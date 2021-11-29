Bir öğretmenin dilinden öğretmenlik

Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayarak konuya başlamak istiyorum.

24 Kasım 2021 tarihindeki Öğretmenler Günü’nde öğretmenler ile yaptığımız röportajlarda çok güzel sonuçlar elde edildi. Dilerseniz yaptığımız röportajlara geçelim.

Öğretmenlere ilk sorduğumuz sorulardan biri: Öğretmenlik hayatı boyunca aldığınız en önemli dersler nelerdir?

Öğretmenlik hayatı boyunca sadece akademik bilgiyi öğrencilere aktarmanın yetersiz olduğunu söyleyen öğretmenler, bununla beraber gündemi de takip edip günümüz teknolojisini de kullanarak öğrencilere daha faydalı olunacaktır dediler. Ve bunun da velilerin desteği ve yardımı bulunmadan yapılmasının zor olduğunu söylediler.

Öğretmenlerin dikkat çektiği diğer bir konu ise halkın artık öğretmenlik mesleğine saygı duymadığı ve sonucunda öğretmenlerin de şevklerinin kaçtığı oldu. Ve bunu cidden hak etmediklerini söylediler.

Bu durumu Hz. Ali’nin sözüyle taçlandırdılar: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Ve bir öğretmenimiz, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde görev yaptığını ve orada verdiği eğitimde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Halfeti’deki üniversite hazırlık öğrencilerine gerektiğinde merkeze gidip kaynak kitaplar aldığını söyleyen öğretmenimiz, o cefanın, onların iyi bir yere vardığını görünce yerini sefaya bıraktığını söyledi. Ve son olarak öğretmenlerimiz gelecekteki öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğretmenler gerçekten öğretmenlik mesleğinin sevilerek yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Ve “Bizlerin görevi sadece öğrenciye akademik eğitim değil dinî, kültürel, ahlâkî eğitimlerin de verilmesidir” dediler.