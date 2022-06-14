Çanakkale denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biriydi Haliddin Başaran Ağabey. Tabii, Çanakkale’de; Sadi Karımık, Taceddin Demir, Ramazan Durgun, Hüseyin Çankırı da tanıdığımız isimler. Ama Haliddin Ağabeyin hâli başka idi.

Hakikatten de, ehl-i hizmet, mübarek, istikametli bir ağabeyimizdi. Çanakkale’ye her gidişimizde yanına uğrar, nalburiye dükkânlarında görüşür, hasbihâl ederdik.

Davânın çilesini çekip, Kur’an tefsiri okuduğu için hapiste yatanlardandı. Ama menfî bir hadise, onu yolundan, hizmetinden hiç ayıramadı.

Bursa’da hizmet ile alâkalı herhangibir toplantı ve Bursa Bediüzzaman m evlidlerine geldiğinde de görüşürdük.

Epey müddettir irtibat yapamıyorduk. Bunun sebebi onun bir müddettir hasta yatağında olması idi. Görüştüğümüz bütün Çanakkaleli arkadaşlardan haberini alıyorduk.

Vakur, ehl-i kemal olan Haliddin Ağabeyimizin, 12 Haziran 2022 tarihinde vefat ettiği haberini aldık. Muhterem ağabeyimize Allah’tan rahmetler dileriz. Akrabalarının ve câmiamızın başı sağolsun.