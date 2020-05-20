Çok çok özleyeceğimiz!..

Özleyeceğimiz, arayacağımız, ah neden gittin, neredesin diyeceğimiz ayların sutanına elvedaya hazırlanıyoruz.

Giden kıymetli olur diye veya lâf olsun diye değil gerçekten de bu gönüller sultanı Ramazanı özleyeceğiz.

Haramların azaldığı. Haram diye bir kavramın olduğu ve; haram ve iyi bir şey olmayan haramların, işlenmemesi, yapılmaması lâzım geldiğinin çok iyi ve rahat öğrenildiği, öğretildiği Ramazan bir seneliğine bizler için eğitimine ara veriyor.

Fıtrî olarak, yaratılıştan gelen ve içten, samimî duygularla yapılan yardımlaşmalar ve yardımlar da hafızalarımızda, ruh ve vicdan dünyamızda; iyilik yapmanın, yardım etmenin güzellikleriyle, huzur ve ferahlığıyla, Ramazan ayımız; oruç tutan sevdalılarından mahzun bir şekilde ayrılıyor.

Adı üstünde MÜBAREK... Gerçekleştirilen bütün ibadetleri ve faaliyetleriyle hakikaten ve hakkıyla mübarek bir ay Ramazan... Kadir Gecesi konuşulmaya başladı ise, senden ayrılık vaktimizde yaklaşmış demektir...

İki şey var zihinlerimizde; kudsiyete bürünmüş has ve özel olmuş iki mukaddes mana!.. Birincisi, Zât-ı Zülcelâlin sevdiği kuluna (asm) Efendimize, Muhammed Mustafa’ya hitâbı: HABİBİM!.. İkincisi ise, Zât-ı Kerim-i Rahim’in ifade ettiği “Benim ayım, RAMAZAN!..”

Yaşadığımız gibi Ramazan’ın kudsiyeti, bereketi, hayriyeti, sağlık ve afiyet ikramları, nimetlendirilmesi ve nimet bolluğu ile çok hususî, çok özel ve güzel ay Ramazan; samimî ve içten gelerek ifade edelim ki seni çok çook özleyeceğiz...

Bereket, ihsan, sağlık, sıhhat ve afiyetle yaşayacağımız, nasip olacak nice sultanlar sultanı RAMAZAN aylarına kavuşmak dilekleriyle... İnşaallah.

