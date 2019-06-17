Isparta’da Bediüzzaman heyecanı

HEPİNİZ DÂVETLİSİNİZ

Hafta sonu Isparta’dayız kısmetse. Pazar günü hepiniz dâvetlisiniz. Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi var. Terminal Camii’nde her sene Mayıs ayında tertip edilen mevlid-i şerif bu sene Ramazan ayı ve Bayramı araya girmesi dolayısıyla 23 Haziran’da yapılacak.

Her ne kadar hayatdar ruhlara Fatiha-i Şerife her taraftan giderse de, Bediüzzaman Hazretleri’nin yaşadığı, nefes aldığı ve dâvâsının Fatihası olan o mübarek topraklara ayak basmak, o toprakların havasını koklamak, suyundan içmek, Fatihayı o topraklarda okumak ayrı bir heyecandır.

Isparta Nur Talebelerinin bu çerçevede bu sene düzenledikleri Mevlid-i Şerif, Isparta Terminal Camii’nde gerçekleşecek inşallah. Başta Peygamber Efendimiz (asm), Ashab-ı Güzin, bütün Evliya ve Ulema olmak üzere asrımız Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin aziz ve mutahhar ruh-u pakleri inşallah bu mevlid-i şeriften yapılan duâdan ve hizmetten hissedar olacaklar.

ISPARTA VE BEDİÜZZAMAN

Isparta Bediüzzaman Hazretleri’nin Bitlis’ten sonra ikinci memleketidir. Bediüzzaman Isparta’da 18 sene ikamet eylemiş ve Risale-i Nur güneşi Isparta’da doğmuştur.

Kendisi Isparta’ya olan yakınlığını şöyle anlatıyor:

“Ben üç cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum; fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilâyeti öyle hakikî kardeşleri bana vermiş ki; değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların her birisine maal-memnuniye feda eylerim.” 1

Araştırmalar, hem Hz. Hasan Efendimiz’e (ra), hem Hz. Hüseyin Efendimiz’e (ra) dayanan Bediüzzaman’ın pak aslının, vaktiyle İslâm topraklarından Isparta’ya, Isparta’dan Bitlis’e intikal ettiğini gösteriyor.

Bediüzzaman’ı Isparta’ya sürgün gönderenler, Isparta’nın Bediüzzaman için ehemmiyetinin farkında değillerdi. Ama şimdi anlaşılmış oluyor ki, böyle bir sürgünle Bediüzzaman ana yurdundan ata yurduna intikal etmiş oluyordu.

O günlerde Bediüzzaman’a yaklaşan yanıyordu! Soluğu önce karakolda, sonra işkence odasında, ardından ya hapishanede, ya da mezarlıkta alıyordu!

BURDUR’DAN ISPARTA’YA BİNBAŞI ASIM BEY

Meselâ merhum Binbaşı Asım Bey…

1925 Yılında Bediüzzaman Burdur’da kaldığı kısa süre içinde tanıyor Üstad’ı.. Ama ölümüne bir tanıma!

Bediüzzaman daha sonra Burdur’dan Isparta’ya, Isparta’dan Barla’ya sevk ediliyor. Ama bu ayrılık Binbaşı Asım Bey için gayrılık getirmiyor.

Kendisini bir Nur Deryasında bulan Asım Bey, bunun hesabını çok çetin ödüyor. 1935 yılında Isparta Sorgu Hâkimliği’nde sorgulanırken sırf yalan söylemekten kaçınmak ve Üstadına zarar vermemek için, “Ya Rab! Canımı Al!” diyerek ruhunu teslim ediyor.

Korkunun dağa taşa sindiği günlerdir. Binbaşının cenazesini yıkayacak korkudan kimse çıkmıyor, cenazesini mübarek hanımı Nigâr Hanım yıkıyor, cenaze namazını da Isparta Ulu Camii’nde 5-6 kişinin katıldığı bir cemaat kılıyor. Binbaşı’nın mezarı, Isparta Alâeddin Mezarlığı’ndadır.

OSMAN-I HALİDİ HAZRETLERİ

Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Bediüzzaman’ın kendisinden bahsettiği 2 Başkazalı Osman-ı Halidi, Nakşî tarikatının Halidi kolunun şeyhlerinden. Isparta’daki dergâhında kırk günde bir defa yemek suretiyle riyazette bulunuyordu. Bediüzzaman’ın doğduğu aynı sene olan 1292’de vefat etmiştir. Vefat etmeden önce talebelerine, “İmanı kurtaran bir müceddid çıkacak. Bu sene tevellüt etmiştir. Benim dört oğlumdan birisi onun elini öpecektir.’” diye haber veriyor.

Bediüzzaman Isparta’ya geldiği yıllarda, içme suyunu Sidre’den aldırmak suretiyle, Osman-ı Halidi’nin adeta ruhunu taziz ediyor.

Isparta’dan bahsedince bu zevat-ı alişanı hatırladık. Ruh-u paklerine binler Fatiha!

ISPARTA’DA DUA ETMEK BİR BAŞKADIR

Isparta Mevlidi için hazırlıklar tamam. İlânlarla bütün halkımız mevlide dâvet edildi.

Günün anlam ve önemi hakkında vaaz, Kur’ân-ı Kerîm, Mevlid, İlâhiler ve konuşmalarla devam edeceği plânlanan mevlid programı duâ ile son bulacak.

Camii avlusunda kermesin de yer aldığı program esnasında ve sonrasında gazetemiz yazarları için imza programı da düşünülmüş.

Mevlidi tertip eden Isparta Yeni Asya Temsilciliğini tebrik ederken, katılımın mümkün olan en üst düzeyde olması için hepimize gayret düşüyor.

Duâ her yerden gider. Ama Bediüzzaman’ın, Binbaşı Asım Beyin ve saff-ı evvel Nur Talebelerinin teneffüs ettikleri havayı teneffüs ederek, yaşadıkları ve hizmet ettikleri beldeleri görerek dua etmenin feyzi bir başkadır!

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 263; Tarihçe-i Hayat, s. 371.

2- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 1.

