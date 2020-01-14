"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Yeniden merhaba

14 Ocak 2020, Salı
Bismillah, her hayrın başıdır” diyerek, inşâallah yeniden sizinleyiz.

“Selamünaleyküm”, bir İslam şiarı, işaretidir. Bunu duyduğumuzda, bir Müslüman beldesinde olduğumuzu anlıyoruz. Allah’ın ismiyle yapılan bu selam kelimesinin Farsçası da “merhaba”dır. Aynı zamanda, Osmanlı lisânını teşkil eden güzel kelimelerimizden biridir. Süleyman Çelebi’nin mevlidinin bir faslının da adıdır. Onun için, “Selamünaleyküm” diyerek başlıyoruz.

Aslında benim; hüznü, ayrılığı değil de, sevinci, vuslatı, kavuşmayı seven bir mizacım var. Ama ne yaparsınız ki, bu birbirine zıt iki hususiyeti de Cenab-ı Hak, biz insanlara vermiştir. Peki, nasıl oldu da, sizinle, yazı yazma hususunda üç buçuk sene kadar ayrı kaldık?

Allah’a şükür, elli senelik Nur yolculuğumuzda, Yeni Asya ile müşerref olmuş ve çocukluğumuzdan beri var olan yazma kabiliyetimizi, hemen, hemen ilk zamanlarından beri, gazetemizde sergilemeye başlamışızdır. Şu anda da, bu gazetemizde yazanların, en eskilerinden sayılırız şükür. Allah bize ilham verip, biz de, satırlara dökerek, size faydalı olmaya çalıştık, yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşâallah!

Yaklaşık, yarım asırdır yazılarımızda; Dinî, siyâsî, içtimâî, edebî, birçok mevzuuda yazdık, yazmaya çalıştık. Röportajlar yaptık, seyahat notları aktardık. 70’li senelerin nükte sayfası “Pazar ola” da, kâh kendi ismimizle, kâh müstear isimlerle, hiciv, fıkra tarzında nükteler yaptık. Gençliğimizin ilk senelerinde, biraz başlayıp da, devam edemediğimiz roman denememiz var. Dua edin, ona da kırk sene sonra yeniden başlayıp bitirelim inşâallah.. Rahmetli annemin vefatından başlayarak, bazı, tanıdık, bildik zatların vefatlarından sonra da, onlara “tâziye yazıları” yazmaya çalıştık. Hatta bir kardeşimizin şöyle söylediğini de kaydedeyim. “Ağabey, senin bir özelliğin de, taziye yazıları yazarı olman” ve selametlik, yarım asırdır hukukumuzun olduğu Selahaddin (İslam) Yaşar kardeşim de, Bursa’da bir cenaze defin işinde iken şöyle söylemişti. “Yaa, bu vefat edenler hakkında o kadar güzel yazıyorsun ki… Artık, biz vefat edince de yazarsın herhâlde.” deyince, ben de cevaben; “Selahaddin kardeşim, artık, kim kime yazar, onu Allah bilir” demiştim.

Bazen; içtimâî ve şahsî hayatımızda tezahür eden hâller münasebetiyle, yazılarımızı biraz aksattıysak da, hiç bu kadar uzun bir ayrılık olmamıştı. Yazmama vaziyetimizin ilki, dâhildeki bir densizlik münasebetiyle idi. Biraz yavaşlatmıştım. Rahmetli İhsan Paşalıoğlu’nun vefatıyla, yeniden devam ettik.

Memleket ufkuna, bir kara bulut gibi çöken 15 Temmuz fitnesinden sonra, bazı sebeplerden dolayı, uzun kesintiye girdiysek de, (bunların sebebini de yazacağım inşâallah) sizlerin devamlı arayıp, yazmamızı istemeniz üzerine, bütün bütün de boş bırakmadık. Müstear isimle yazdıklarımız oldu. Bazen, yazdığım mecmualardan iktibaslar ederek, bazen de birkaç yazı ile de olsak, sizden pek uzak kalmamaya çalıştık.

Bizim yazılara ara verdiğimiz zaman, gazetemiz, 20 sayfa çıkıyordu ve sayfalar rahattı. Şimdi 12 sayfaya düşünce (yarım asır önce, ilk yazdığımız günlerde 6 ve 8 sayfa olarak da çıkmıştık) arkadaşlarımızın işini zorlaştırmamak için, şimdilik; Salı ve Cumartesi günleri, haftada iki gün yazmaya çalışacağız. Ani ve âcil bir müstesna vaziyetler olursa onlar başka tabiî.

Neyse, artık, bu yazıyla bir başlayalım da, ileriki günlerde, Allah nasib ederse, çok şeyler yazıp, sizinle hasbihâl edeceğiz inşâallah.

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi krizi medyayı vurdu

    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

    BM'den İran'a 'ifade özgürlüğü' çağrısı

    İngiltere İran'dan özür talep edecek

    Küresel borçlar rekor kırdı

    Karamollaoğlu’ndan AKP’ye sert tepki

    Bosna Hersek'teki camiye çirkin saldırı

    İsrail'den Nasrallah'a gözdağı

    'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi'

    Johnson'dan 'AB ile anlaşma' açıklaması

    'Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum'

    Ankara Büyükşehir’de 576 milyon liralık soruşturma

    Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    İdlib'deki çadır kentlerde durum içler acısı

    Moskova'daki kritik görüşmede gündem Libya

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' açıklaması

    Avustralya'da sevindiren gelişme

    Lüks otomobil satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İran, Libya, İdlib
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni yağız er Sinanlar lâzım
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki namaz, tadil-i erkân ile kılınır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sarıkamış kar altında...
    Süleyman KÖSMENE

    Kaza ve atâ ile ilgili uygulamalar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Son şahitlerden Hacı Ahmet Girişkin vefat etti
    Gülnur TERCAN

    Kendinizle yürüyüşe çıkın
    Orhan GÜLER

    Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...
    Cevher İLHAN

    Libya’da “arabuluculuk” manevrası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.