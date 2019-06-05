"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bayramlar zaten pozitiftir

Sebahattin YAŞAR
05 Haziran 2019, Çarşamba
Bayramlar, insan hayatında neşe ve sevinç kaynağıdır.

Bu sevinç hali, o hazineden istifade etmek oranındadır. Yani tabiidir ki atılmayan adım size enerjisini açmayacaktır. Eski bayram arayışında olanlar, yeni bir adım atmaktan uzak duranlardır. Bayram eski ve yeni aynıdır da, içini doldurmak insanı için değişkendir.

Bayram deyip de, negatif duygular içerisinde olan var mıdır? İlahi bir ikramdır, insana sunulmuş olan neşe zamanlarıdır bayramlar. Bayramı olmayan bir hayat ne kadar renksiz olurdu değil mi?

Hele de içinde İlahi bir ihsanın, ikramın esintisi olan dibi bayramlarımız.

Bir ay boyunca Allah için tutulan orucun, kılınan namazın ve sair ibadetlerin, insana kazandırdığı bir ruh halidir bayram. ‘Evet, şimdi sizin için neşe ve sevinç zamanıdır, Rabbinize bunun için de şükredin.’ mesajıdır.

Bayram, insan hayatının her döneminde etkileyici bir öneme sahiptir.

Hele hele çocukluk yıllarında. O kıpır kıpır, neşe dolu, sevinç dolu çocukluk halleri, bayrama daha bir yakışıyor. Bayram sanki çocuklar için daha bir özel duruyor. Tabii ya el öptürenler, dua edenler, bayram harçlıkları verenler, sevincin büyük hali o da apayrı güzel değil mi? Yani evin köşesindeki beyaz sakallı pir-i faninin elini öpmenin yerine ne konabilir? Diğer taraftan, ziyaret edilmeyi bekleyen hastalar, yaşlılar onlar tarafında nasıldır bayram hali? Onların dualarındaki güç başka nerede bulunabilir? Yatalak bir hastayı, kimsesiz ama yine de gözleri kapıda, artık neredeyse kimsesi kalmamış bir insanı bayramda ziyaret etmekten daha güzel ne olabilir? Allah’ın rızasını böyle zor durumlar içinde aramak daha anlamlı değil mi?

Bir küsün barışması, bir çocuğun sevindirilmesi, bir gidilmeyene ziyaret yapılması, bir atılması güç adımın tercih edilmesi asıl bayramı bayram yapan şey değil midir? Bir şeyler yapmalı ki, bayram olsun. Yoksa durup dururken bayram sizi mutlu, neşeli etmez. Bayram atılan adımdaki neşedir, mutluluktur. Bayram size gelmez, siz ona gitmelisiniz. 

Haydin şimdi akrabalarla, komşularla, dostlarla bayramlaşma zamanı.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'den uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun!

    Dünya Bayram yaptı: Huzur ve barış için dua

    Hukuksuzluğa sürükler

    Metabolizmayı bozmayın

    Ekonominin kanunlarını tanımıyorum, diyemezsin

    Ülkemizin demokrasisi adına sevindirici

    On binlerce kişiden Trump protestosu

    S-400 ile ilgili bir açıklama da Kremlin'den

    Sudan'da seçim kararı

    İklim değişikliğiyle mücadele için neler yapmalı?

    İstanbul'da kayıt altına alınan ilk deprem

    Bombardıman altında buruk bayram...

    Çocuklar tehlikede!

    Işıklı Gölü ziyaretçilerini bekliyor

    Filistin Sözcüsü Rudeyne: Kushner'in açıklamaları kışkırtma amaçlı

    Kılıçdaroğlu: Bugün kucaklaşma günü

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları...

    Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel dualarla uğurlandı

    2019'da yakalanan göçmen sayısı 16 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Şimdi de “teravih mitingi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Bayram sinemasıdır kabir ziyaretleri
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda zikre ve şükre teşvik var
    Süleyman KÖSMENE

    Hak isminin ahirete delil olması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (2)
    Genel

    Filistin'den uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hakkımı ver komşu!”
    Genel

    Evlilik yolunda...
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşın enflasyonu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.