk. Evinde bir müddet kaldıktan sonra, hastaneye kaldırılmıştı. Orada da aradım, moral verip, şifa diledim. En son aradığımda telefona çıkamıyordu. Oğlu Ahmed kardeş ile görüşmüştük. Bu sabah, vaziyetinin iyi olmadığı malûmatı gelince, arkadaşlar grubuna haber verdik. Ama maalesef, birkaç saat sonra da vefat haberi geldi.

Ömer Tuncay Ağabeye, en son konuştuklarında şunları söylemiş “Aman Ömer Abi, arkadaşlar, bu sıkıntı geçene kadar, toplu olarak bir arada bulunmasın, iş çok vahim”.

Allah, Ali Abimize rahmet eylesin, makamı Ccennet olsun. Akraba ve sevenlerinin, camiamızın başı sağ olsun.

Ya Rabbi! Şu virüs afâtını üzerimizden ıskat eyle, hasta kardeşlerimize şifa, vefat edenlere de rahmet eyle.