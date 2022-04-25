Tahiri Mutlu ağabey...

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Isparta’ya bağlı Atabey kasabasından olan Tahiri Mutlu, 1900 yılında Atabey’de dünyaya gelmiş; 1977 yılının 3 Nisan tarihinde dar-ı ahirete irtihal etmiştir. 1950 yılından sonra aralıksız olarak Hazret-i Üstad’a hizmet eden Tahiri Mutlu, Üstadıyla birlikte Denizli ve Afyon hapishanelerinde yatmıştır.

İslamköylü Hafız Ali Efendi’nin bir vesile ile gitmiş olduğu Atabey’de tesbit ve teşhir ettiği Tahiri Mutlu’nun iyi bir Kur’ân şakirdi olacağını tahmin ederek yanına yaklaşmış, onu Allah’ın izniyle keşfederek Kur’ân hizmetine kazandırmaya vesile olmuştur.

Bayram Ağabey, Tahiri Ağabeyi şöyle anlatır:

“Ben, Üstad’ın Tahiri Ağabey gibi hiçbir ağabeyden bahsettiğini duymadım. Üstad, ‘Tahiri, dünyada kendisini bilmesin.’ diyordu devamlı... Üstad bir gün, ‘Tahiri!’ dedi. ‘Buyur efendim!’ ‘Azıcık kendini bilmek ister misin, bu hizmette istihdam olunmanı mı istersin?’ ‘Aman efendim, aman efendim! Ben kendimi bilmek istemiyorum, istihdam olunmamı istiyorum’ demişti. Allah razı olsun! Yani Tahiri Ağabey gibi Nur talebeleri, dua musluğu idi. Böyle bilhassa fedakâr ağabey ve kardeşlerimize, yani Nur talebelerine öyle dua ederdi ki, Peygamber’den (a.s.m.) sonra bütün Nur talebelerine teker teker dua ediyordu. Ve ondaki fedakârlık hiçbir kimsede yoktu...

“Tahiri Ağabey her şeyini satıp hizmete kullandı.”

(Necmettin Şahiner, Son Şahitler)