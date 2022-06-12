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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
12 Haziran 2022, Pazar
(Yirmidördüncü bölüm)

Cumhuriyetin üçüncü gününde 

Hazreti Üstad hürriyeti arıyor    

Farkı yok bugün ile dünkü günde   

Hazreti Üstad hürriyet, hürriyet diyor

Hazreti Üstad, Selanik Meydanı’nda 

Cumhuriyetin ise üçüncü günü 

Hüriyeti ele alır ariflerin divanında 

Hürriyetledir fakirin aydın günü

Hürriyetin önüne engel koydular 

Üstad aradığı hürriyeti bulamadı 

İstibdat baskısı kişilere verdiler 

Toplum haklı ile haksızı seçemedi

Hazreti Üstad hizmetin devamı 

Neticesi ise hayr olur inşaAllah 

Hazreti Üstad asrımızın imamı 

Risale-i Nurun baharı maşaallah

Hazreti Üstad şu nazenin hürriyeti 

Seslendirmesi insanlık hakkın  

İnsanlığın ve hukukun saadeti

Rey-i vahide güvenme sakın

Masumların kapsamlı hürriyeti 

Hürriyetleri ekmekten önce gelir 

Fırsat vermez zalimlerin niyeti 

Üstad, şehir şehir gezer anlatır

Hürriyetle adalet gelir peş peşe 

Adaletle alınır mazlumların hakkı 

Hürriyet mazlumu güldürür, içi neşe

Üstad, hürriyet ister adalet baki

Hazreti Üstad ekmeksiz yaşardı 

Hürriyetsiz yaşamayı asla asla 

Helaket felaket asırı o tek kaldı

Hakki, hukuku savundu maşallah

Hürriyetli yaşamak İslamı hukuk

İstibdad rejimleri haktan uzak

İslamı yaşamak ise daha büyük

Risale-i Nurları oku geleceğe bak

Evet vazife almak yaşa bakmaz 

Hazreti Üstad Asr-ı Saadet alimi 

İman Kur’an davası hakta kopmaz 

İlhamen yazdırılmış, Üstadın ilmi

Sen medhi sevmezsin Üstadım

Baktım vazifeli olduğun hizmete 

Keşke ben hizmetkârın olaydım 

Kelb gibi kapına gelirdim nöbete

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