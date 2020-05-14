Cehennemden azat günleri

Hüseyin Çakar: “Ramazan’ın son 10 günü evde itikâfa girebilir miyim.”Camide itikâfa girmek için müftülüğe bir an önce müracaat edin” mesajı dolayısıyla tereddütte kalmam sebebiyle rahatsız ediyorum. Ramazan ayınız, Kadir Geceniz ve Bayramınız mübarek olsun.”

BİR ARINMA DURUŞUDUR: İTİKÂF

Bu gün itibariyle Ramazan ayının son on gününe girmiş oluyoruz. Yani, nardan, yani Cehennemden azat edildiğimiz günlere girmiş bulunuyoruz.

Bu açıdan, son on günün ibadeti bir başkadır! Gözümüze uyku girmemesi gereken, heyecandan yüreğimizin kopma derecesine geldiği, ruhumuzun kabına sığmadığı günler…

Bu son on günde, Ramazanımızı taçlandıran, orucumuzu şahlandıran, Cehennemden necat verip Cennette bizi tahtlandıran bir ibadet var: İtikâf! Azamî vakti, son on güne girildiği günün sabah namazı vaktinden başlar, bayram namazına kadar devam eder.

Bu sene evlerimizdeyiz. Mecburî inzivadayız. Mabetlerimiz de maalesef kapalı. Elbette üzülüyoruz ve bir an önce mabetlerimizin açılması için duâ ediyoruz.

Bununla beraber, evlerimizi mabet sayıp, itikâfımızı da evlerimizde yapacağız inşallah.

Bunun için, bazı pratik ipuçlarını paylaşayım:

ÖNCE NİYET

İtikâf yaptığımız odaya adım atarken veya vakit namazı girerken şu niyeti yaptığımız anda itikâf başlar:

“Niyet ettim Allah rızası için şu vaktin namazını kılıncaya kadar/ veya bir ders süresi kadar/veya bir gece/ veya bir gün/ veya şu kadar süre boyunca itikâf yapmaya.”

Niyeti unutursak itikâf başlamış olmaz. Çünkü ibadet niyetle başlar. İtikâf ibadetinin niyetinin yeri ise, itikâfa başladığımız odanın kapısının eşiğidir.

Niyetten anlaşılacağı gibi, itikâfı parçalı yapmak mümkündür. Yani on günün tamamında değil de, bu günler içinde parça parça yapılabilir. Bu yüzden itikâfa niyet ederken eğer parçalı yapacaksak süre belirlemeyi unutmayalım. Parçalı yaptığımızda, son on günde birden fazla itikâfa girme fırsatı da bulmuş oluyoruz.

İtikâf süresinin en çoğu on gündür. En azı “sübhanallah” diyecek kadar az bir andır.

Hanımlar evlerinin bir odasında itikâfa girebilecekleri gibi, bu sene erkekler de evlerinin bir odasını itikâf için kullanabilirler.

NELER YAPILABİLİR?

İtikâfın Kadir Gecesi’ne rastlamasının feyiz ve sevabı hesapsızdır. İtikâfın en büyük fazileti Kadir Gecesi’ni manasına uygun şekilde ihya etmek, günahlardan tamamen arınmak ve büyük sevap kazanmaktır.

İtikâfta kaza veya nafile namaz kılınabilir, bol bol duâ edilebilir. Günümüzde bütün insanlığın duâya ihtiyacı vardır. Duâya ihtiyacı olduğunu bilmeyenlere de duâ etmelidir. İlâveten, Allah zikredilebilir, tespih çekilebilir, dinî veya imanî dersler yapılabilir, yapıla gelen dersler arttırılabilir, tövbe istiğfar yapılabilir. Yani bu süre -tabir caizse- Allah ile baş başa bulunduğumuz zamandır. Muhtevayı buna göre doldurabiliriz. Malayani şeyler yapmamak yeterlidir.

İtikâfın şart ve rükünleri şunlardır:

1. Niyet yapılmalıdır. 2. Gündüzü oruçlu olmalıdır. 3. İtikâf bir mescitte veya bu gün için mescit hükmünde bir odada yapılmalıdır. 4. İtikâfa niyet eden Müslüman olmalı ve dinî emirler hususunda mükellef bulunmalıdır.

Bir Müslüman, Ramazanın son on günü geldiğinde, vakit namazı kılmak için ayağa kalktığı zaman, aynı zamanda “vakit namazı kılma süresince” itikâfa niyet etse, namazı kılıp bitirdiğinde itikâf yapmış olur.

Ramazanın son on günü içinde, istenilen vakitlerde itikâf yapılabilir. Meselâ yalnız gündüzlerde veya gecelerde ya da bu günlerin ve gecelerin belli vakitlerinde itikâfta bulunmaya niyet etmek sahihtir. Bu durumda niyet edilen süre bitince, itikâftan çıkılmış olur.

Niyet edilen süre bitmeden itikâf yapılan mabet terk edilirse itikâf bozulur.

DUÂ

Allah’ım! Günahlarımı bağışla! Kusurlarımı ört! Hatalarımı bağışla! Seyyiatımı hasenata tebdil eyle! Orucumu, namazımı, evrat ve efkârımı, derslerimi, hizmetimi, tövbemi, itikâfımı kabul buyur! Ucbtan, riyadan, gururdan muhafaza eyle! Âmin.