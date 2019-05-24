Duâ hazinemiz: Hizbü’l-envâri’l-hakâikı’n-nûriye

Gebze’den Gülden Beşiroğlu: “Hizbü’l-Ekber-i Nuriye ve diğer duâ bölümleri hakkında bilgi verebilir misiniz?”

BİR DUÂ HAZİNESİ - Büyük Cevşen adıyla bilinen Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, Nûr hakîkatlerinden birer nurânî duâlar demetini ihtiva eden bir duâ hazinesidir. Üstad Hazretleri burada bulunan duâ, vird ve münâcâtları akşam namazı ile sabah namazı arasında okurdu.

Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye’de, Kur’ân hakkı ve Kendisine Kur’ân indirilen Peygamber Efendimizin (asm) hakkı için Allah’ın kalplerimizi Kur’ân nuruyla nurlandırması, Kur’ân’ı şifâ kılması, Kur’ân’ı bize dost kılması, kabirde dost, kıyâmette şefaatçi, sırat üzerinde yol gösterici nur, ateşe karşı perde, Cennette arkadaş kılması isteniyor. Ardından Peygamber Efendimiz’e (asm), ve O’nun (asm) şerefli âl ve ashabına salâtü selâm getiriliyor.

Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye’de Kur’ân Sûrelerinden sonra yer alan münâcâtlar sırayla şöyledir:

CEVŞENÜ’L-KEBÎR: Misilsiz duâ hazinesi olan Cevşenü’l-Kebîr’i Bedîüzzaman Hazretleri sürekli okumuştur. Cevşenü’l-Kebîrle ilgili olarak Üstad Hazretleri’nin notu şudur: “Hazret-i Peygamber’ e (asm) Cebrâil Aleyhisselâmın vahiy ile getirdiği ve “Zırhı çıkar, bunu oku!” dediği gâyet yüksek ve çok kıymettâr bir münâcât-ı Peygamberîdir ki, Zeyne’l-Âbidîn radıyallahi anhdan tevâtürle rivâyet edilmiştir.” 1

EVRÂD-I KUDSİYE: Nakşibendî Hazretleri’ne âit çok kuvvetli ve tesirli bir duâdır. Üstad Hazretleri bu duâyı, bir salâvat-ı şerîfe demeti olan Delâli’n-Nûr’un ortasında okurdu. Evrad-ı Kudsiye ile ilgili olarak Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Şâh-ı Nakşıbend’in kudsî bir evrâdıdır ki, Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselâmdan âlem-i mânâda ders almış.” 2 demiştir.

DELÂLİ’N-NÛR: Salâvat-ı Şerifeler hazinesidir. İçinde hemen her salâvattan sonra büyük dertlerimizin devâsı, Allah’tan yüksek dereceler ve makamlar istenir, dünyevî ve uhrevî cümle âfetlerden ve musîbetlerden Allah’a sığınılır, bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması, bütün günahlardan arınmamız ve bütün hayırlara ulaşmamız duânın ilerleyen satırlarında istenir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu büyük salâvat metninin adını Delâli’n-Nûr koyarak kendisine ve talebelerine hususî bir virt yapmıştır.

SEKÎNE: Bu duâ Hazret-i Ali’den (ra) rivâyet edilmiştir. Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini işleyen on dokuz âyet cümlesinden ibârettir. Âyetler on dokuzar harfle alınmıştır. Sekîne duâsı Üstad Bediüzzaman’ın tavsiyesi ile “On dokuz defa okunur.” Üstad Hazretleri tarafından özellikle âhir zaman fitneleri karşısında mânevî bir kalkan hükmünde görülmüş ve okunmuştur. Okuyan kimse Allah’ın izniyle korku ve tehlikelerden kurtulur.

MÜNÂCÂT-I VEYSE’L-KARÂNÎ: Veysel Karânî Hazretleri’nin çok kuvvetli bir duâsıdır. Bu münâcât, Risâle-i Nûr’un önemle işlediği “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” mesleğine uygun duâ cümlelerinden meydana geliyor. Üstad Bediüzzaman dâimî bir virt olarak kabul etmiş, kendisi dâimâ okumuş ve talebelerine de tavsiye etmiştir.

DUÂ-İ TERCÜMÂN-I İSM-İ AZAM: Bu duânın aslı vahiyle Peygamber Efendimiz’e (asm) hediye edilmiştir. Allah’ın isimleri şefaatçi kılınarak Cehennem azabından Allah’a sığınmamızı sağlayan bir duâdır. Bediüzzaman Hazretleri sabah ve ikindi namazlarından sonra okunacak şekilde Namaz Tesbihatına almıştır. Duâ-i İsm-i Azam ise Üstad Hazretleri tarafından, akşam ve yatsı namazlarının Namaz Tesbihatına dâhil etmiştir.

MÜNÂCÂTÜ’L-KUR’ÂN: Bu duâ Hazret-i Osman’ın (ra) her bir Kur’ân Sûresi’nin çok önemli vurgularını bir duâ cümlesi haline getirerek tertip ettiği bir münâcâttır. Hazret-i Ali (ra) tarafından rivâyet edilmiştir.

TAHMÎDİYE: Sekîne’de geçen Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimleri esas alınarak, bu isimlerin duâ makamında bir tefekkür dersi mahiyetinde Bediüzzaman’ın düzenlediği bir duâdır. Maddî ve mânevî bütün hastalıklar esnasında Allah rızâsı için okunur. Çok kuvvetlidir.

HULÂSATU’L-HULÂSA: Bir tevhid dersi olan Âyetü’l-Kübrâ Risâlesi ile bir tefekkür münâcâtı olan Hizb-i Ekber-i Nûrî’nin özü olarak Otuz Üç Tevhid Kelimesinin bir özeti mahiyetinde bizzat Hazret-i Üstad tarafından tertip edilen bir tefekkür münâcâtıdır.

TAZARRÛ VE NİYAZ: Burada yer alan duâlar Üstad Bediüzzaman’ın Eski Said’den Yeni Said dönemine geçtikleri esnada yaptıkları münâcâtlardır.

Cenab-ı Hak duâ ve niyazlarımızı kabul buyursun. Âmîn...

Dipnotlar:

1- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 30.

2- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 7.