Granada'da Ramazan coşkusu: Her Cuma, her yaştan, farklı gruplardan çok sayıda kişi İslam'a geçiyor

Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada kentindeki, neredeyse her Cuma bir kişinin Müslüman olduğu Ulu Cami, ramazan ayında da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

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Endülüs İslam döneminden bugüne kalan en büyük eserlerinden biri olan El Hamra Sarayı'nın tam karşısında bulunan ve Orta Çağ'dan kalma bir Müslüman mahallesi olan Albacin'de yer alan Ulu Cami'nin önemini ve Ramazan ayındaki faaliyetleri anlatıldı.

Ulu Cami'nin yaklaşık bir yıldır direktörlüğünü yapan Emir Hisham Melara, Granada'daki Müslüman sayısının çevre ilçelerle birlikte 40 bini bulduğunu belirterek "Camimizde neredeyse her cuma bir kişi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oluyor. Her yaştan, farklı gruplardan çok sayıda kişi İslam'a geçiyor." dedi.

Melara, Granada'daki Müslüman sayısının her geçen gün hızla arttığını işaret ederek "Camimizde kelimeişehadet getirerek Müslüman olanların sayısında çok ciddi bir artış gözlüyoruz. Mesela, 2024'ün aralık ayında aralarında kadınların da olduğu toplam 15 kişi burada Müslüman oldu. Geçen şubat ayında da 10 kişi camimizde kelimeişehadet getirerek İslamiyet'i seçti." diye konuştu.

"Ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek cami"

İspanya'daki Müslümanların kullandığı 1700 kadar ibadet yeri arasında ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek cami olan Ulu Cami'ye sahip olmalarını kendileri için "hediye" gibi gördüklerini söyleyen Melara, şöyle devam etti:

"Bu caminin burada olması gerçekten bir mucize. Tarihi bir dönüm noktası. 1492 yılında Endülüs İslam döneminin son toprağı olan Granada'nın düşmesinden sonra bu topraklarda, İber Yarımadası'nda İslam yok oluyor. Müslümanların günümüzde Granada'ya gelerek burada ibadet etmeleri manevi bir önem taşıyor."

Melara, caminin Müslüman yerel halk tarafından inşa edilmesi açısından Avrupa'da ilk olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Ulu Cami ayrıca Müslüman İspanyollar tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğine de sahip. Bu yüzden tarihi bir önemi var. Müslümanların İspanya'da yaşadığı son yer olan Granada gibi bir yerde, bu kutsal topraklarda, İslam'ın yeniden doğmasında bu caminin attığı tohumlar da önemli bir rol oynamıştır."

Melara, yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Ulu Cami'nin çok farklı milletlerden Müslümanları bir araya getirdiğini söyledi.

"Dünyanın her tarafından gelen Müslüman kardeşlerimiz var." diyen Melara, sadece ramazan ayını geçirmek için Malezya'dan ya da ABD'den gelen Müslümanlar olduğu örneğini verdi.



El Hamra Sarayı - İspanya'nın Granada kentinde yer alan Endülüs İslam dönemi yapılarından bin yıllık Bab El Ramla (Kum Kapı)

İftar sofrasında Fas'ın geleneksel çorbası "Harira"

Ulu Cami Direktörü, aktivitelerinin en yoğunlaştığı dönemin ramazan ayları olduğunu vurgulayarak cami imamının iftar öncesinde dersler verdiğini, oruçlarını geleneksel olarak su, süt ve hurmayla açtıklarını anlattı.

Melara, "Birlikte akşam namazını kıldıktan sonra da Cami Vakfı olarak Fas'ın geleneksel çorbası "Harira" (nohut, mercimek, domates ve erişte konuluyor) ikram ediyoruz. Sonrasında kısa bir boşlukta aileler bir araya geliyor, sohbetler oluyor ve teravih namazına geçiliyor. Sahur için de yemek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki en büyük zorluk çocuklarımızın eğitimi"

Diğer yandan Granada Belediyesi ve Endülüs Özerk Hükümeti ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını aktaran Melara, mevcut Müslüman mezarlığının genişletilmesi için talepleri olduğunu, olumlu sonuçlanacağını umduklarını dile getirdi.

Cami Direktörü Emir Hisham Milara, "Ancak önümüzdeki en büyük zorluk çocuklarımızın eğitimi zira Müslümanların sayısını artırmak elbette önemli ama ikinci nesillere İslam dininin öğretilmesini sağlamlaştırmamız gerekiyor. Odaklanmamız gereken başlıca konu, eğitim." dedi.