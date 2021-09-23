"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kayınbiraderimi ahirete uğurlarken

SALİH SÜTÇÜOĞLU
23 Eylül 2021, Perşembe
Sevdiklerimizi yolcu ederken ister istemez hüzünlenir ve birbirimize “ALLAH KAVUŞTURSUN” dileklerinde bulunuruz.

Evet biz yolcuyuz. Risale-i Nurlar’da denildiği gibi; “insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihyarlıktan kabre, kabirden haşre ve haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”

Dünyaya gelen her bir yolcu, dünyaya gelişinden pişmanlık göstermeden, dünyanın hadiselerine sabırla ve tevekkülle katlanarak, misafirliğini tamamlayıp, göçebeler gibi bir yayladan başka bir yaylaya intikal etmektedir.

Bu fani, geçici menzilden baki, ebedî bir menzile geçmektedir. İnsan ebede namzettir. Onun emellerini, arzularını, hayallerini bu geçici olan dünya karşılayamaz.

İnsanın yaratılışına bakıldığı zaman ebed için yaratıldığı anlaşılır. Meselâ insan daima genç kalmak ister, yaşlanmak istemez. Daima sevdikleri ile beraber olmak ister, ayrılık istemez. Annesi, babası, evlâtları, eşi ile her zaman birlikte bir hayat sürmek ister. Ama maalesef bu da bu dünya hayatında mümkün değildir. Böyle bir hayat ise ancak Ebedî Ahiret hayatında mümkün olacaktır.

Evet. Kayınbiraderim Mehmet Kayaaltı’nı da 13 Eylül 2021 Pazartesi günü 58 yaşında ebedî âlemdeki asıl vatanına uğurladık. Mehmet kardeşimizle bu pandemi döneminde daha sık görüşme imkânımız olmuştu. Hafta sonları işyerlerimiz zorunlu olarak kapalı olunca, biz de bir sayfiye yeri olan Çeşme-Reisdere’nin yolunu tutuyorduk. Kendisi de bundan çok mutlu oluyordu. 

Cömert bir insandı. Karşıdan bakan onu biraz sert gibi görürdü. Ama tam tersi yumuşak huylu ve şefkatli bir insandı. Çocukluğunda köy yerinde her çocuğun sapanı varken ve onunla kuş avlamaya çalışırken, Mehmet kardeşimiz sapanı eline almazmış. Annesi şu tavuğu kesiver oğlum dediğinde, ben yapamam başkası kessin dermiş. 

Vefat ettiği günün akşamında evinin önündeki bahçede gelenlerle oturuyorduk. O sırada arka tepelerden bir tilki geldi. Biz hayret ettik. Bu yabanî hayvan insanların içine nasıl çekinmeden geliyor diye. Orada bulunan komşuları da; “Rahmetli Mehmet kardeşimiz bahçede yemek yedikleri zaman etraftan gelen kedilere ve yavrularına yiyecek verdiği gibi bu tilkiye de hoşuna giden yiyeceklerden verirdi. Hayvan bu ilgiye alıştığı için her zaman akşam saatlerinde buralara kadar gelir nasibini yer giderdi” dediler. Tabiî herkes bir hoş olmuştu.

Böyle birisinin husûmete maruz kalarak hunharca öldürülmesini de kimse kabullenemiyordu. Ama maalesef onun kaderi de böyleymiş. Elden ne gelirdi. Ruhuna FATİHALAR okundu.

Kayınbiraderim Mehmet Kayaaltı, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Köyü’nde doğup büyümüş bir köy çocuğu. Çocuk yaşlarında iken babası Hacı Osman, onu meşhur Kayseri Taşçıoğlu Kurân Kursu’na yazdırmış. Burada değerli hocaefendilerden ders almış.

13 - 14 yaşlarından itibaren de hayata atılmış. Çok meşakkatler çekmiş. Demircilik ve inşaat işleri ile uğraşarak hayatını kazanmaya çalışmış. 

Peygamberimiz (asm) “Allah cömerttir, cömertleri sever” buyurmuş. Mehmet kardeşimizin de bu hasleti öne çıkmıştı. Çevresine daima cömert davranır, akrabalarını korur kollardı. 

Kaderin bir cilvesi olarak, inşaat malzemesi satış yerinden malzeme alıp da borcunu ödemeyen sabıkalı birisinin menfur saldırısı sonucunda vefat eden kayınbiraderim de zulme uğramıştı. 

Mehmet kardeşimizi mazlum olarak ayrıldığı bu dünyadan ebedî âleme uğurlarken, onun her zamanki mahçup halini, mertliğini, cömertliğini hatırlayacağız. 

ALLAH RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. 

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ankara, Suriye’den çıkmaya hazırlanıyor'

    ABD ve Rusya genelkurmay başkanları bir araya geldi

    Cezaevleri artıyor, yurtlar azalıyor

    Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' devretti

    28 bin 168 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Almanya'da aşı yaptırmak istemeyenler için yeni kararlar alındı

    ABD'den 500 milyon doz aşı bağışı taahhüdü

    Oruç Reis'ten Yunan araştırma gemisine uyarı mesajı

    'Afganistan'da 18 milyon kişi yardıma muhtaç'

    AB'den az gelişmiş ülkelere vereceği ticari imtiyazlar için çevre şartı

    Filistin vatandaşını önce yaraladılar, sonra gözaltına aldılar

    'Alım gücü zamlarla eriyor'

    Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

    '83 milyon, huzura hasret'

    'Geçiş süreci iyi yönetilmeli'

    Çanakkale köprüsü geçiş ücreti 15 Avro

    Doğu Türkistan için 40 dilde çağrı

    ABD'de İsrail için planlanan 1 milyar dolarlık yardım bütçeden çıkarıldı

    İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8 oldu

    İstanbul için sarı uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzlukları bitirmek için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazı kardeşlerimize acıyoruz
    Genel

    'Ankara, Suriye’den çıkmaya hazırlanıyor'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüm bağıra bağıra ne diyor?
    Ahmet BATTAL

    “Görsen … demezsin”ciler ve AKP’nin dönüşümü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlığı felâketten kurtaran kutlu zümre
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Genç Osmanlılar hareketi olan Jön Türkler
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur iman ilâçları ile tedavi ediyor
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Kayınbiraderimi ahirete uğurlarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.