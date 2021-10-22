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22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Finans kurumlarının durumu

Süleyman KÖSMENE
22 Ekim 2021, Cuma
Mustafa Ataç: “Faizsiz finans kurumlarının dinen durumu nedir?”

Önce Hüsn-ü Zan

Faizsiz finans kurumları için, işe hüsn-ü zan ile başlamakta fayda var. Çünkü faizsiz işlem yaptığını söyleyen bir kuruma “işlemlerinde faiz var” demek hüsn-ü zan prensibine uygun düşmez. İşlemleri, oranları faize benzese de, faiz olmadıkça bu söylenmez. “İnsan hüsn-ü zanna memurdur.” 1

Öte yandan faiz hassasiyetimizi dikkate alan işlemleri sebebiyle teşekkürü de hak ediyorlar denebilir. 

Fakat bunu milletin dinî hassasiyetini su-i istimal için mi yapıyorlar? İşin içyüzü nasıl işliyor? Gerçekten her işlemlerinde yahut bizim ihtiyacımız olan işlemde faizsiz uygulamaları var mı, yok mu? Bunun araştırılması iyi olur. 

İyi olur; çünkü bizim Müslüman olarak, doğru bilgilendirilme hakkımızın farkında olduğumuzu göstermek iyidir. Varsa eğri tarafları düzeltmelerine ve her zaman daha doğru iş yapmalarına katkı sağlar. Bu açıdan sorgulamak iyidir. 

Öyle malî müşavir gibi inceden inceye sorgulayalım demiyoruz. Ama vatandaş olarak, müşteri olarak sormak ve bilgi almak her halde hakkımız olsa gerektir. 

Çünkü biz müşteriyiz; haklıyız. Vatandaşız; yine haklıyız. Onların ise bize bilgi vermek görevleridir. 

Doğru Bilgi İsteyelim 

Bu sebeple itham etmeyelim, su-i zan etmeyelim, su-i istimal var demeyelim, haram ile iştigal ettiklerini iddia etmeyelim, karalamayalım; ama adem-i itimadı da elden bırakmayalım. Açık yüreklilikle soralım.  

Merhum Mehmet Âkif’in dediği gibi: “Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum! Kesilir; fakat çekmeye gelmez boyunum!” gibi bir duruş kifayet eder.

Söz konusu kurumların genel programlarında sıkıntı yok diye biliyoruz. Faizsizlik adesesiyle işlem yapan bu kurumların, bir heyet fetvasıyla hareket ettiklerini tahmin ediyoruz. Böyle kurumların, müşteri istediğinde fetva belgesi de ibraz ettiklerini sanıyoruz. 

Müşterinin, faizsiz çalıştığını deklare eden finans kurumlarını bizzat ziyaret ederek müşterisi olmak istediğini, ancak faizsiz işlem yapıp yapmadıkları hususunda tereddüdünün bulunduğunu, parayı arttırma ve kâr etme kaynaklarının net olarak ne olduğunu, bir müşteri olarak bu tereddüdünü gidermek istediğini Kurum Yönetiminden istemesi hakkıdır.

Bu kapıları zorlayalım. Kurumdan doğru bilgi isteyelim. Ona göre işlem yapalım. Bu tarz hareket Allah katında –inşallah- bizi mesuliyetten bir nebze kurtarır.    

Çalışmak İbadettir

“Açız” Rumuzlu okuyucumuz: “Muhtaç durumda olan bir kişi, kendisine verilen sadâkaları bankaya atsa ve muhtaç olduğu için bu paranın faizini kullansa, haram olur mu?”

Peygamber Efendimiz (asm), kendisine gelip aç ve yardıma muhtaç olduğunu söyleyen birisine bir ip veriyor ve dağdan odun indirip satmasını emrediyor. Odun satmaya başlayan adam, kısa sürede kendi geçimini sağladıktan başka, sadâka verecek derecede güçleniyor.

Çalışmak ibadettir. Çalışmak berekettir. Bereket kapısının tokmağı, çalışmaktır. Rızkı mümkün mertebe alın teri ile aramak en hoş kulluk hâlidir, o sebeple ibadettir. Hazret-i İsâ (as), her istediklerinde gökten kendilerine taze sofra inen havarilerine, “Siz, Allah’ın sizi sevdiğinden gönderdiğini sanmayın. Allah size acıdığı için ikram ediyor. Hâlbuki Allah çalışanı ve alın teriyle kazananı daha çok seviyor.” diyor.  

Mümkünse çalışmalıyız. Gelen sadâkalardan arttırdığımız bir bölümü küçük bir sermaye yapmak ve küçük bir kazanç kapısı açmak mümkündür. Gücümüzü son noktasına kadar kullanıp, helâl kazanmaya gayret sarf etmeyi şeref bilmeliyiz. Kulluk haysiyetimize yakışan budur. 

Sokağa çıkamayacak derecede hasta veya malul durumdaysak ve tedavi için yardıma ihtiyacımız da var ise, Müslümanların yardımlarına başvurabiliriz. Fakat gelen yardımları doğrudan ihtiyacımız olan şeye, meselâ tedaviye harcamalıyız. 

Faizde veya faiz kurumunda kullanmak caiz değildir. “Riba atalet verir. Şevk-i sa’yi söndürür.” 2 Allah kazancımızı helâl lokmalardan eylesin. Âmin. 

Dipnotlar:      

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 79. 2- Sözler, Lemaat, s. 816.

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