"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Tanımadığın insana gıyabında duâ

Sebahattin YAŞAR
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Bir şehir içi yolcu minibüsünde seyir halindeyiz.

Yolculuk hali işte. Binen, inen; yine binen yine inen zaman geçiyor.

İster istemez herkes önündeki arkasındaki, yanındaki insanlarla bir şekilde iletişim halinde.

- Şu ücreti uzatır mısınız? 

- Tabiî. 

- Teşekkürler. 

- Bi’şey değil efendim.

Bu diyalog en çok görülenlerden. Çünkü ortada para var. Tabiî yolculuk hep böyle geçmiyor. Bir ara iki hanımefendi bindi. Belli ki bir birinin akrabası. Öyle bir konuşma biçimleri var ki, bütün minibüs ister istemez kulak misafiri oldu. Sonra telefon konuşmaları, belli ki kavgaya gidiyorlar. Seni rezil edeceğim, gelince evinin camlarını dökeceğim. Bin pişman olacaksın gibi acayip cümleler. Herkes gerildi. Çok sağlıklı insanlara da benzemiyorlardı. Yani her türlü adımı atabilecek bir yapı gözüküyor.

Ama ne yaparsın ki, onlar da işte hayatın içindeler. Sen, ben, o ve sonra hepimiz işte. Ayrı bir durum yok. Aynı cemiyette, aynı minibüste her türden insan bir arada. Cemiyet denen şey işte bu olsa gerek. Neyse, ben de bu konuşmaların, kurulan cümlelerin şahidiyim. Ne yapabilirdik ki? Elimizden ne gelir? Sadece kulak misafiri oluyoruz, bütün minibüs yolcuları olarak.

Benim aklıma bir konu geldi. İlgili hanımefendilerin niyetleri hiç iyi değil. Konuşmalardaki sinirlilik hali vakıaya dönüşürse ya bunlar o hakkında konuştuklarını ya da onlar bunları yaşatmaz. Konuşulanlara biz de şahit olduk. Peki ne yapacağız? Ben de arka koltukta ilgili hanımefendilere duâ etmeye başladım. Bazı sûreler okuyup, bunların üzerine üfledim. 

Ve içimden gelerek, samimice bu ilgili hanımefendilere bir belâya düşmemeleri veya bir belâya sebep olmamaları için duâ ettim.

Ne oldu bilmiyorum. Ama ben doğrusu bana düşeni yaptım diye düşünüyorum. Elimden bir şey gelmezdi, dilimle de bir şey diyemezdim, çünkü bana bir şey sorulmuyordu. Ben de üçüncü aşama olan kalbinle o problemin giderilmesi için duâ etmek veya buğz etmek vardı ben de onu kullandım.

Konunun Allah’a havalesi, kesinlikle etkin sonuçlu diye inanıyorum. Elimden bu geldi, ben de kullandım. Duâlarınız olmazsa ne ehemmiyetiniz var dendiğine göre, ben de gücümü burada kullandım. 

Allah duâlarımızı kabul etsin.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.