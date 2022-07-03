"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Millet çok iyi bilmelidir ki...

03 Temmuz 2022, Pazar
İnsan vefalı olmalı. Vefanın olmadığı yerde insanlık olmaz. Tarihler hep şunu yazmıştır nice imanlı ve inançlı insanlar vefalarının uğruna hayatlarını feda etmişlerdir.

Şimdi zamanımızda artık vefa çiçek sevgisinde, böcek sevgisinde, köpek sevgisinde otta otlakta aranır olmuştur.

Artık anaya babaya, yâra yarana sevgi kalmadığı için, vefadan eser kalmadığı için vatana ve millete de vefadan söz edilmez olmuş.

Siz buna gelin ahlakın sukutu, milli ve manevi değerleri bilmemek deyin veya öğretmediler, öğrenmedik söyleyin, ben de dini terbiye eksikliği, iman ve inanç zafiyeti diyeyim...

İşte vefa her yerde lazım ama en çok bu noktada lazım; iman zafiyeti ve inançlar noktasından eksiklikler. Genel olarak eğitim ve öğretimimizde büyük eksiklikler var. Bunların başında milli ve manevi duyguların sadece fikir bazında ve imtihanları geçmek için öğretilmiş ve öğrenilmiş  olmasıdır.

Eğer geleceğimizi garanti altına almak istiyorsak; geçmişimize ve geçmişte öğretilmiş bilgilere vefa göstermeliyiz. Vefa ise sadece menfaatlerimizin başladığı ve bittiği alanlardaki kazançlarımız ve elde ettiklerimii ile ifade edilmemelidir. Çünkü hep geçmişteki vefa örnekleri anlatılmakta, özlenmekte ve istenmektedir.

Zamane gençliği ise vefayı sadece içtikleri boza markasında tanımışlardır. Elbetteki bu gençliğin yetiştirilmesindeki en önemli yeri tutan Milli Eğitim sistemimizdeki aksaklıklar, başından beri dini ve ahlaki bilgilerin öğretilmemesi veya eksik ve yanlış öğretilmesi yolundadır. Bir milletin geleceğinin perişaniyeti işte burada saklıdır.

Sağlam bir iman ve itikad terbiyesi, bu vefasızlık eğitim sisteminin yaralarını tamir eder ve milletin çocuklarının istikbalini, geleceğini gerçekten milli ve manevi değerler noktasından garanti altına alır.

İnsanların köpeğine, böceğine ve bitkilerine olan sevgilerine, bağlılıklarına, vefalarına bir şey demiyoruz ama hiç olmazsa; şu milletin gençlerinin geleceği, onların alacağı terbiye noktasından bir vefa örneği gösterilmelidir, muhakkak ve muhakkak dini, ahlakî ve örfî bilgilerin eğitim ve öğretimi; çocuklarımıza tatbiki olarak kazandırılmalı, yapılmalıdır.

Bugün çocuklarımıza seçim vaatleri ile hay huylarla, plansız programsız, gayesiz bir şekilde sadece milletine, anne babasına, ailesine, bayrağına, vatanına vefasızlık öğretilmektedir. Bu durum ise çocuklarımızın, gençlerimizin kendi elleriyle çizdikleri, kendilerinin de inanmadıkları bir vefa örneği ile sadece ve sadece ahlakî değerlerden yoksun ve dini bilgilerin hiç olmadığı tavır, davranış ve haller ortaya koymaktadır. Bu hususta çocuklarımızın suçu bir ise büyüklerinin suçu dokuzdur.

Hem aileler, hem çocuklar ve de millet çok iyi bilmelidir ki, bu vefasızlık halleri; çok cefaları peşi sıra getirecektir.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hipermarketlerin kurban satışı üreticiyi olumsuz etkiliyor

    Enflasyon düşmeden asgari ücret zammı işe yaramaz

    İran'da peş peşe 3 deprem: 5 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

    Ecdat yadigarı camiler çocuk sesleriyle şenlendi

    AB, sivil ölümüyle sonuçlanan suçları kınadı

    MSB: 2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Hukuk ve demokrasi ile güçlü olunur

    16 tutuklama, 30 gözaltı

    İlk zam sigaraya

    7000 TL olmalıydı

    Madımak’ta ölenler anılıyor

    Yargıyı sopa olarak kullanmak yanlış

    Sandık zamanı gelmiş

    Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

    Enflasyon ateşini söndürün

    İran: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonuna karşıyız

    Hindistan'da tek kullanımlık plastikler yasaklandı

    2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Otobüs biletleri bayram öncesi tükendi, 8 bin ek sefer düzenlenecek

    Haziranda ihracat arttı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Peker (internet) yasası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Davetiyeniz kitap, kitabınız davetiye olsun
    Ahmet BATTAL

    Allah laiğinizi versin…
    Faruk ÇAKIR

    Silaha var da ekmeğe yok mu?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir
    İlimdar Kaya

    Demirel’in unutulmayan yönleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    6’lı masa umut oldu
    Adnan NACİR

    Geçinemeyenler
    HALİL KIZILIRMAK

    İhlas Risalesini neden 15 günde bir okumalıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.