“Ben ölünceye kadar bu gazete eve gelecek”

Geçen gün Malatya’da Risâle-i Nur penceresinden müceddid ve müçtehitlere bakış konulu seminere Risâle-i Nurlar’ın kadim şakirtleri, üniversiteli gençler ve gönül dostların yüksek katılımıyla şevk dolu bir sohbete şahitlik ettik.

Bu arada rahmete kavuşan ümmi “Kürt Osman” lâkaplı Malatyalı Osman Amca ve Celâl Yalçın Ağabeyler de yâdedildi. Kürt Osman Amcanın hanımı, “Beyim okuma yazman yok, sen de yaşlandın artık bu gazeteden vazgeç” demiş. Osman Amca, “Hanım ben ölünceye kadar bu gazete bu eve gelecek,” diye cevap vermiş. Keza, aslen Elazığlı, fakat ömrünün çoğu Malatya’da geçen Celâl Yalçın Ağabeyin de çocuğu ağır hasta iken hanımı “Nereye gidiyorsun, çocuk ölebilir” demiş. Celâl Yalçın, “Elbette gezmeye gitmiyorum. Hizmetimizle ilgili toplantımız var. Ben gidiyorum çocuk ölürse defin edersiniz” der. Celâl Abi toplantıdan dönünceye kadar çocuğu vefat eder. Kürt Osman Amca ve Celâl Yalçın Ağabeyleri bir nebze hatırlamak aziz ruhlarını şad etmek için manen onları selâmlarken, Celal Yalçın Ağabeyin mahdumu Yusuf Yalçın duygulu bir an yaşadı. Dâvâsı için ölümü bile engel görmeyen dâvâ adamların diyarından bütün gönül dostlara selâm olsun.

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