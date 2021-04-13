Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun...

Rahmetli validem, her Ramazan ayına vâsıl olduğumuzda, “Yavrum, Allah’a şükür, tekrar bizi Ramazan’a kavuşturdu, geçen sene aramızda olup da bu sene olamayanlar da var” derdi.

Evet, hakikatten de bu söz çok doğruydu. İşte, bugün itibariyle, Rabbimiz bizleri, bir Ramazan’a daha vâsıl eyledi, hamdolsun. Geçen sene aramızda olup da bu sene olamayanlar var. Bizim kendi içimizden, Yeni Asya idare hey’etinin iki eski, iki de yeni azası arkadaşlarımız başta olmak üzere, genç yaşta vefat eden “Said Durum” da dâhil, bu sene aramızda yoklar. Hele bir de senelerdir o hey’etin başkanlığını yapmış olan Mehmed Kutlular Ağabeyimiz, Ramazan’a tam bir hafta kala, âhiret menzillerine uruc edip, aramızdan ayrıldı. Allah, hepsine rahmet eylesin.

Ramazan ile alâkalı çok şeyler yazdık, söyledik. Gazetemizin Ramazan sayfasında da epey müddet yazdık. Hattâ Yeni Asya Neşriyat’ta çıkan, ilk Ramazan kitapçığı olan “Ramazan sevinci” de, o yazılardan teşekkül etti. Bundan sonra, artık yeni kabiliyetlere ve gençlere, Ramazan sayfasını bıraksak da yine de biz, normal makalelerimizi Ramazan ayında, bu mübarek aya has olarak yazmaya çalışacağız inşâallah!

Müslüman olmanın beş şartının, birincilerinden olan oruç ibadetimizi, Rabbimiz kabul etsin, kolaylıklar ihsan etsin, her âzamıza oruç tutmuş gibi sevap verip, bütün âzalarına oruç tutturanlardan eylesin inşâallah!

Rabbimiz, bir İslâm diyarı olan bu aziz vatanımızda, oruç ibadetine ehemmiyet vermeyenlere şuur ve hidayet ihsan etsin inşâallah!

Geçmişteki Ramazanlardaki bazı TV’lerin yaptığı, nâhoş hâl ve neşriyatlarla, dindarlığı kendilerinden menkul bazı ilâhiyat hocaları veya mümasilleri gibileri de bu sene serişte edip de milletin Ramazan huzurunu bozdurmasın inşâallah!

Her bakımdan; huzur, saadet, sıhhat ve selâmet olan oruç ibadetimizi, Rabbimiz kabul etsin. Bu virüs âfatını da üzerimizden kaldırıp, sıhhat ve selâmet nasip eylesin.

Hepimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun inşâallah!

