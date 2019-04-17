Bir ifsad projesi: TCE

Ülkemizde aile konusunda son zamanlarda sıkça bahsedilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı (TCE) 2011 yılında İstanbul’da imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile gündeme gelmiştir.

İstanbul Sözleşmesi küresel bir projedir. Türkiye’nin ‘’şerhsiz’’ imzaladığı bu sözleşmeyi 44 ülke imzalarken ‘’şerh’’ koymuştur. Sözleşmenin bütün dünyada yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Sözleşmede cinsiyetin toplumsal algısının toplumdan topluma, hatta dönemden döneme değişebileceği vurgulanmaktadır. Cinsiyeti ne olursa olsun hukuken her insan elbette eşittir. Bununla birlikte bu konuda maksat farklı. Cinsiyetlerin eşitlenmesi demek cinsiyetsizleştirmedir. Oysa ki, cinsiyet yaradılıştan gelen fıtrî bir durumdur. Topluma ve zamana göre cinsiyetin değişebilmesini savunmak ve bunu kabul ettirmeye çalışmak ise fıtrata yani yaradılışa müdahale etmek anlamına gelir.

Bulgaristan, Macaristan, Rusya gibi ülkeler sözleşme sonrasında ‘’uygulamalar yapımıza uygun değil’’ diyerek anlaşmadan çekilmişlerdir.

FEMİNİZMİN BİR SONRAKİ ADIMI

İkinci Dünya Savaşı sonrası erkek nüfusun azalmasıyla ortaya çıkan işçi ihtiyacını, kadınları fabrikalara çekerek kapatmaya çalışan sermaye destekli projenin, bir sonraki adımıdır.

AHLÂK KAVRAMI VE HAYVANÎ HİSLER

Projenin fikir babası Alfred Kinsey’dir. Rockefeller Vakfı tarafından parasal destek verilmektedir. Kinsey, bu malî destekle savaş sonrası 1947’de ‘’Cinsellik Araştırmaları Enstitüsü’’nü kurmuştur. 1948’de ‘’Erkekte Cinsellik’’ ile ilgili ilk raporunu, ardından 1955’de ‘’Kadında Cinsellik’’ ile ilgili ikinci raporunu yayınlamış ve ABD’de büyük bir etki oluşturmuştur. Kinsey bu raporunda şahısların farklı cinsel yönelimlerini bilimsel (!) olarak normalleştirmiştir.

Bu raporlar yayınlandığında ABD Barolar Birliği ceza sistemini değiştirmiştir. O zamana kadar ceza sisteminde ‘suç’ olarak kabul edilen zina, kürtaj, çocuk tacizi, eşlerin birbirini aldatması, eşcinsellik, evlilik öncesi beraberlik suç olmaktan çıkarılıp normalleştirilmiştir.

TCE projesinde hedef bütün dünya ülkeleridir. Ferdin cinsel hürriyeti gelenek, namus, aile gibi kavramlarla engellenmekte ve zarar görmektedir. Projeyi kabul eden ülkeler fertleri farklı tercihlerinden dolayı hukuken koruma yükümlülüğü taşımaktadır. TCE’ye göre bir ailenin kızını kadın gibi, oğlunu erkek gibi yetiştirmeye çalışması ‘’şiddet’’tir.

(Kaynak: www.aileplatformu.net)

Hayvanî hislerin esiri olmaya hürriyet adını veren bu projeler ne yazık ki insanı insan yapan ahlâkî değerleri engel olarak görüp yoketmeye çalışmaktadır.

HÜLÂSA

Bediüzzaman Hazretleri’nin 1950’li yıllarda kaleme aldığı Hanımlar Rehberi’nde ‘’terbiye-i Kur’ânî’, terbiye-i medeniye’’ kavramlarıyla vurguladığı, ‘Mübarek hemşirelerimi ifsad eden komiteler kahrolsunlar!’’ dediği sayısız projelerden biridir aslında TCE!

Hanımlar Rehberi’nde sefih medeniyetin suistimal edip insanı adeta hayvanî hislerinin esiri yaptığı cinsellik konusu ‘’terbiye-i Kur’ânî’’ düsturları çerçevesinde aklî, mantıkî izahlarla anlatılır. Kadınlar da, erkekler de bu konuda ikaz edilir.

ABD’de Kinsey raporunun hazırlandığı tarihlerde, Isparta’da Hanımlar Rehberi’nin telif edilmesi de ilginç bir tevafuktur!