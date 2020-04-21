"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ego’yu, ene’yi, dize getiren virüs...

21 Nisan 2020, Salı
Hele şu bacaksızın yaptığına bakın! Daha doğrusu, bacaksız da değil, kimsenin gözüyle göremeyeceği kadar bir ufaklık.

Futbol ile çok alâkam olmaz ve sevmem. Bir haber okudum. Ertuğrul Özkök, koronadan kurtulan Fatih Terim ile bir röportaj yapmış. Onun haberinde, şöyle diyordu:

"Dün Fatih Terim’in hastaneden çıkarken söylediklerini yazmıştım. Diyordu ki: 'Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.'

Dün arayıp sordum: ‘Hocam böyle diyorsunuz, ama siz de, ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?’ Bana çok çarpıcı bir cevap verdi...

“Terim, ‘Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi. Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamesi okunmaz. Bütün dünyanın başına geldi bu.’ dedi.”

Bizimle akran olan ve enesi, egosu tavan yapan bu zatın, birden değişmesi çok mânidar. Allah hidayet versin. Yine de, kimsenin kötülüğünü, kötü olmasını istemeyiz. Aslında, buna hiç te’vil getirmesek de olur. Bu ifadeler bile kâfi. Fakat biz yine de, birkaç kelâm ederek devam edelim.

Bu mevzu ile alâkalı, hem biz, hem de diğer arkadaşlarımız bir kaç defa yazdı. Hakikaten de atom bombası bile atsanız düzeltemeyeceğiniz bir çok dünya düzenini, insan enesini, egosunu, ancak böyle Cenab-ı Hakk’ın vazifeli bir memuru olan koronavirüsü yapabilirdi. Yani, gözle görülmesi mümkün olmayan bu virüsü, Allah vazifelendirmişti. İnşâallah, bir an evvel vazifesini yapar, akılsız başları akıllandırır ve gider.

Ne oldu, o dünyanın kabadayısı, ummanlar, okyanuslar ötesinin jandarması Amerika’ya? Dünyaya düzen verip, istediği gibi at oynatacaktı. Şimdi kendisi at oynatacak saha bile bulamıyor.

Aslında onların da içindeki kötülüklerin menşei ve dünyadaki bir çok karışıklığın müsebbibi olan, İngiliz ve Yahudi milletleri başta olmak üzere; Rus milleti, Avrupa kâfirleri (2. kısmı), Asya münâfıkları ve benzerinin, akıttığı kanlar, acıttığı canların hesabının sorulmayacağı zannediliyordu.

Gerçekten de ne oldu birden ya? Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların tepesinde patlatılan savaş bombaları, niye bir anda durdu? Myanmar, Doğu Türkistan, Hindistan, Irak, Suriye, Libya, Filistin.... gibi yerlerdeki o savaş tamtamlarının sesi birden nasıl kesildi, kim kesti? Hepiniz can derdine düştünüz değil mi? Tepelerinden ölüm yağdırdığınız ve bunu da, zevkle seyrederek baktığınız o hâller, işte sizin başınıza geldi. Bırakın başkalarıyla, başka şeylerle uğraşmayı, kendiniz nefes alamayacak hâle geldiniz. (Bu arada, benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Dünyada bütün bu savaş zulümler bitip, bıçak gibi birden kesilip, herkes kendi can derdine düşmüşken, bizdeki şu geçenlerde meydana gelen ve PKK alçaklarına atfedilen 5 masum insanın öldürülme hadisesini anlayamadım.)

Evet, ne olursa olsun, Cenab-ı Hak, zulme müsaade etmiyor. İmhal ediyor, mühlet veriyor, avans veriyor, ama ihmal etmiyor. Kıyamete bırakmadan bu dünyada peşin, küçük cezasını verip, ahirette de büyük ceza defterine yazıyor.

Okunma Sayısı: 1889
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hilal

    21.4.2020 17:28:52

    Bu güzel tesbitler ve ifadeler için ne denir ki? Esasında, bu yazıyı bir çok kimseye ulaştırmak gerektir.

  • Ömer

    21.4.2020 13:44:16

    Sevgili yazarım ,yine değişik bir bakış açısı tebrikler.yazınızın sonunda,5 masum insanın katledilmesini anlayamadığınızı belirtmişsiniz.Ogün mecliste ne görüşülüyordu ,buraya bir bakmalı derim.Selamlar

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avustralya Başbakanı: Mübarek olsun

Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

Mesut Özil'den ramazan mesajı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
Genel

Cezaevinde salgın yayılıyor
Genel

KHK’lıya bin liralık yardım da yok
Genel

30’lara döndük
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Abdurrahman AYDIN

Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
Kâzım GÜLEÇYÜZ

100. yılında TBMM
Genel

100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
M. Latif SALİHOĞLU

Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
Genel

MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.