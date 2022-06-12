Şiirlerle Bediüzzaman

Cumhuriyetin üçüncü gününde
Hazreti Üstad hürriyeti arıyor
Farkı yok bugün ile dünkü günde
Hazreti Üstad hürriyet, hürriyet diyor
Hazreti Üstad, Selanik Meydanı’nda
Cumhuriyetin ise üçüncü günü
Hüriyeti ele alır ariflerin divanında
Hürriyetledir fakirin aydın günü
Hürriyetin önüne engel koydular
Üstad aradığı hürriyeti bulamadı
İstibdat baskısı kişilere verdiler
Toplum haklı ile haksızı seçemedi
Hazreti Üstad hizmetin devamı
Neticesi ise hayr olur inşaAllah
Hazreti Üstad asrımızın imamı
Risale-i Nurun baharı maşaallah
Hazreti Üstad şu nazenin hürriyeti
Seslendirmesi insanlık hakkın
İnsanlığın ve hukukun saadeti
Rey-i vahide güvenme sakın
Masumların kapsamlı hürriyeti
Hürriyetleri ekmekten önce gelir
Fırsat vermez zalimlerin niyeti
Üstad, şehir şehir gezer anlatır
Hürriyetle adalet gelir peş peşe
Adaletle alınır mazlumların hakkı
Hürriyet mazlumu güldürür, içi neşe
Üstad, hürriyet ister adalet baki
Hazreti Üstad ekmeksiz yaşardı
Hürriyetsiz yaşamayı asla asla
Helaket felaket asırı o tek kaldı
Hakki, hukuku savundu maşallah
Hürriyetli yaşamak İslamı hukuk
İstibdad rejimleri haktan uzak
İslamı yaşamak ise daha büyük
Risale-i Nurları oku geleceğe bak
Evet vazife almak yaşa bakmaz
Hazreti Üstad Asr-ı Saadet alimi
İman Kur’an davası hakta kopmaz
İlhamen yazdırılmış, Üstadın ilmi
Sen medhi sevmezsin Üstadım
Baktım vazifeli olduğun hizmete
Keşke ben hizmetkârın olaydım
Kelb gibi kapına gelirdim nöbete