"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 56

Renkli bir sima, İhsan Yıldırım...

Osman ZENGİN
25 Şubat 2025, Salı
22 Şubat 2025 Cumartesi sabahı, bizim Bursa grubunda, Ramazan Oruç hocamız, Bozüyük’ten, İhsan Yıldırım’ın vefat haberini verince şaşırdım.

Daha geçtiğimiz ay Bursa’dan dört arkadaş Bilecik sohbetine gitmiş, oraya, Bozüyük’ten gelen Samed kardeşimizden Bozüyük’teki arkadaşlarımızı sormuştum.

Tabiî bu müessif vefat haberini de, watsap grubumda bulunan arkadaşlarımıza bildirdim. Hayatını geçirdiği; Diyar-ı Bekir, Elâziz, Mersin, Konya, Bozüyük gibi yerlerdeki birçok kimse şaşırıp, dua etti. Bazıları da, beraber yaşadığı hatıralarını anlattı. Bunlardan biri de, rahmetli Mustafa Özsoy Ağabeyin büyük oğlu Abdülkadir (Dursun) Özsoy idi. 

İhsan Yıldırım için internette araştırma yaparken, onun, bir de, bilmediğim ressamlık vasfını görünce şaşırdım. Yeni Asya gazetemizde çok şiirleri neşrolmuştu. İlâhîlerini buldum. Ve içimden dedim ki “Nasıl da, renkli bir şahsiyeti varmış.” İşte burada, Abdülkadir bana, onunla alâkalı kısa bir biyografi yolladı.

“1951 senesinde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen İhsan Yıldırım, ilk ve orta tahsilinden sonra, liseyi Elazığ’da bitirerek, askerliğini müteâkiben Etibank’ın tesislerinde çalıştı.1999 senesi sonlarına kadar da mesai yaptığı Seydişehir Alüminyum İşletmesi Genel Müdürlüğünden emekli oldu. 

“Bir müddet Mersin’de ikâmet eden İhsan Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır. Bölge radyolarında, canlı yayın programları yapmıştır. Şiir, makale, müzik ve resim çalışmaları bulunmaktadır.

Şair ve bestekârdır. 2003 yılında Aşk-ı Beka isimli 108 sayfalık, 82 şiirlik bir şiir kitabı yayınlanmıştır.

“Şiirlerinin bir kısmını bestelemiştir. 2006 yılında İstanbul Yeni Asya tesislerinde yetmiş gün misafir kalarak, Abdülkadir Özsoy ile birlikte müzik ve beste kayıtlarını yaptırmıştır. On civarındaki şiirlerini bestelemiş ve profesyonel olarak stüdyo kayıtları yapmıştır. Bir kısım şiirlerini youtube üzerinden “Beka” isimli kanalda yayınlamıştır.

2017 yılından beri Bozüyük’te ikamet etmekte idi.”

Evet, Bozüyük’te ikâmet ettiği zaman, bu sene yaz mevsiminde Bursa’dan Ankara’ya hızlı tren seyahatim vardı. Onu da, Bozüyük istasyonundan yapıyorduk. Ben, uzun yol seyahatlerimi hep namaz vakitlerine göre ayarladığımdan, bu seyahatimde, iki-üç saat kadar Bozüyük’te beklemem icab etti. Bu müddet içerisinde, “Bozüyüklü arkadaşları arayayım da, hiç olmazsa, biraz sohbet etmiş oluruz” diye içimden geçirdim. Bir iki arkadaşı aradım, olmadı. İhsan Yıldırım’ı aradım, konuştuk. “Ya Osman kardeş, şu anda Mersin’deyim, keşke görüşebilseydik” dedi. Görüşemedik işte nâsib olmadı. İnşaallah, ahirette görüşürüz. 

Yine Samed kardeşten aldığım malûmata göre, bir müddet önce Eskişehir’de ikâmet etmeye başlamış. Orada bir kalb ameliyatı olmuş. Ameliyattan sonra biraz düzelmiş fakat yine bir rahatsızlanmış, hastahaneye yatmış ve neticede, orada vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, makamı âlî, mekânı Cennet olsun!

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esir değişimi krizi

    Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    'Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün'

    Derbide gol yok

    "Hattatların Reisi", Usta Sanatkar, Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti

    Netanyahu'dan Suriye'de de 'kalıcı işgal' mesajı

    Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçilerek Federal Meclise girmeye hak kazandı

    Avrupa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

    Zirai don nöbetleri başladı!

    25'i tutuklu 46 sanıklı "Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklanacak

    Almanya'yı zorlu koalisyon görüşmeleri bekliyor - Merz kazandı, Scholz yenilgiyi kabul etti

    Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan oldu

    Zelenskiy: NATO üyeliği karşılığında görevimden ayrılmaya hazırım

    İsrail’in Gazze soykırımında halklar ve hükümetler ayrıştı

    Camiler Ramazan'da gül kokacak

    Gazze Barış Gücü’nü kurmamız gerekir

    İsveç’te tehcire protesto gösterisi

    Abbas: Filistin satılık değil

    Binlerce Alaves taraftarı soykırımcı İsrail'e kırmızı kart gösterdi

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Renkli bir sima, İhsan Yıldırım...
    Ahmet BATTAL

    Arz ederdim Sayın Adalet Bakanı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hıyanet-i Vataniye” giyotini
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahlak krizi de iman hizmetiyle çözülür
    Risale-i Nur'dan

    Arz, kardan mamul beyaz elbiselerini giyer
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kâbe’den dualarla
    İslam YAŞAR

    Mazimizden birkaç sayfa, günlük bir lâhika... Bu gazete Nurcuların gazetesidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplum; hür fikir ile gelişir
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Kalbin figanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.