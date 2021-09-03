"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Tez vakitte

03 Eylül 2021, Cuma
Hayatın istikameti ve muvaffakiyeti/başarıları rastgele olmaz. Her düzenli, intizamlı ve hedefine ulaşmış işin muhakkak bir plânı, programı vardır.

Her zaman zikrettiğimiz ve yazdığımız gibi, imanlı, inançlı ve istikameti arayan insanların da, hayatta yapmaya kalkıştıkları ve ulaşmak, muvaffak olmak istedikleri işlerin de bir plânı, programı vardır.

Dünyaya ait, dünyada kalacak işlerin daima bir plânı, programı, hedefi belirleniyor, yapılıyor. Uygulamalarda da daima bu yapılan programa uyuluyor, eksiksiz olarak yapılmaya çalışılıyor.

Ahirete dair ve ahiretle alâkalı herhangi bir iş, yapılması mecburî olan bir fiil/amel varsa hemen aniden, plânsız, programsız ve istenilen dışında da olsa hemen yapılabiliyor.

İnsan hodgam ve hodbindir. Daima kendine yapılacak işlerde kâr, zarar hesabını daima ve büyük bir özenle, titizlikle yapar.

Eğer bu işler dünyaya ait ise yukarıda zikrettiğimiz gibi özenle hemen yapılır. Erteleme ve gecikmeye mahal verilmez. İş ahiretin işlerine gelince maalesef bir sallapatilik, tehirler, gecikmeler, unutmalar ve bir vurdumduymazlık söz konusu oluyor. Nasıl olsa bir hesaplaşma ve kâr-zarar tablosu şimdilik ortada gözükmediği gibi…

Bu bir hastalık hem de şu içerisinde bulunduğumuz ahirzaman ortamında zirve yapmış bir hastalık, maraz, dert ve günahlar grubu. Ve bu hastalığın bir halkasına severek ve isteyerek takılan adam bütün halkaların zincirleme esiri, tutsağı olabiliyor.

Çare, çare, çare!.. Tez vakitte… En kısa zamanda taklidi iman dairesinden tahkiki iman dairesine geçebilmek. İmanı kuvvetlendirmek. İmanî eserleri okumak, dinlemek, yazmak. İman deyip başlamak, iman deyip her işi bitirmek. İmanın zafiyetinden yine imanın güç ve kuvvetine sığınabilmektir.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçlanarak büyüdük

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    Müsilaj tehlikesi geçti mi?

    'Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

    Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

    Ağaçlandırma kampanyalarına dikkat

    Yargıdaki iktidar vesayeti kalkmalı

    AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

    Yeni tedbirler gündemde

    Afetler beş katına çıktı

    ‘Elverişli konut’ artık lüks

    Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

    Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

    'Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz'

    Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

    Biden, Bennett’e istediğini vermedi

    Eryazğan: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

    Lâfla peynir gemisi yürümez

    Adalet binalarda değil, vicdanlarda tecellî eder

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyaset ve Kemalizm
    Mine Arslan

    Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.