Şiirlerle Bediüzzaman

(Yirmidördüncü bölüm)

Cumhuriyetin üçüncü gününde Hazreti Üstad hürriyeti arıyor Farkı yok bugün ile dünkü günde Hazreti Üstad hürriyet, hürriyet diyor Hazreti Üstad, Selanik Meydanı’nda Cumhuriyetin ise üçüncü günü Hüriyeti ele alır ariflerin divanında Hürriyetledir fakirin aydın günü Hürriyetin önüne engel koydular Üstad aradığı hürriyeti bulamadı İstibdat baskısı kişilere verdiler Toplum haklı ile haksızı seçemedi Hazreti Üstad hizmetin devamı Neticesi ise hayr olur inşaAllah Hazreti Üstad asrımızın imamı Risale-i Nurun baharı maşaallah Hazreti Üstad şu nazenin hürriyeti Seslendirmesi insanlık hakkın İnsanlığın ve hukukun saadeti Rey-i vahide güvenme sakın Masumların kapsamlı hürriyeti Hürriyetleri ekmekten önce gelir Fırsat vermez zalimlerin niyeti Üstad, şehir şehir gezer anlatır Hürriyetle adalet gelir peş peşe Adaletle alınır mazlumların hakkı Hürriyet mazlumu güldürür, içi neşe Üstad, hürriyet ister adalet baki Hazreti Üstad ekmeksiz yaşardı Hürriyetsiz yaşamayı asla asla Helaket felaket asırı o tek kaldı Hakki, hukuku savundu maşallah Hürriyetli yaşamak İslamı hukuk İstibdad rejimleri haktan uzak İslamı yaşamak ise daha büyük Risale-i Nurları oku geleceğe bak Evet vazife almak yaşa bakmaz Hazreti Üstad Asr-ı Saadet alimi İman Kur’an davası hakta kopmaz İlhamen yazdırılmış, Üstadın ilmi Sen medhi sevmezsin Üstadım Baktım vazifeli olduğun hizmete Keşke ben hizmetkârın olaydım Kelb gibi kapına gelirdim nöbete

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