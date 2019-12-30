'İsteseler de istemeseler de yapacağız'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuştu.

"Kanal İstanbul'u yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız." diyerek şöyle konuştu:

"Ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."

Türkiye'nin Otomobili

"Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık." diyen Erdoğan, "Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili projesi ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir." dedi.

"80 milyon Avroluk katkı payı ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır." şeklinde konuştu.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları

"Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık." diyen Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz." bilgisini verdi.

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