Gençlerle hasbihal (3)

Hayat faaliyet ve harekettir.

Bunun neticesidir ki, her program, her faaliyet pek çok yeni insanın cemaatle, derslerle, yayınlarımızla tanışması demektir. Bugün cemaat içerisindeki bireylerin büyük çoğunluğunda bir programın, bir faaliyetin hatırası vardır. Özellikle gençlik yıllarında bu etkinliklerin çok daha etkin bir yeri vardır. Faaliyette yer alan gençler, enerjilerini hayırda, hizmette kullanmayı öğrenmiş olurlar. Ortamda kendisini tanıtan gençlerden büyük çoğunluğu cemaat etkinliğinden bahsetti. Mesela bir genç külliyat bitirme programı ile bir diğeri gezi, bir diğeri spor gibi etkinliklerle cemaatle ve Risale-i Nurlar ile tanışmış. Programlarda çok yönlü bir etkileşim var.

Hasbihalde önce gençleri dinliyoruz;

-Bilgi sadece bilgi değildir, bilgi kişide bilgi olarak kalmaz. Bilgi harekete geçer. Bilgi güçtür. Bilgisiz olmaz. İyi ve faydalı bilgi hayır ve hasenat olarak hayata dokunur. Onun için okuma temelli bir topluluğun içinde olmamız gelecek açısından daha sağlam ve güven vericidir.

-Okul ve hayat rehberliği problemimiz var. Bu rehberliğin içinde manevi rehberlik de var. Her değişik müspet yapıda insanların cemaatte olması, aynı yapıda olan gençlerin kendilerine uygun yöntemlerle cemaatte yer almalarına, hizmette bulunmalarına zemin hazırlar.

-Nur dershaneleri ve cemaat ortamının en dikkat çeken özelliği her işin dershanede ve hizmet ortamlarında istişare ediliyor olmasıdır. Bir konu ile ilgili görüş ve düşüncenizin alınması insana kendini değerli hissettiriyor. Düşünün ki aklınıza gelen en uç örnekleri bile ortamında paylaşabiliyorsunuz. Her konuda insanın görüşüne danışabileceği bir büyüğün olması çok önemlidir. Bu gencin yanlış yapma ihtimalini azaltır.

-En önemli şey, gençlerin birbiriyle irtibatlı olmasıdır. Şahs-ı manevinin içinde akranlarla birlikte olmak pek çok ihtiyaçların şahs-ı manevi içinde giderilmesi anlamı taşır.

-Kaynaşmanın en önemli adımı etkinliktir. Birlikte spor, sanat, gezi ortamları ve bu birliktelikler cemaat içerisinde dayanışmayı beraberinde getirir. Yurt içi, yurt dışı okuma programları cemaate ve kardeşlere bir bağ oluşturur. Büyüklerle gençler faaliyette omuz omuza olur.