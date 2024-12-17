"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Sırattan nasıl geçelim?

Süleyman KÖSMENE
17 Aralık 2024, Salı
Hayrettin Bey: “Sırat ne demektir? Nasıl bir yerdir? Mahşerde beratını alan sırattan korkuyla mı geçecek?”

Allahümme Sellim, Sellim!

Sırat köprüsü ve sırat köprüsünün keyfiyeti hakkında uzunca bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) haber veriyor ki:

“Kıyamet Gününde insanlar toplanacaklar. Rabbimiz: 

“Her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün!” buyuracak. 

Artık kimi güneşin, kimi ayın, kimi taptıkları tağutların peşine düşecekler. Yalnız bu ümmet, içlerinde münafıkları da olduğu halde yerinde kalacak. Allah onlara: 

“Ben sizin Rabbinizim!” buyuracak. Onlar da: “El-Hak, Sen bizim Rabbimizsin!” diyecekler. 

Cehennemin tam ortasına Sırat (köprü) kurulacak. Ümmetini onun üstünden en evvel geçirecek ben olacağım. O gün dehşeti ve korkusu nedeniyle peygamberlerden başka hiç kimse konuşamayacak. Peygamberlerin o günkü duaları da: “Allahümme sellim, sellim” (Allahım kurtar!” olacaktır.”

Sa’dân Dikenleri

“Onlara, “koşun, kurtulun!” denilir. Onlar kimi süratle, kimi yürüyerek, kimi karnı üstünde sürünerek geçerler. Geç kalanlar:  

“Ya Rab! Beni neden geç bıraktın?” der. 

Âlemlerin Rabbi: “Seni amelin geç bıraktı.” buyurur. 

Münafıklar mü’minlere, “Lütfen bizi bekleyin de, nurunuzdan istifade edelim.” derler. Fakat kendilerine: 

“Geriye dönün. Nuru orada arayın.” denilir. 

Cehennemde sa’dân dikenlerine benzer çengeller vardır. Bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Bunlardan kimi kötü ameli dolayısıyla helâk olur. Kimi hardal gibi ezildikten sonra kurtulur. 

Nihayet, Allah ateşe girenlerden kimlere rahmet buyurmayı dilemişse onları çıkarır. 

Cennet ile Cehennem arasında yüzü ateşe dönük bir kimse kalır. Ki o, Cennete gireceklerin sonuncusu olacaktır. O kimse: 

“Yâ Rab! Yüzümü şu ateşten döndür. Kokusu beni zehirleyip duruyor. Alevi beni yakıp duruyor.” diyecek. Adamcağız mütemadiyen dua ve niyaz yapmaya devam edecektir.

Yâ Rab! Beni İçeriye Al

Sonunda Allah: “Duanı kabul edersem, başka bir şey istemeyecek misin?” buyurur.

Adam: “Hayır!” diyecek. Allah onun yüzünü Cehennem ateşinden Cennet’e doğru döndürünce Cennet’in güzelliğini görecek. Bir süre hayâ ettikten sonra: 

“Yâ Rab, beni Cennetin kapısına yaklaştır.” diyecek.  

Allah: “Evvelce başka bir şey istemeyeceğine dair yemin etmiş değil miydin?” diyecek. Adam: “Yâ Rab! Mahlûkatının en bedbahtı ben olmayayım.” diyecek. Allah:

“Bunu da verirsem başka bir şey isteyecek misin?” diyecek. Adam:

“İzzet ve celaline yemin olsun ki, hayır!” diyecek. 

Cenab-ı Allah onu Cennetin kapısına yaklaştıracak. O kimse, Cennetin kapısına varıp da, Cennetteki eşsiz güzelliği ve letafeti, içindeki hadsiz sevinci ve neşeyi görünce, bir süre utancından susacak, ama sonra:

“Yâ Rab! Beni içeriye al!” diye dua edecek. Allah:

“Âdemoğlu! Sen ne sözünde durmaz kimsesin! Sen verdiğimden başka hiçbir şey istemeyeceğine dair yemin vermiş değil miydin?” buyuracak. Adam:

“Ya Rab! Mahlûkatının en bedbahtı olmayayım.” diyecek ve dua ve niyazına ısrarla devam edecek. Nihayet Cenab-ı Hak onun da Cennete girmesine izin verecek. Ona:

“İste!” buyuracak. O da uzun boylu isteklerini dile getirecek. Ne arzu ediyorsa isteyecek. İstekleri bitince, Allah Teâlâ: “Bunlardan başka şunu da, şunu da, şunu da, bunu da iste!” buyuracak. İsteyeceği güzel şeyleri Cenab-ı Hak onun aklına getirecek. Nihayet adam bunları da isteyecek. Adamın istekleri bitince Allah Teâlâ:

“Bunların hepsi ve on misli kadar isteklerin hepsi senindir.” Buyuracaktır.”1

Dipnot:

1 Buhârî, 2/450.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Scholz, Federal Mecliste güvenoyu alamadı

    Suriye-Dera'da 12'den fazla toplu mezar bulundu

    Suriye'den kaçışı sonrasında devrik lider Esed'den ilk açıklama

    AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için Sednaya Hapishanesi'nde

    Isparta'daki otobüs kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

    Gazze'deki soykırım ve katliamda can kaybı 45 bini geçti!

    Financial Times: Esed, 2018'de ve 2019'da Rusya'ya 250 milyon dolar nakit kaçırdı

    Suriyeliler yakınlarını arıyor

    "Ruhunun Ruhu'na" şehit olarak kavuştu...

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme kararını şiddetle kınıyoruz

    AB: Suriye’ye destek vermeye hazırız

    İsrail’den saldırganlığa devam - BM’den Golan Tepeleri uyarısı

    BM kararının izinden gidilmeli

    Colani: İsrail gerilimi arttırıyor

    Gazzeli çocuklar Londra’da da hatırlandı

    Gazze’de kontrolü ele almaya hazırız

    Gençler bahis tuzağında

    Karadaği: İhtilaftan kaçının

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Atilla Sertel: Düşünce açıklamak suç olmamalı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nur ve talebeleri (1)
    İbrahim Aktaşcı

    Puzzle’ın Şam parçası!
    Cevher İLHAN

    Suriye neden bu hale getirildi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Düşmanı sık değişenlerin dostlukları
    Süleyman KÖSMENE

    Sırattan nasıl geçelim?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya barışı için önce iç sulhu sağlamalı değil miyiz?
    İbrahim Günaydın

    Çocuk eğitiminde dikkat edilecek hususlar
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Suriye Demokratik Cumhuriyeti, Kolani Devleti
    Abdil YILDIRIM

    Bu bedenle nereye kadar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.