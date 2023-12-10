Kendimizle hasbihal

Birçok tarik/yol, birçok tarz ve üslupta, birçok cemaat, gruplar İslam’a hizmet ediyoruz diye meydana girmişler.

Bize yakışan ve söylememiz gereken; Cenab-ı Hak her birisini İslam, Kur’an, iman hizmetlerinde muvaffak ve muzaffer eylesin inşaallah.

Şimdi yazacaklarımı her birisi bilir, akıl ceplerinde taşır, şuur yuvalarında başkalarına ulaştırmaya çalışırlar ama ben yine de teberrüken onlar için yazıyor ve sesleniyorum:

Kuran, iman hizmetlerinde;

Birincisi: Devamlı okumayı ve okuyarak bilgili, dolu dolu olmaya bakın.

İkincisi: Gaflet ve tembellik döşeğine yatmayın, uyumayın, uyutmayın ve uyanık olun.

Üçüncüsü: Eğer himmetiniz kendiniz değilse milletiniz ise gayenizi, hedeflerinizi, ulaştığınız menzillere göre çok büyük tutun ve bu büyüklükte de çalışın.

Dördüncüsü: Adil olun hem nefsinize hem de muhatap kabul ettiğiniz etrafınızdaki bütün başkalara karşı.

Beşincisi: Ümitsiz olmayın! Yeisin bulunması lazım gelenleri inanmayanlar, inançsızlar olduğunu bilin ve ona göre ümidinizi, aşkınızı, şevkinizi diri tutun.

Altıncısı: Hayatınızın en büyük zehiri olan kibri, kendini beğenmeyi ve başkalarının beğenmemeyi yapmayın, terk edin.

Yedincisi: Başkalarının elinden imkan ve hizmetleri kapma yerine paylaşmayı bilin ki siz hizmet ve imkan sağlayıcı, dağıtıcı olun.

Sekizincisi: Tenkidin babası acı acı yine tenkit olacağı için acılara, tenkitlere kapı açmayın ve açtırmayın.

Dokuzuncusu: Menfaatperestliğin, çıkarcılığın, hep bana hep banacılığın sonu maalesef hüsrandır, Elemdir, gamdır, hüzündür. Sakın ola ki bu tehlikeli yolda yürümeyi devam ettirmeyin. Kendi kendinizi üzmeyin.

Onuncusu: İyilikleri karşılık beklemeden yapmayı bilin.