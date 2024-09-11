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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İzmir’in Demokrat Mehmed’i…

Osman ZENGİN
11 Eylül 2024, Çarşamba
Son günlerde, tanıdık eş-dost ve akrabalardan vefat edenler bayağı çoğaldı. En son aldığımız haber de, “İzmir’in Demokrat Mehmed’i” diye bildiğimiz “Mehmed Tabak” oldu.

Onu ilk tanıdığımda ısınmıştım. Biraz bizim eski kafadan külhanbeyi yapısı, dobra dobralığı, demokratlığı, samimiyeti ve nurun her faaliyetinin yanında olan sadık bir yolcusu olması vasıfları onu bize ayrı bir sevdirmişti.

Bir o bir de İzmit’te “Hamid Özdel” ağabeyi birbirine çok benzetiyordum. Karakter olarak, demokrat olarak ve Nurun sadık bir bendesi olarak… Hatta bir ara ikisi bir araya geldiğinde demiştim ki: “Bakın, biriniz Demokrat İzmir’in, biriniz de Demokrat İzmit’in kahramanısınız!” Bu teşbihim, ikisinin de hoşuna gitmişti.

Şen-şakrak, kalender, muhabbet ehli bir Demokrat olan Mehmed abimiz; bizi her gördüğü mekânda hemen yanımıza gelir, sarılır, hâl-hatır sorardı. Ben de ona “Aslan kahraman Demokrat Mehmed abim” derdim, çok hoşuna giderdi. Benden, birkaç yaş büyük olmasına rağmen nezaketinden “Osman abi” derdi.

Bazen Kutlular ağabeyle karşılaştıklarında bakardım, latifeleşmeleri, sohbetleri bir başka olurdu. Birbirinin lisanından anlarlardı.

Bir araya geldiğimizde “Ooo demokrat Mehmed abim, ne var ne yok?” dediğimde siyaset âleminde, hizmetlerde vs. ne varsa, hepsini anlatırdı.

En son, İzmir Yeni Asya’nın Ödemiş mesiresine gittiğimizde, onu görememiştim. (Oysa ki her faaliyete iştirak ederdi) Arkadaşlara soracaktım “Demokrat Mehmed ağabey nerede, görünmüyor?” diye araya bir şeyler girdi ve zihnim meşgul olduğu için unutmuştum.

8 Eylül 2024 tarihinde aldığım haberle vefat ettiğini öğrendim. Hemen İzmirli arkadaşları arayıp malûmat aldım. Bir gün evde tek başına iken düşüp rahatsızlanmış, onun neticesinde de en son yoğun bakımda yatırılmıştı. Üzüldük, şaşırdık.

Ve bir tevafuk... İzmir'in Demokrat Mehmed'i, tam da, İzmir'in kurtuluş günü olan ve sembolleşen ''9 Eylül'' günü toprağa verilerek, o da, dünyanın sıkıntısından kurtulup, ahiretin, nurlu menzillerine kurtuluşa gitti İnşaallah!

Allah; İzmir’in Demokrat Nur talebesi Mehmed Tabak’a rahmet eylesin, makamı-mekânı Cennet olsun! Akrabalarının, eşinin-dostunun ve biz arkadaşlarının başımız sağ olsun!

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