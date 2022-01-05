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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Lut Kavminin dönüşü

Yasemin GÜLEÇYÜZ
05 Ocak 2022, Çarşamba
Lut kavmi, peygamberler tarihinde cinsel tercihleriyle imtihan edilen bir topluluk olarak yer alır. Hz. Lut’u (as) dinlemeyip, alay ederler eşi de dahildir.

İşte Lut kavminin helâk sebebi olan bu sapkınlık, günümüzde hızla “normalleştirme”ye çalışılmakta. Halkın zihin kodları ile oynanmakta. Bu konuda medya ön safta vazife almakta: Ülkemiz magazin dünyasında, eğlence sektöründe, filmlerde görünmez bir el bu tipleri ön plana çıkarmakta, sosyal hesaplarda ünlü erkek sanatçılar etekleriyle pozlar vermekte.

Bazı Batı ülkelerinde kimlik kartlarından cinsiyet bölümündeki kadın-erkek kısmı iptal edilmekte, giyim mağazalarında kadın-erkek reyonları birleştirilmekte, lavabolarda kadın-erkek bölümleri kaldırılmakta, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatları savunulmakta, “insanlar rahmi olanlar ve olmayanlar diye iki cinse ayrılmalıdır” diyenlerin sayısı artmakta…

“İNSANLIK SUÇU”

Bu tablo Rusya Devlet Başkanını bile çileden çıkarmış durumda: “Cinsiyetsizlik akımları”na tepki gösteren Putin, bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu belirtip, “Batı’nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. Putin, daha önce de LGBT propagandalarına karşı yaptığı sert çıkışlarla biliniyor. 

(Kaynak: www.sabah.com.tr, 22.10.2021)

BİLİM DÜNYASI

Cinsel tercih konusunda bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda. “Cinsel sapkınlık bir davranış bozukluğudur, tedavi edilebilir” diyen bilim adamlarıyla, “Genetik ve hormonal bir olaydır” diyen bilim adamları arasındaki tartışmalar devam etmektedir. Bu sapkınlığın tedavi edilebilirliğini savunan bilim insanlarının sesi medyada kesilmekte.

HÜLÂSA

Aynı Allah’a inananlar AİDS, Herpes gibi çeşit çeşit cinsel hastalıkları, boşanmaları, kürtajı, aşk cinayetlerini, gayrimeşrû çocukların sayısındaki hızlı artışı ve ortaya çıkan toplumsal kokuşmayı, başımıza gelen yangın, sel, zelzele gibi afetleri  “İlâhî ikazlar!” olarak değerlendiriyorlar. Lut kavmi gibi helâk olmaktan, Allah’a sığınıyorlar. 

Bu konuda şöyle düşünüyorlar: “Homoseksüellik tedavi edilebilir bir davranış bozukluğudur. Aksi takdirde bir peygamber kavmini bu konuda ıslaha çalışır mıydı?

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