Yanlış yaparsınız!

Elli sene öncesinde, yüz sene öncesinde veya yüzeli sene öncesinde İslâmî terbiyenin, edebin, örgün, âdet-i hasenelerin paylaşıldığı toplumumuzda anne-babanın şefkat ve merhametiyle süslenmiş ahlâkî öğretileri, eğitimleri vardı.

Dedeler, amcalar, dayılar, babaanneler, anneanneler, teyzeler, halalar gibi aile büyüklerinin edep, örf, anane ve âdetleri, prensipleri ve talimleri vardı. Yakın akrabalar, aile dostları ve yakın çevrenin bir okulu andıran terbiye, takdir ve tavsiye metodları vardı. Mahalle komşularının, çarşı esnafının, zaptiyenin/polisin, zabıtanın/çarşıağasının tedbirli, teşvikli, tahsinli ve ikramlı kucaklayıcı, affedici, sahip çıkıcı hal ve etvarı vardı.

Eğitimin sadece medreselerde/ okullarda, âlî mekteplerde/üniversitelerde değil, camide, sokakta, evde, iş yerinde, tarlada tapanda hemen her yerde yapılmaya, yerine getirilmeye çalışıldığı görülürdü.

Elhasıl, yakın geçmişimizde, uzak geçmişimizde; ilime, irfana, ahlâka, kültüre isteyerek ve özellikle arzu ederek büyük bir ilgi/alâka ve rağbet vardı. Öğrenen ve öğretenlerin hepsi birbirleriyle yarışarak birbirlerini teşvik ve takdirle desteklerlerdi.

Küçüklerden büyüklere ihtiram/ hürmet ve itaat, inkiyad, bağlılık vardı. Büyüklerden küçüklere ise sevgi, şefkat, merhamet, kucaklama ve sahip çıkma vardı.

Eee! Bütün bunları neden anlattık? Bilgiçlik taslamak için mi? Herkes bizleri büyük tanısın, bilsin, acısın diye mi?

Hayır efendim! Köroğlu’nun meşhur lâfı: “Delikli demir icad oldu, mertlik bozuldu…” gibi; sosyal medya denen şey, google denilen bilgili ortaya çıktı yukarıdan aşağıya saydığımız, yazdığımız her şey bozulmakla kalmadı, kayboldu, kayboldu vesselâm!...

Sosyal medyayı anne-baba, öğretmen, okul gibi görenler var. Din ve inanç sistemi gibi iman ve itimad edenler var. Bu yolda ahlâkı başta olmak üzere dengesini ve her şeyini kaybedenler, unutanlar var.

Sebep ve netice ilişkileri olmayan, sadece fertlerin şahsî kemalat ve menfaatlarıyla ayakta duran bir dipsiz bataklık; herkesi yutan derin ve ahlâksız bir kuyu mesabesinde kullanılan sosyal medya!..

Sadece ve sadece masum haberleşmeler için kullanılacak olan ve fakat her türlü naneyi kokutarak paylaşmalar yapılan gayr-i ciddî ve gayr-î ahlâkî bir medeniyet merdiveni.

Hiç kimseler unutmasın ki; herhangi bir sosyal medya paylaşımıyla; dini kurtaramazsınız, insanlığı felâha erdiremezsiniz, toplumun bütün meselelerini halledemezsiniz, şahsî ve umumî hiçbir ahlâkî, kültürel ve dinî meseleyi başka birilerine ılga ve aşı yapamazsınız!.. Ancak ve ancak boş lâkırdı, zaman geçirme, ahlâksızlık, dinin ve devletin, milletin aleyhinde bulunmayı rahat rahat yaparsınız… Ama yanlış yaparsınız!..