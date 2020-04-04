Artık biraz daha insanız

Şimdilerde insan davranışlarında gözle görülür bir hareketlilik var. İnsanlar artık daha bir masum.

Dilimiz, rengimiz, ırkımız farklı da olsa neredeyse aynı köylüyüz. Acz ve zaaf birbirimize en çok benzeyen tarafımız. Şimdi zenginlik, fakirlikten ziyade, aranan artık, ‘insanlık’. Bu şimdi daha çok biliniyor.

Sahi ne işi vardı insanın o vahşi hayvanların kümesinde? Neden insan yırtıcıların yediklerini yemek için zorladı kendini? İnsan, insan kalmakta neden zorlandı ve sınırlarını neden çiğnedi? Neden gözle görünmeyen bir şeyin gözle görünen her şeyde bir korku imparatorluğu kurmasına sebep oldu insan? Neden?

Şimdi yeni bir dünya kuruluyor. Saflar daha bir netleşiyor. Bir taraftan mütevazı mekânlardan koca yürekli insanlar çıkarken, diğer taraftan, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, ‘Hâlık’ın çok akılsız filozof suretinde hayvanları vardır.’ cümlesi tahakkuk ediyor. Medeniyetin tanımı teknolojik değil artık. Artık insan insana yabancı değil. Göz göze gelenler, lisan-ı haliyle birbirlerine ‘insanız’ diyor. Duygusal tıkanıklıklar çözüldü, insanın insanî tarafı daha bir görünür oldu. Yaşadığı coğrafyanın kişiye ‘adam’lık değeri vermediği anlaşıldı.

Şimdi insan, yeniden insan olmayı keşfediyor. Belli birilerinin duâsı ya da bedduâsı kabul olmuş. Newsweek, Hazret-i Muhammed’in (asm) temizlik ve karantina ile ilgili hadislerini sunuyor okurlarına. Bediüzzaman’ın eserlerinde ‘Merak etmeyin, akıbet berrak olacaktır.’ müjdesi yer alıyor. Bir şeyler değişiyor.

Yıllardır görüşmediğimiz çocukluk arkadaşım beni arıyor. Soğuk bir ses ve mahallî ağzıyla, ‘Ne yapıyon oğlum, neden hiç aramıyon, sormuyon.’ diyor.

Çocukluk hatıraları yüklü duygusal ses beni de duygulandırdı. Biraz dertleştik. Şimdilerde anlam veremediğimiz masum çocukluk duygularımıza imrendik.

İnsanın insan tarafı galip gelecek galiba. Bir virüs insanlığın duygusal tıkanıklıklarını çözdü. İnsanlık serüveni makas değiştirdi. Artık hepimiz, daha bir insanız. Hemcinsimize saygımız arttı. Yakında aramızdan ayrıldığında, bu yabanî virüs çok zengin bir miras bırakacağa benziyor insanlığa.

Bir şekilde terbiye edildiğimiz apaçık.

Müjdeler olsun, insanlık ailesinin, çok yakın bir gelecekte nur topu gibi bir evlâdı dünyaya gelecek, ama belki şimdilerden kimileri bunu göremeyecek.