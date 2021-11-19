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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Dua da lazım

19 Kasım 2021, Cuma
Cenab-ı Hâk inşallah sabrı ve şükrü, hamdi ve zikri dilimizden eksik etmesin…

Dünya adına dünya kadar boş, geçici ve fani, kısa ömürlü konuşmalardan, lakırdılardan, görüşmelerden bizleri kurtarsın inşallah.

İmanın güzelliği ve insana en yüksek faydası o ki; faniden ziyade bakiye, geçiciden ziyade ebedi olana, anlık ve kısa olandan, devamlı ve uzun zaman olacak olanlara bizleri sevk ediyor, yönlendiriyor.

Kalpleri temiz ve güzel insanları bizim yolumuza çıkarması, bizleri bu geçici, sefih hayatın içerisinden ebediyete dair, temiz ve saf manalara sevk etmesi de Cenab-ı Hâkkın imana verdiği bir hususiyet ve güçtür. Ne bahtiyardır ki o insanlar imanlarının yönlendirmesi ve gücüyle hareket ederler, söylerler, konuşurlar ve konuşturmaya çalışırlar.

İmanlı olanların ve imanlarının gereği gibi hareket edenlerin en büyük mutluluklarından, saadetlerinden birisi de; Rahman-ı Rahim olan Rabbimizin ikram ve ihsan ettiği sağlıktır, sıhhattir, afiyettir, bedenen ve ruhen istikamet üzere verdiği zindelik ve güçlülüktür. Bu nimetin şükrünü, hamdini ne kadar fazla zikretsek, söylesek azdır.

Şöyle nidâ etsek ve yalvarsak ki Rabbimize: “Yâ Rabbi bizler hakkında hayırlı ne varsa ver… Bizlere musallat olmuş veya olacak şerli, belalı, musibetli her şeyi verme ve bizi muhafaza eyle… Sağlıktan, sıhhatten, afiyetten ayırma… Sabrı, şükrü, hamdi ve tesbihi dillerimizden eksik etme… Yüreği güzel, kalbi nurlu, aklı istikametli ruhu imanlı insanları daima bizimle beraber kıl, onları şu kısa dünya hayatı yolculuğunda daima yolumuza çıkar, bir ve beraber et…

Ve son olarak sevgini bizden ve bizim sevdiklerinden eksik etme… Şu duamızı Habibin Efendimiz (asm) hürmetine makbul ve kabul eyle.

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