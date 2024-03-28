"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Zekâtın oranları cebe uygundur

Süleyman KÖSMENE
28 Mart 2024, Perşembe
Hasan Bey: “Yirmi İkinci Mektûpta, ‘eskiden verdiği kırktan ki, her sene gâliben ve lâakal ribh-i ticârî ve nesl-i hayvânî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir.’ cümlesini açıklar mısınız? Zekât cep yakar mı?”

Hırsa Düşmemeli

Zekâtın birinci engeli hırstır. Oysa hırs hüsrana ve batmaya sebeptir. Bediüzzaman buna misaller veriyor: Ağaçlar ve bitkiler hırs göstermezler, kanaatle yerlerinde dururlar; rızıkları onlara koşarak gelir ve kanaatlerinden dolayı öyle bir bereket bulurlar ki, hayvanları beslerler. Hayvanlar ise hırs ile rızıkları peşinde koşuyorlar; çoğu zaman pek çok zahmetle ancak rızıklarını elde edebiliyorlar. Oysa yavruların rızıkları, en mükemmel bir surette rahmet hazinesinden veriliyor. Hırsı ve saldırganlığı ile bilinen canavarlar ise, pek çok zahmetle rızıkları peşinde koşuyorlar, yine de zayıf düşüyorlar. Faizde, haram helâl demeden kazanma hırsı vardır. Bu kayba sebeptir. Oysa zekât kanaat ve tevekkül içindeki Müslüman’ın sâlih amelidir ki, bu kapı zenginliğe açılır.  Zekât cep yakmaz, bilâkis cebi doldurur.        

Mal Talep Etmede Kanaat

Malı çok seven Müslüman, malın çok gelmesini hırs ile değil; kanaat ile talep etmelidir. Yoksa kaybeder. Kanaatin göstergesi ise zekâttır. Zekât bereket sebebidir.   

Böyle olunca zekât, aslında dünya malını daha çok isteyenin başvurması gereken bir ameldir. Zira Müslüman kendi malından vermiyor. Müslüman, Allah’ın verdiği maldan veriyor.

Yani tabir caizse, malın musluğu Allah’ın elindedir. Bakıyor ki Müslüman zekâtını vermiyor, malı elinde tutuyor; Allah da musluğu tutuyor ya da bir musîbet gönderip daha önce verdiği servetin birikmiş zekâtlarını topluca alıyor. 

Yani zekât vermemekle Müslüman, -uhrevî kayıplar bir yana- aslında önce ve acilen dünyevî maldan kaybediyor. 

Müslüman zekâtını verse, Allah da musluğu sonuna kadar açacak, bereket yağdıracak.

Çünkü daha fazla mal elde etmenin mühim bir usûlü ve yolu da, malı verene teşekkür ederek rızasını almaktır. Malı verense, fakirlere kucak açılmasını teşekkür yerine sayan Allah’tır. 

Hırsı dolayısıyla kucak açmayanlar ise, mal üzerinde kazanç kıtlığı, bereketsizlik veya musîbet suretinde ilk tokatlarını yiyorlar.  

Neticede Müslüman zekâtı cebinden vermiş olmuyor; Allah’ın kendisine yaptığı ihsan ve ikramdan vermiş oluyor. Çünkü verdiği zekât, kendisine en az bire on olarak geri dönüyor. Bu durumda zengin fakire minnet etmeli; kesinlikle fakire minnet ettirmemelidir.       

Zekâtı Gönül Rahatlığıyla Vermeli

Cenab-ı Hak her sene taze olarak sıfırdan verdiği buğday gibi mallardan onda bir zekât istiyor. Eskiden verdiği ve üzerine bereketle arttırmakta olduğu koyun, keçi ve ticaret eşyası gibi mallardan ise kırkta bir zekât istiyor. 

Bahsettiğiniz “Haşiye-2”de Üstad Hazretleri, yıllık olarak kırkta bir zekât isteyen Cenab-ı Hakk’ın, zaten her sene ekseriyetle ve en az kırkta on adet gerek ticarî kazançta bereket (ribh-i ticârî), gerekse davarın ve hayvanın doğurmak suretiyle en az yüzde on artması şeklinde kâr olarak verdiğini beyan ediyor.1 Yani insan zekâtı cebinden vermiyor; Allah’ın kendisine verdiklerinden veriyor. Yani musluğun başı Allah’ın elinde ve emrinde; kul verirse Allah da açacak!

Demek en az kırkta on verenin, kırkta birini geri istemesi çok değildir. Zekâtı gönül rahatlığıyla vermeli. Kırkta bire göz koymamalı. Geri kalana kanaat etmeli.   

Dipnot: 

1- Mektûbât, S. 264

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    173 gündür yoğun saldırı altındaki Gazze'de 32490 Filistinli, İsrail tarafından katledildi

    Belçika: Terör örgütü PKK'ya sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez!

    İsrail, 5 bin 826 öğrenciyi katletti

    Randevu alabilen şanslı

    O Müslüman gence ödül

    İsrail’e yaptırım uyarısı

    ABD: Gazze tasarısı kararı uygulanmalı

    Yaşlanırken fakirleştik

    5 yılda sadece % 5’in geliri arttı

    İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 7 ölü

    Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak

    İsrail, çadırda kalan Filistinlileri de bombaladı: 12 sivil daha katledildi

    Gustavo Petro: İsrail, BMGK'nin kararına uymazsa diplomatik ilişkileri keseceğiz

    Tek adam rejimi ülkeyi çökertiyor

    Avustralya Nur Vakfı’nda iftar

    Karar derhal uygulansın

    Bakanlar kendi işine baksın

    Bizden ticarete tam gaz devam

    Dünyadan silah ambargosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muharrem İnce özür dilemeli
    Mikail YAPRAK

    Millet geçim derdinde mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Kim beyinsizdir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçimnâme!
    MUSTAFA BALIKÇI

    Hz. İsa’nın ahmaklardan kaçması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırım Harbi’nin yüz yıllık faturası
    Rüstem GARZANLI

    “İşte bu zat benim babam Sofi Mirza Efendi’dir”
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Kadr’i yüz bin el ile aramak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.