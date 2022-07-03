Millet çok iyi bilmelidir ki...

İnsan vefalı olmalı. Vefanın olmadığı yerde insanlık olmaz. Tarihler hep şunu yazmıştır nice imanlı ve inançlı insanlar vefalarının uğruna hayatlarını feda etmişlerdir.

Şimdi zamanımızda artık vefa çiçek sevgisinde, böcek sevgisinde, köpek sevgisinde otta otlakta aranır olmuştur.

Artık anaya babaya, yâra yarana sevgi kalmadığı için, vefadan eser kalmadığı için vatana ve millete de vefadan söz edilmez olmuş.

Siz buna gelin ahlakın sukutu, milli ve manevi değerleri bilmemek deyin veya öğretmediler, öğrenmedik söyleyin, ben de dini terbiye eksikliği, iman ve inanç zafiyeti diyeyim...

İşte vefa her yerde lazım ama en çok bu noktada lazım; iman zafiyeti ve inançlar noktasından eksiklikler. Genel olarak eğitim ve öğretimimizde büyük eksiklikler var. Bunların başında milli ve manevi duyguların sadece fikir bazında ve imtihanları geçmek için öğretilmiş ve öğrenilmiş olmasıdır.

Eğer geleceğimizi garanti altına almak istiyorsak; geçmişimize ve geçmişte öğretilmiş bilgilere vefa göstermeliyiz. Vefa ise sadece menfaatlerimizin başladığı ve bittiği alanlardaki kazançlarımız ve elde ettiklerimii ile ifade edilmemelidir. Çünkü hep geçmişteki vefa örnekleri anlatılmakta, özlenmekte ve istenmektedir.

Zamane gençliği ise vefayı sadece içtikleri boza markasında tanımışlardır. Elbetteki bu gençliğin yetiştirilmesindeki en önemli yeri tutan Milli Eğitim sistemimizdeki aksaklıklar, başından beri dini ve ahlaki bilgilerin öğretilmemesi veya eksik ve yanlış öğretilmesi yolundadır. Bir milletin geleceğinin perişaniyeti işte burada saklıdır.

Sağlam bir iman ve itikad terbiyesi, bu vefasızlık eğitim sisteminin yaralarını tamir eder ve milletin çocuklarının istikbalini, geleceğini gerçekten milli ve manevi değerler noktasından garanti altına alır.

İnsanların köpeğine, böceğine ve bitkilerine olan sevgilerine, bağlılıklarına, vefalarına bir şey demiyoruz ama hiç olmazsa; şu milletin gençlerinin geleceği, onların alacağı terbiye noktasından bir vefa örneği gösterilmelidir, muhakkak ve muhakkak dini, ahlakî ve örfî bilgilerin eğitim ve öğretimi; çocuklarımıza tatbiki olarak kazandırılmalı, yapılmalıdır.

Bugün çocuklarımıza seçim vaatleri ile hay huylarla, plansız programsız, gayesiz bir şekilde sadece milletine, anne babasına, ailesine, bayrağına, vatanına vefasızlık öğretilmektedir. Bu durum ise çocuklarımızın, gençlerimizin kendi elleriyle çizdikleri, kendilerinin de inanmadıkları bir vefa örneği ile sadece ve sadece ahlakî değerlerden yoksun ve dini bilgilerin hiç olmadığı tavır, davranış ve haller ortaya koymaktadır. Bu hususta çocuklarımızın suçu bir ise büyüklerinin suçu dokuzdur.

Hem aileler, hem çocuklar ve de millet çok iyi bilmelidir ki, bu vefasızlık halleri; çok cefaları peşi sıra getirecektir.