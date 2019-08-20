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20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İman da küfür de kalptedir

Süleyman KÖSMENE
20 Ağustos 2019, Salı
Mert Döş: “Aşağıdaki durumlar dinden çıkarır diyenler var. Bu doğru mudur?

1-Haşa- Allah’a veya kadere söven kalpten imanlı kişi günah mı işlemiş olur yoksa dinden mi çıkmış olur? 2- Haram işlerken besmele çeken, haram bir mesele için inşallah diyen veya haram işlerken Allah’ın adını anan kişi günah mı işlemiş olur yoksa dinden mi çıkmış olur? 3-Eğer kişi bilmeden bir şeyi yalanlasa dinden mi çıkar yoksa günah mı işlemiş olur?”

VESVESE İFRAT ZARARDIR   

Bu soruların, vesvesenin ifrat derecesinden çıkan sorular olduğu kanaatindeyim. Elfaz-ı küfür kalpten imanı söküp almasa da, kalpte hayır bırakmaz. Kalbi çok kirletir ve kalbin tövbe etme ve Allah’a dönme iştiyakına zarar verir.

Böyle günah işleyenlerin kalbinde iman varsa dinden çıktığı her ne kadar söylenemezse de, küfür sözleri kendilerini rahmetin uzağına atar.

Fakat ifrat derecedeki vesveseyi de susturmak adına şöyle söyleyebiliriz:

Hiç şüphesiz iman kalpte olduğu gibi, küfür de kalptedir. Bir Müslüman küfre girerse dinden çıkar. Küfre girmezse dinden çıkmaz, sadece günahkâr olur. Küfre düşmek ise elin, dilin veya bedenin ameli ile değil, kalbin ameli ile mümkündür.1

İnsan haramın haram, helalin helal olduğuna inanmak şartıyla bin günah da işlese, hiç işe yarar salih ameli de olmasa, günah bataklığına batmış olur, ama dinden çıkmış olmaz. Yerlerden göklere kadar günahkâr olsa yine dinden çıkmış olmaz. Nitekim bir kutsi hadiste Resulullah (asm) şöyle bildiriyor:

“Allah Teala buyurdu ki: Ey Ademoğlu bana dua ettikçe ve benden ümit ettikçe senden ne ortaya çıkarsa affederim, umursamam. Ey Âdemoğlu şayet günahların gökyüzüne kadar ulaşsa sonra benden bağışlama dilesen ben seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu eğer bana yeryüzü dolusu günahlarla gelsen, sonra bana bir şeyi şirk koşmadan kavuşsan sana yeryüzü dolusu kadar bağışlamamla gelirim.”2

KULLUĞA YAKIŞMAYAN HALLER VE SÖZLER 

Bu durumda Allah’a veya kadere galiz sözlerle saldıran imanlı bir kişi son derece kabalık yapmış olur, galiz bir günah işlemiş olur. Ama bu kötü amel onu dinden çıkarmaz, onu küfre sokmaz.

Keza haram işlerken besmele çeken, haram bir mesele için inşallah diyen veya haram işlerken Allah’ın adını anan kişi de günah işlemiş olur, dinden çıkmış olmaz. Bu adam cehaleti yüzünden besmele ve inşallah gibi Allah’ın adının hayırla geçtiği kelimeleri günahta kullanmıştır. Kulluğa yakışmayan bir kabalık yapmıştır.

Keza dinî bir meseleyi bilmeden yalanlayan kişi de dinden çıkmış olmaz, günah işlemiş olur. Doğrusunu öğrendiğinde ve tövbe ettiğinde inşallah günahı bağışlanır.

Yukarıdaki biçimde patavatsız hallerde bulunan ve dilini diken çalısı gibi kullanan bir mü’min pişman olsa, tövbe etse ve artık edebini takınsa tövbesi inşallah makbul olur.

ELFAZ-I KÜFÜR KALBİ YARALAR   

Ali Çeçen: “Nikâh kıymak, kurban kesmek veya zekât vermek için vekâlet alan kimse elfaz-ı küfür ile dinden çıkıp tekrar tövbe ederse her üç durum için yeniden vekâlet alması gerekir mi, yoksa başta aldığı vekâletler geçerli mi?”

Küfür kalbin amelidir.3 Ve kalbi yaralayan en dehşetli baltadır. Elfaz-ı küfür de kalpte yaralar açar. Fakat dili elfaz-ı küfür sarf ederken, kalbi bunu tasdik etmemişse böyle kişi dinden çıkmaz. Ama fıska girmiş olur ve vekâlet almak hakkını yine kaybetmiş olur. Fasık birisi ibadetler için vekâlet alamaz.

Kişi dinden çıkınca hiç şüphesiz nikâh kıyamaz, kurban kesemez, zekât vermez ve veremez, bunlar için vekâlet de alamaz. Eğer almışsa iptal olur.

Dipnotlar:

1 İşaratü’l-İcaz, s. 87

2 -Tirmizi, 3534 

3- İşaratü’l-İcaz, s. 87

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