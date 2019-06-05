Bayramlar zaten pozitiftir

Bayramlar, insan hayatında neşe ve sevinç kaynağıdır.

Bu sevinç hali, o hazineden istifade etmek oranındadır. Yani tabiidir ki atılmayan adım size enerjisini açmayacaktır. Eski bayram arayışında olanlar, yeni bir adım atmaktan uzak duranlardır. Bayram eski ve yeni aynıdır da, içini doldurmak insanı için değişkendir.

Bayram deyip de, negatif duygular içerisinde olan var mıdır? İlahi bir ikramdır, insana sunulmuş olan neşe zamanlarıdır bayramlar. Bayramı olmayan bir hayat ne kadar renksiz olurdu değil mi?

Hele de içinde İlahi bir ihsanın, ikramın esintisi olan dibi bayramlarımız.

Bir ay boyunca Allah için tutulan orucun, kılınan namazın ve sair ibadetlerin, insana kazandırdığı bir ruh halidir bayram. ‘Evet, şimdi sizin için neşe ve sevinç zamanıdır, Rabbinize bunun için de şükredin.’ mesajıdır.

Bayram, insan hayatının her döneminde etkileyici bir öneme sahiptir.

Hele hele çocukluk yıllarında. O kıpır kıpır, neşe dolu, sevinç dolu çocukluk halleri, bayrama daha bir yakışıyor. Bayram sanki çocuklar için daha bir özel duruyor. Tabii ya el öptürenler, dua edenler, bayram harçlıkları verenler, sevincin büyük hali o da apayrı güzel değil mi? Yani evin köşesindeki beyaz sakallı pir-i faninin elini öpmenin yerine ne konabilir? Diğer taraftan, ziyaret edilmeyi bekleyen hastalar, yaşlılar onlar tarafında nasıldır bayram hali? Onların dualarındaki güç başka nerede bulunabilir? Yatalak bir hastayı, kimsesiz ama yine de gözleri kapıda, artık neredeyse kimsesi kalmamış bir insanı bayramda ziyaret etmekten daha güzel ne olabilir? Allah’ın rızasını böyle zor durumlar içinde aramak daha anlamlı değil mi?

Bir küsün barışması, bir çocuğun sevindirilmesi, bir gidilmeyene ziyaret yapılması, bir atılması güç adımın tercih edilmesi asıl bayramı bayram yapan şey değil midir? Bir şeyler yapmalı ki, bayram olsun. Yoksa durup dururken bayram sizi mutlu, neşeli etmez. Bayram atılan adımdaki neşedir, mutluluktur. Bayram size gelmez, siz ona gitmelisiniz.

Haydin şimdi akrabalarla, komşularla, dostlarla bayramlaşma zamanı.