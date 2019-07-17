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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bir metaya değmeyen...

17 Temmuz 2019, Çarşamba
Hizmetlerin meyl-ü rahata, yeknesaklığa ve vurdumduymazlığın kanatları altında tembelliğe, gaflete düşülmesine tahammülü yoktur.

Devamlı canlı, devamlı diri imanî ve Kur’ânî hizmet faaliyetleri için elden geldiği kadar bütün fırsatlar ve imkânlar zorlanmalı ve ciddî bir şekilde gayyur, gayretli, himmetli, çalışkan ve ümitli olarak; şevkle, aşkla, büyük bir istekle fiilî olarak hizmet faaliyetlerine katılmak ve iştirak edilmelidir.

Kimse ayranım ekşi demediği gibi; kimse de ben imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetlerde atalete düştüm, gafletle şevkim kırıldı, ümitsiz ve yeis içerisindeyim demez. Bu bakımdan hem kendi kendimize otokontrol hem de birbirimize takip ve ikaz vazifelerimizi kırmadan, dökmeden, kavl-i leyyin ile mülâyemetle yapabilmeliyiz.

Hizmette canlılık ve devamlılık manasında bütün bu arzu edilen iyi ve güzel haller, hizmetler için güç kaynağı, motor vazifesi kişilerin/şahısların imanî, Kur’ânî hizmet eserleri olan ve bu asrın anlayış ve fehmine uygun olarak telif edilen muhteşem Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurlar’ı çok çok okumak ve bu okumalarda çok büyük bir dikkat ve merakla imanî meseleleri öğrenip hazmetmeye çalışmaktır. Bu gücü elde edemeyen ve motoru çalıştıramayanlar daima eksikliklerin, noksanlıkların ve yanlış uygulamaların muhatabı olurlar.

Her hizmet hademesi, birbirinin murakıbı, takipçisi, ikazcısı ve destekleyicisi durumunda diğer hizmet hademelerine muhatap olarak yardımcı olabilmelidirler.

Birbirini gayrete getirmek, birbirinin muavenetine koşmak ve hizmette bir ve beraber olarak biribirimize yardımcı olup, yekdiğerimizin eksik ve noksanını ikmal etmek bu iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetinin esaslarındandır..

Her halukârda Risale-i  Nurlar’ın hem şahsî, hem de birlikte okunması ve anlaşılmasında birbirimizi daima desteklemek ve yardımcı olmakla da hem kendimize hem de başkalarına faydalı olmak noktalarından mühim bir vazifeyi ifa etmiş, yerine getirmiş oluruz.

Bir metaya değmeyen, şu dünyanın hiçbir maddî kazancı, kıymeti ve değeri bizim ihlâsla, uhuvvetle müttehid olarak yapacağımız Risale-i Nur hizmetlerinin önüne geçmemelidir.

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