"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Derste uyunur mu?

Süleyman KÖSMENE
07 Şubat 2024, Çarşamba
Muharrem Okur: “Derslerde bazen uyuyan kimseler oluyor. Bu kimselerle ilgili ne söylenebilir?”

Derste Bulunmak Dışarıda Olmaktan Hayırlıdır

Öncelikle, ders yapılan bir yerde bulunmak, ders yapılmayan bir yerde bulunmaktan hayırlıdır. Ders yapılan bir yerde bulunup dersi dinlemek de, dersi dinlemeyip uyumaktan herhalde daha hayırlı olacaktır. Ancak bu hususta “bilinmezler” vardır. Bu iş, çok bilinmeyenli bir denklem gibidir.

Ders yapılırken uyuma sebebi nedir? Herkesin sebebi aynı değildir. Dolayısıyla vebali de aynı değildir. Elbette oraya uyumaya gelmiyor. Tembellik için veya hafife almak için uyuyan ile, hizmette yorulmuş, fakat ders halkasında bulunmak için kendisini ders salonuna atmış, ama vücudu takat getiremeyip uykuya dalan arasında elbette dağlar kadar fark vardır. Kişi derste, dersin sağladığı cennet-misal baharda ruhu rahatladığı ve psikolojik olarak huzur bulduğu için de uyuyabilir. Bu da aslında bir nevi dinleme halidir. Ruh uyurken dinliyordur.

Biz uyuyanın uyuma sebebini bilemeyiz. Araştırmak da bize düşmez. Bizce, dışarıda bulunmaktansa, derste bulunması kafidir. Uyusa bile. O yüzden eğer horultu gürültü çıkararak uyumuyorsa, uyumakla kimseyi rahatsız etmiyorsa, ders esnasında da uyusa, rahatsız etmek, uyandırmak, kınamak, gülmek, küçümsemek doğru olmaz. 

Böyle Uykular da Tatlı Oluyor

Hasan abiden dinlemiştim: Mustafa Sungur abi ile bulunduğum güzel derslerden biriydi. Derste kendimden geçmiş ve dalmışım. Bir süre ders okunmuş. Birden uyandım ve kendimi topladım. Ama mahcup oldum.

Sungur abi mahcup olduğumu fark etti. Dedi ki: “Bazen ders yapılırken öyle bir rahatlıyor ki insan, ruh kendini bırakıyor ve dalıyor be Hasan kardeş. Böyle uykular da çok tatlı oluyor.”

Böyle uykulu dersler de feyizden hali değildir. 

Gafletle Yapılan Zikirler

Bediüzzaman der ki: “İ’lem eyyühe’l-aziz! Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif lâtifeleri vardır. Bir kısmı, kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir. “Min haysü la yeş’uru” husûle gelir. Binaenaleyh, gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hâli değildir.”1

Bu paragraftan anladığımız: Zikir esnasında Allah’ın feyzine mazhar olan muhtelif latifelerimiz vardır. Akıl, kalp, vicdan, hislerimiz, sırrımız, nefsimiz, hissettiğimiz ve hissedemediğimiz çok çeşitli duygularımız bunlardandır. Bunlardan bir kısmı şuuru açık olarak feyiz alırlar. Akıl, kalp, vicdan ve muhtelif hisler gibi. 

Bir kısmı da uyku, dalgınlık, unutkanlık, cünun, delilik, aklın ermeyişi hallerinde olduğu gibi şuur yokken de derece derece feyiz almaya devam ederler. Gafletle de zikir yapılsa, bazı duygularımız yine feyzini alırlar. Anlamak şart değildir. 

Ancak biz ders esnasında uyuyalım demiyoruz. Ders esnasında ne kadar uyanık olur ve kendimizi ders everebilirsek elbette o derece feyizyab oluruz. Ancak bazı fıtrî halleri de tenkit ederek incitmek doğru değil demek istiyoruz. O güzel dilimizi her yere uzatmayalım. Bazı noktalarda geri çekelim. Daha şık olur.

Derste uyuyan arkadaşlar olduğunda mümkünse rahatsız etmeyelim. Onun kendinin uyanmasını bekleyelim. Çünkü biz uyandırdığımızda mahcup olacaktır. Ona o mahcubiyeti yaşatmamak da fazilettir. Zaten o kendisini sorgulayacaktır. 

Derste uyanık olmanın faydalarından bahsedecek isek, umumi olarak bahsetmeli, birilerini kast ederek konuşmaktan kaçınmalıyız.  

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 101

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Divan kararına saygı gösterin

    Mao sansürü gibi

    Deprem Fonu: Adı var, kendi yok

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı - İstanbul en çok, Bayburt da en az nüfusa sahip il oldu

    Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

    Lazzarini: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

    İstanbul Adliyesi’ndeki saldırı girişimine ilişkin son açıklamalar - 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi - 3'ü polis 6 kişi yaralandı

    Depremzedeye verilen sözler tutulmadı

    Yazıklar olsun size

    Enkaz atıkları zehir saçıyor

    Türkiye demokrasi ve hukukta küme düştü

    319 bin ev 46 bine düştü

    TÜİK’ten elinizi çekin

    Deprem bağışları ne oldu?

    Tünel dedi, kuyu çıktı

    Gazze 122 gündür İsrail saldırısı altında - Gazze'deki soykırımda 27 bin 478 Filistinli katledildi

    Depremlerde ölenler Berlin’de anıldı

    TÜİK: 64.86; ENAG: 129.11

    Ortak ATM gibi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Deprem şâibeleri derinleşiyor
    Hasan KOÇ

    Ağlatan vefatlar
    Ahmet BATTAL

    CHP, siyaset ve Avrupa Birliği
    Süleyman KÖSMENE

    Derste uyunur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın akabinde yaşanan mu’cizeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet düşkünlüğü
    Hüseyin Kıymık

    Kıyamet kopuyor sandım
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Üç aylarda en iyi ve en faziletli işler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.