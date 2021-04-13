"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun...

13 Nisan 2021, Salı
Rahmetli validem, her Ramazan ayına vâsıl olduğumuzda, “Yavrum, Allah’a şükür, tekrar bizi Ramazan’a kavuşturdu, geçen sene aramızda olup da bu sene olamayanlar da var” derdi.

Evet, hakikatten de bu söz çok doğruydu. İşte, bugün itibariyle, Rabbimiz bizleri, bir Ramazan’a daha vâsıl eyledi, hamdolsun. Geçen sene aramızda olup da bu sene olamayanlar var. Bizim kendi içimizden, Yeni Asya idare hey’etinin iki eski, iki de yeni azası arkadaşlarımız başta olmak üzere, genç yaşta vefat eden “Said Durum” da dâhil, bu sene aramızda yoklar. Hele bir de senelerdir o hey’etin başkanlığını yapmış olan Mehmed Kutlular Ağabeyimiz, Ramazan’a tam bir hafta kala, âhiret menzillerine uruc edip, aramızdan ayrıldı. Allah, hepsine rahmet eylesin.

Ramazan ile alâkalı çok şeyler yazdık, söyledik. Gazetemizin Ramazan sayfasında da epey müddet yazdık. Hattâ Yeni Asya Neşriyat’ta çıkan, ilk Ramazan kitapçığı olan “Ramazan sevinci” de, o yazılardan teşekkül etti. Bundan sonra, artık yeni kabiliyetlere ve gençlere, Ramazan sayfasını bıraksak da yine de biz, normal makalelerimizi Ramazan ayında, bu mübarek aya has olarak yazmaya çalışacağız inşâallah!

Müslüman olmanın beş şartının, birincilerinden olan oruç ibadetimizi, Rabbimiz kabul etsin, kolaylıklar ihsan etsin, her âzamıza oruç tutmuş gibi sevap verip, bütün âzalarına oruç tutturanlardan eylesin inşâallah!

Rabbimiz, bir İslâm diyarı olan bu aziz vatanımızda, oruç ibadetine ehemmiyet vermeyenlere şuur ve hidayet ihsan etsin inşâallah!

Geçmişteki Ramazanlardaki bazı TV’lerin yaptığı, nâhoş hâl ve neşriyatlarla, dindarlığı kendilerinden menkul bazı ilâhiyat hocaları veya mümasilleri gibileri de bu sene serişte edip de milletin Ramazan huzurunu bozdurmasın inşâallah!

Her bakımdan; huzur, saadet, sıhhat ve selâmet olan oruç ibadetimizi, Rabbimiz kabul etsin. Bu virüs âfatını da üzerimizden kaldırıp, sıhhat ve selâmet nasip eylesin.     

Hepimizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun inşâallah!

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi

    'Örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz'

    Türkiye'de son 24 saatte 54562 vaka gözlemlendi

    AB'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar devam edecek

    'İki devletli bir çözüme doğru gidilmeli'

    Gazze, Ramazan'ı yine zor şartlar altında karşılıyor

    Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışmaları devam ediyor

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

    'Ramazan bize varoluşumuzun gerçek manasını hatırlatır'

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

    TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Ramazan Tedbirleri' genelgesinde neler var?

    4 emekli amiral ifade vermeye geldi

    Basın kartında keyfilik bitsin

    Kudsi Bir Dâvânın Sadık Bir Neferi

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi

    Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

    'Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kaza 'terör eylemi'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbecilerle mücadele (!)
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya ile özdeş Mehmet Kutlular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin plânları ve piyonları
    Ahmet BATTAL

    Koş vatandaş, yangına koş
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazanın adı, rahmetin tadı
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok kârlı ticaret mevsimi
    Faruk ÇAKIR

    Başarı var mı?
    Cevher İLHAN

    Salgında yeni tedbirler…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.