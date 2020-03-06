Dünyada dünya hadisatı namına ne olursa olsun; inkâr edilmeyecek ve gözler önünde cereyan eden bir gerçek, bir hakikat devamlı tecelli ediyor: Din ve dinsizlik cereyanı…

Âlem-i İslâm’da gittikçe moda olan; dini siyasete alet etmek, din adına dünyevî menfaatler elde etmek icraatları, çabaları/gayretleri alabildiğine başını almış giderken vatanımızda da her şeye rağmen, her türlü dinsizlik propagandası ve neşriyatla, sefahatle ilânatına rağmen elhemdulillah hiçbir şeye alet olmayan vatanının tam menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan; Risale-i Nurlar’la milyonlarca adama tahkikî iman hakikatını ders veren ve saadet-i ebediyelerine tam vesile olacak bir hizmet-i nuriyeyi yapmaya çalışan hademeler, hizmetkârlar, Nur Talebeleri mevcut.

Nur’un sönmez ve söndürülmez hakikatlarıyla en sefilden, en yoldan çıkmıştan, en ateistten, en deiste kadar her kesimden insan; İslâmın, imanın, Kur’ân’ın hakikatlarına kavuşuyorlar ve ikna olarak ebedî hayatlarını kurtardıkları gibi dünyada da huzurlu, saadetli bir hayat sürmeye başlıyorlar.

Geçmişte bu milleti anarşilikten ve küfrün en muannid fikirlerinden, inkâr-ı uluhiyetten, Allah’ın varlığına birliğine, haşrin bir hakikat olduğuna ve gerçekleşeceğine, kaderin akıldan uzak ve kabul edilemez olmadığına, adaletin her türlü halleri ve hükümleriyle hem bu dünya da hem de ahirette kat’î bir surette uygulanacağına ve bu misaller gibi binlerce sualin cevaplandırılmasıyla bu vatanın mübarek ve muazzez milletine; ölümün idam-ı ebedî olmadığı hakikatının ders verilmesiyle iman-ı tahkikiye kavuşturduğu milyonlarca biçare gencin imanının kurtarılmasına asrımızın muhteşem bir tefsiri olan Risale-i Nurlar hizmet etmiştir ve etmeye devam etmektedir.

Memleketimizde asayişin teminine yardımcı olduğu gibi, emniyetin tesisi ve hürriyetlerin korunmasına, adaletin tesisine Risale-i Nurlar; küfr-ü mutlakı, anarşistliği ve istibdatı esasıyla reddederek bu milletin biçare gençlerine hizmet etmiş ve onların iman-ı tahkikiyi elde ederek imanlarının kurtulmasını sağlamıştır.

Bütün bunları tasrih/açıklamak ve izah etmekte ki maksadımız ve gayemiz şimdi hali hazırda hayatlarını devam ettiren çocuklarımızın, gençlerimizin böyle muazzam bir şekilde iman hakikatlarını anlatan, imanlarını kuvvetlendiren, onları dinsizlik ve sefahat cereyanlarından, her türlü modern dinsizlik akımlarından yine kurtaracak olan ve iman-ı tahkikiyi kazandırarak ders veren Risale-i Nurlar’a bigâne kalmaları, okumamaları ve uzakta kalmamalarıdır.

Gönül istiyor ki hiçbir genç, hiçbir kimse dinsiz kalmasın!.. Ebedî hayatını tahkikî imanı elde ederek kurtarsın!.. Bu dünyanın geçici, yalancı ve göstermelik fikirlerinden kurtulsun ve iman hakikatlarıyla hayatını yaşayarak devam ettirsin.