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28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Yeni Asya’nın kardeşi EuroNur, 20 yaşında…

28 Ocak 2020, Salı
Risale-i Nurların; “Matbuat lisanıyla konuşan dili” Yeni Asya, yarım asırdır, iman-kuır’an hizmetinde, o şanlı yolunda, şaşırmadan, yanılmadan devam etmektedir. Onun, bu yolunda, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, teknolojinin mesafe almasıyla birlikte yardımcıları, kardeşleri zuhur etmeye başlamıştır.

Bunların en eskilerinden biri de, “EuroNur”  sitemizdir. Almanya’daki fedakâr Nur cemaatinin tesisi ve Abdullah Efe kardeşimizin gayretleri ile hayata geçirilen bu güzide sitemizde, dolu dolu birçok şeyi görebilirsiniz. Yeni Asya’nın başta, bazı yazarlarının yazıları olmak üzere, lüzum görülen, haber vs.leri iktibas etmektedir. Bizim yazılarımız da burada iktibas edildiği gibi, bazen siteye özel yazılar da yazmaktayız.

Risale-i Nur hizmetlerinin çeşitli kollarının dünyaya ilânatını yapan EuroNur sitemizin birçok faslında, başından bu yana hizmeti geçen kardeşlerimizin isimlerini saymadan geçemeyeceğim. Hatırladığım kadarıyla: Ramazan Gevrek, Ahmed Said, Turan Karakurt, Şendoğan Erdoğdu, Ceyhan Tekin, Abdulbasir Şeker, Abdulkadir Karakurt, Metin Efe, Süleyman Yaprak... Zaman zaman Abdullah Efe ile istişareler ediyor, kendilerine biz de, yardım edecek kardeşlerimizin irtibatını yapıyorduk. Bunlardan hiç unutamadığım, rahmetli Ömer Ali Balpetek kardeşimdi. Öğretmen olmasına rağmen, işinin gücünün arasında, bizim teklif ve istirhamımız üzerine, böyle bir hizmete, o sakin yapısıyla, seve seve girdi ve vefatına kadar da o hizmeti aksatmadı. Allah rahmet eylesin. 

Dünyanın dört kıtasını, birçok devletini gezmiş ve ancak bir akrabamızın bulunduğu Özbekistan ile kızımın okuduğu zaman Mısır’a yanlarına ikişer defa gitmiştik. Onun dışındaki (ibadet için gittiğimiz Suudi Arabistan hariç) gittiğimiz yerlere, hep birer defa gitmişken, Almanya’daki bu kahraman kardeşlerimizin muhabbeti bizi celb etmiş ve akrabalarımızdan çok, onların yanına gitmişizdir. Orada, Abdullah Efe kardeşimizin, evinin bir köşesini EuroNur’a tahsis ettiğini bizzat müşahede etmiştik. En son geçtiğimiz ayki ziyaretimizde, EuroNur’un editörlerinden Turan Karakurt’un, işlerinin yoğunluğu münasebetiyle verdiği arayı da kapatacağını söylemesi bizi sevindirdi.

Bu hizmette, hanım kardeşlerimiz de canla başla çalışmaktadır. Başta, bizim istirhamımız üzerine, Sema Nur Gül ve epeydir bu hizmete koşturan, Kübra Nur, Ruhefza, Seher ve Zehracan kardeşlerimize de teşekkürler ediyoruz.

Avrupa’nın ortasında, Nur’un, Yeni Asya’nın bayrağını dalgalandıran; Yeni Asya’nın kardeşi EuroNur’un 20. yaş gününü tebrik ediyoruz. Daha nice senelerde, hizmette devamlar diliyoruz...

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