"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünya başıma dar geliyor!

Süleyman KÖSMENE
07 Haziran 2021, Pazartesi
Uğur rumuzlu okuyucumuz: “Kalbim iman etmeyi reddediyor gibi bazen öyle bir sıkışıyor ki dünya başıma dar geliyor. Kalbimin mühürlendiğini düşünüyorum. Düşündüm ve ‘hatalı olan benim’ dedim. Şu an beş vakit namaza başladım ve sürekli tövbe ediyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir zikir ya da başka bir şey var mı?”

Dünya Savaşından Önemlidir

Kendi kendinizle mücadeleniz sizin için dünya savaşından önemlidir, cihadın büyüğüdür. Peygamber Efendimiz’in (asm), “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz” 1 dediği cihad, işte böyle bir savaştır. Kişinin kendi nefsiyle savaşıdır.    

Savaşın zoru budur. Çünkü nefis kendi hatasını görmez ve kusurunu kabul etmez. Herkesi hatalı görür, kendini ise hatasız kabul eder ve kendini avukat gibi savunur. 2 Nefsin en tehlikeli hali budur. Çünkü irşadı kabul etmiyor. Kendi yolunu doğru görüyor. 

Eğer nefis bu vartada değilse ve kendi hatasını görüyorsa işi kolaydır. Çünkü tedaviyi kabul ediyor. Yapılacak iş: Hatasının üzerine gidecek, şeytanın şerrinden Allah’a sığınacak, tövbesini tamamlayacak yollara girmekten sakınmayacak.  

Tabi ki bu da kolay değildir. Şeytan ona göre bir şer üretecektir. Ama sabırla yürürse inşallah, şeytanın da hakkından gelecektir. 

Şeytanın Bir Telkini

Siz kalbinizin mühürlü olduğundan da korkuyorsunuz. Ama hayır; böyle bir zanna kapılarak ne kendinize, ne kaderinize yazık etmeyiniz. Kişi kalbinin mühürlü olduğunu kendisi bilemez. Kişiye düşen tövbe etmektir. Bunun için ‘kalbim mühürlü mü?’ diye merak etmeye gerek yoktur. Ki bu da şeytanın bir telkinidir.  

Mücahedenin şiddeti kalbin mühürlü olduğundan değil, kalbin hidayete koşmak istediğinden, vicdanın bulunduğu faciadan kurtulmak istediğinden, ruhun kurtuluşa ramak kala canını dişine taktığındandır. 

Öncelikle kalbiniz mühürlü olsa siz bunları düşünemezsiniz. Çünkü mühürlü kalp bunları düşünmeye engeldir. Kendini en doğru, başka herkesi en yanlış yolda görür. 

Adam yüz kişiyi de öldürmüş olabilir. Bu evet tam bir faciadır. Böyle bir kalbe dünya dar gelir. Az bir itelemekle “batmışım zaten” diyerek kendini öldürecek noktadadır. 

Böyle adamın tövbe imkânı var mıdır? Elbette vardır. Böyle adamın tövbe imkânının olması demek, öldürülen yüz kişinin hukuku zayi olacak demek değildir. Allah Adl’dir. Hem öldüren kişinin tövbesini kabul eder, hem yüz kişiye, öldürülmüş olmanın mükâfatı da dâhil, ummadığı şekilde rahmet eder. 

Doksan dokuz kişi öldürmüş, ama kalbi tam bir facia yaşayan bir adamın tövbesini Resulullah Efendimiz (asm) zikrediyor. 3 Sayıdaki açık ara mesafeyi görüp mübalâğa zannetmeyiniz. Hadis sahihtir. Adam bir rahibe gidiyor ve “batmışım ben! Tövbe imkânım var mı ağam?” diyor. Rahip ona tövbe yolu göstereceğine, suçlamaya kalkıyor. Adam rahibi de öldürüyor ve yüze tamamlıyor. Ama yine tövbe yolu aramaya koyuluyor. 

Korkmayın, Yılmayın!

Bir âlime gidiyor. 

Âlim ona: “Tövbe yolun var. Ama sen buralarda o yolu bulamazsın! Sen buradan çık ve şu ibadet eden insanların diyarına git!” diyor. 

Âlimin bu tavsiyesi önemlidir. Çünkü insan kendi hatasını görse de, kendi kendine tövbe yolunu göremeyebilir. Görse de tövbeye güç yetiremeyebilir. Bu adamın kendini günaha sürükleyen çevreyi terk etmesi ve kendini ibadet edenlerin içine atması bu açıdan önemlidir. 

Bediüzzaman’ın “şahs-ı manevinin üstadlığı” 4 mefhumunda saklı bulunan rahmet böyle bir şey olsa gerektir. Kendini böyle bir şahs-ı maneviye mal eden kurtulur. Şahs-ı manevî bir zırhtır ve insanı batıl yollardan korur. 

Adam böyle bir şahs-ı maneviye doğru giderken, yolda eceli geliyor. Adamın ruhunu rahmet melekleri kabz ediyor. 

Korkmayın. Yılmayın. Üzerine gidin! Ama kendi başınıza kalmayın. Kendinizi bir şahs-ı maneviye dâhil kılın! Orada tövbenizi ikmal edin inşallah.

Dipnotlar:     

1- Süyûtî, II, 73. 2- Lem’alar, s. 172. 3- Buharî, Enbiya 50; Müslim, Tövbe 46, (2766); İbnu Mâce, Diyât 2, (2621). 4- Kastamonu Lâhikası, s. 39, 93.

Okunma Sayısı: 1385
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İ. SEYDA

    7.6.2021 12:48:45

    Zaman zaman hepimizin kalbi sıkışıyor, dünya bize de daralıyor. Nefis ve heva vesvese veriyor, kalbim bozuldu mu hissine kapılıyoruz. Önemli olan bunun bir vesvese olduğunun farkında olmak. Bunun için de iman derslerine ihtiyaç var. Acaba bu ihtiyaç karşılanıyor mu? Bundan emin değilim. Eğer karşılanıyor olsa deist/ateist sayısı neden artıyor olsun!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Aksa’yı yine bastılar

Facebook’tan Filistin özrü

Asıl çare çevreyi korumak

Çiftçinin durumu bu

'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

Thodex'in 16 milyon lirasına haciz konuldu

Uzaya gidiyor

Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

Zalim ve katil Ratko Mladic'in davasında nihai karar yarın

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj gerginliği: 'Savaş ihtimali artıyor'

Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

Pakistan'daki feci kazada 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitime geçildi

Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez

Yüz yüze eğitim başlıyor

Ekolojik yıkım durdurulmalı

Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?

3 kez müjde, 25 kez zam

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Dünya başıma dar geliyor!
Yeni Asya'dan Size

Cezaevi kampanyalarımız
Ali FERŞADOĞLU

Herkesi affetmek helâl midir?
Şükrü BULUT

Bu bir korona yazısı değildir…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
Mehmet KARA

Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…
Cevher İLHAN

Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...
Risale-i Nur'dan

Ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki...
Hüseyin GÜLTEKİN

“Adalet” kelimesi neyi ifade ediyor?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.